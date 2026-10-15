Geçen sezon Manchester City ve Inter Milan gibi güçlü rakipleri şaşırtan ev sahibi ekip, maçın ilk bölümünde Sondre Fet, Jens Petter Hauge ve Andreas Helmersen ile oyuna hükmetti. Kovac, 60. dakikada Felix Nmecha, Serhou Guirassy, Julian Ryerson ve Ethan Nwaneri'yi oyuna alarak dört değişiklik yaptı. Ancak başarılı kaleci Nikita Haikin, son bölümde Nmecha ve Nwaneri'nin art arda gelen şutlarını kurtardı.

Maçın ardından DAZNile konuşan Kovac, takımının maç boyunca rakibinin gerisinde kaldığını kabul ederek şunları söyledi: "Golü yiyene kadar neredeyse maçın içinde değildik. İlk yarıda kazanmak için gereken tutkuyla, yoğunlukla ya da futbolla oynamadık.

"Ancak dört değişiklikten sonra oyuna daha iyi girdik ve kontrolü bir ölçüde ele aldık. Fakat o ana kadar rakip açıkça daha iyi takımdı. Bu yüzden şikâyet edemeyiz. Kaybetmeyi hak ettik."

İlk 11'de rotasyona gitme kararının sonuç vermemesinin ardından sorumluluğu üstlenen Kovac, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonuçta kadromuzdaki her oyuncu oynayacak kaliteye sahip. Bugün bu işe yaramadı. Bunu açıkça söylemeliyim.

"Bunun sorumlusu benim. Takımı ben seçtim ama bugün tutku eksikti. Onlar bu konuda çok daha iyiydi ve bu yüzden hak ederek öne geçtiler. Ancak o zaman uyandık, fakat artık çok geçti."