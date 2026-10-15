AFP
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“Kaybetmeyi hak ettik”: Niko Kovac, Bodo/Glimt karşısında alınan şok Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından Borussia Dortmund'u sert sözlerle eleştirdi
Hırvat teknik direktör, etkisiz performansı sert sözlerle eleştirdi
55 yaşındaki teknik direktör, takımının endişe verici düzeydeki istek ve mücadele yoğunluğu eksikliğini, çarşamba günü Norveç'te aldığı 1-0'lık yenilginin ardından sert sözlerle eleştirdi. Bu ağır yenilgi, teknik adamın bu hafta başında Sarı-Siyahlılar ile Haziran 2029'a kadar geçerli bir sözleşme uzatma anlaşması imzalamasının ardından çıktığı ilk maçı gölgeledi. Fredrik Sjovold, Sondre Auklend'in ortasında 52. dakikada yaptığı vuruşla Gregor Kobel'i yakın direğinden mağlup ederek galibiyeti getirdi.
- AFP
Kadro rotasyonu Norveç'te ters tepti
Geçen sezon Manchester City ve Inter Milan gibi güçlü rakipleri şaşırtan ev sahibi ekip, maçın ilk bölümünde Sondre Fet, Jens Petter Hauge ve Andreas Helmersen ile oyuna hükmetti. Kovac, 60. dakikada Felix Nmecha, Serhou Guirassy, Julian Ryerson ve Ethan Nwaneri'yi oyuna alarak dört değişiklik yaptı. Ancak başarılı kaleci Nikita Haikin, son bölümde Nmecha ve Nwaneri'nin art arda gelen şutlarını kurtardı.
Maçın ardından DAZNile konuşan Kovac, takımının maç boyunca rakibinin gerisinde kaldığını kabul ederek şunları söyledi: "Golü yiyene kadar neredeyse maçın içinde değildik. İlk yarıda kazanmak için gereken tutkuyla, yoğunlukla ya da futbolla oynamadık.
"Ancak dört değişiklikten sonra oyuna daha iyi girdik ve kontrolü bir ölçüde ele aldık. Fakat o ana kadar rakip açıkça daha iyi takımdı. Bu yüzden şikâyet edemeyiz. Kaybetmeyi hak ettik."
İlk 11'de rotasyona gitme kararının sonuç vermemesinin ardından sorumluluğu üstlenen Kovac, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonuçta kadromuzdaki her oyuncu oynayacak kaliteye sahip. Bugün bu işe yaramadı. Bunu açıkça söylemeliyim.
"Bunun sorumlusu benim. Takımı ben seçtim ama bugün tutku eksikti. Onlar bu konuda çok daha iyiydi ve bu yüzden hak ederek öne geçtiler. Ancak o zaman uyandık, fakat artık çok geçti."
Öngörülebilir hücum savunmayı aşamadı
Çarşamba günkü yenilginin ardından Dortmund, Norveç takımlarına karşı oynadığı dört Şampiyonlar Ligi maçında da galibiyet alamamış oldu. Bu maçların ikisinde berabere kaldı, ikisini kaybetti. Ayrıca BVB, kulüp tarihinde üçüncü kez Şampiyonlar Ligi'nde üst üste dört deplasman maçını kaybetti. Daha önce aynı seriyi 1956-1958 ve 2019-2020 dönemlerinde yaşamıştı.
Takımının topa sahipken ağır kalan oyununu eleştiren Kovac, şunları ekledi: "Bugün topla hiç iyi değildik. Rakibimiz çok daha hızlı, çok daha çevikti ve savunma arkasındaki boşluklara bizden çok daha iyi hücum etti.
"Bütün topları oyuncuların ayağına oynadık, savunma hattının arkasına hiç top atmadık. Savunma arkasına oynamazsanız rakibi açamaz, savunma düzenini bozamazsınız."
Takımının cumartesi günü Bundesliga'da Union Berlin deplasmanına çıkmadan önce hemen reaksiyon göstermesini isteyen teknik direktör, şöyle konuştu: "Berlin'de ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Yine büyük mücadele, tutku ve kararlılık gerektiren yoğun bir maç olacak.
"Ancak bunları gösterdikten sonra futbol oynamaya başlayabiliriz. Oraya gidip sadece futbol oynayabileceğimizi düşünürsek bunun böyle işlemediğini yeterince kez tecrübe ettik. Bu yüzden ilk andan itibaren hazır olmalıyız."
- AFP
Yurt içindeki sınav acil yanıt gerektiriyor
Kuzey Kutup Dairesi'nden eli boş dönmesi, Dortmund'un bu hafta sonu ligdeki zorlu mücadelesi öncesinde hızla toparlanmasını gerektiriyor. Kovac'ın öğrencilerinin Bundesliga zirvesine yakın konumdaki iyi başlangıcını sürdürmeye çalıştığı dönemde, cumartesi günü Union'la karşılaşmak için Almanya'nın başkentine yapacağı yolculuk takımın karakterini ciddi biçimde sınayacak. Üst üste iki deplasman yenilgisi yaşamamak için hafta içi yedek kulübesine çekilen önemli isimlerin yeniden ilk 11'de yer alması bekleniyor.
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