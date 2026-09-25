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'Kaybolabilen bir santrfor' - Danimarka Teknik Direktörü Brian Riemer, Uluslar Ligi'ndeki yenilgide attığı yıkıcı duble sonrası Erling Haaland'ı övdü
Haaland'ın bitiriciliği İskandinav derbisinin sonucunu belirledi
Uluslararası futbolun ince farklarını ortaya koyan bu maçta Haaland, neden bir kez daha dünyanın en ölümcül bitiricisi olarak görüldüğünü kanıtladı. Manchester City'nin golcüsü, bu yüksek tansiyonlu Uluslar Ligi karşılaşmasında Norveç'in üstünlük kurmasını sağlamak için iki gol attı. Ev sahibi ekip, Oscar Bobb'un açılış golü ve Haaland'ın geceki ilk golü sayesinde önce iki farklı üstünlüğü yakaladı, ancak ikinci yarıda Danimarka'nın ciddi baskısına direnmek zorunda kaldı.
Danimarka, skoru 2-2'ye getirmek için cesurca geri döndü, ancak Haaland'ın maçı kazandıran içgüdüsü takımı ona en çok ihtiyaç duyduğu anda ortaya çıktı. Belirleyici an, Danimarka savunma hattını tamamen hazırlıksız yakalayan akıllıca bir duran top organizasyonuyla geldi; bu da golcüye boş alana sızıp kendine has verimliliğiyle bitirme fırsatı verdi.
- Getty Images Sport
Riemer'den Haaland'ın eşsiz tehdidi üzerine
Riemer, Norveçli 9 numaranın yarattığı benzersiz tehdide hayran kaldı ve onu savunmayı bu kadar zorlaştıran şeyin ne olduğuna dair dikkat çekici bir içgörü sundu. Riemer, forvetin oyunun kuruluş bölümünde sürekli yer almasa bile maça etki etme becerisini övgüyle anlattı. Danimarkalı teknik adam, oyunda adeta kaybolabilen ama ceza sahasında bir fırsat doğduğu anda tam zamanında ortaya çıkan bir oyuncuyu takip etmenin zorluğuna dikkat çekti.
"Bence bu konuda (Haaland'a karşı) yüzde 100 gelişemezsiniz. O, maçın bazı bölümlerinde kaybolabilen bir forvet ve ondan hiçbir şey görmüyorsunuz. Ama ona çeyrek fırsat verirseniz, sonra... Bugün gördüğümüz tablo biraz buydu. O çok acımasız. Maçları belirlemesi için çok az şeye ihtiyaç duyuyor. Futbol maçlarını kazandıran da budur" diyen Riemer'in sözlerini Dagbladet aktardı.
Savunmadaki hatalar Danimarka'nın Oslo'da peşini bırakmıyor
Haaland manşetleri süslerken, Riemer özellikle galibiyet golüne yol açan pozisyonda takımının savunmadaki temel prensipleri uygulama biçiminden gözle görülür şekilde hayal kırıklığı yaşadı. Gol, Danimarkalı savunmacıların Haaland'ın takibini tamamen kaybetmiş gibi göründüğü bir kornerden geldi ve bu da onun ceza sahasında kayda değer bir dirençle karşılaşmadan hareket etmesine izin verdi.
Riemer, oyuncularının gereken konsantrasyon standardını karşılayamadığını kabul etti. Maçın kaderini değiştiren unsur olarak Norveç'in en büyük yıldızlarının varlığını vurgulayan Riemer, şöyle dedi: "Bir futbol maçı yakın geçtiğinde, bu maçta olduğu gibi, [Martin] Odegaard ve Haaland gibi isimler belirleyici oluyor. Norveç'in çok gerisinde olduğumuzu düşünmüyorum. Geri döneceğiz."
- Getty Images Sport
Bir sonraki tura bakarken
Üç puanı hanesine yazdıran Norveç, şimdi bu pazar Portekiz'e karşı oynayacağı yüksek profilli maça hazırlanıyor. Bu galibiyet, zorlu A Ligi grubunda takımın ivme kazanması için mükemmel bir zemin sağlıyor. Danimarka ise bu arada, Oslo'da kendilerine pahalıya mal olan savunma zaaflarını gidermeyi umarak Galler'i konuk edeceği maç öncesi hızlıca toparlanmak zorunda kalacak. Danimarka teknik ekibi muhtemelen, Norveç'in erken üstünlük kurmasına izin veren ve ikinci yarıdaki istekli geri dönüşe rağmen aşılamayan yavaş başlangıca odaklanacak. Hakim oldukları 25 dakikalık bölümde hücum bölgesinde bitirici dokunuştan yoksun kalmaları da Riemer için endişe kaynağı olacaktır.
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