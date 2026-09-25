Uluslararası futbolun ince farklarını ortaya koyan bu maçta Haaland, neden bir kez daha dünyanın en ölümcül bitiricisi olarak görüldüğünü kanıtladı. Manchester City'nin golcüsü, bu yüksek tansiyonlu Uluslar Ligi karşılaşmasında Norveç'in üstünlük kurmasını sağlamak için iki gol attı. Ev sahibi ekip, Oscar Bobb'un açılış golü ve Haaland'ın geceki ilk golü sayesinde önce iki farklı üstünlüğü yakaladı, ancak ikinci yarıda Danimarka'nın ciddi baskısına direnmek zorunda kaldı.

Danimarka, skoru 2-2'ye getirmek için cesurca geri döndü, ancak Haaland'ın maçı kazandıran içgüdüsü takımı ona en çok ihtiyaç duyduğu anda ortaya çıktı. Belirleyici an, Danimarka savunma hattını tamamen hazırlıksız yakalayan akıllıca bir duran top organizasyonuyla geldi; bu da golcüye boş alana sızıp kendine has verimliliğiyle bitirme fırsatı verdi.