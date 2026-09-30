Getty Images Sport
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'Kaybetmelerine izin vermezlerdi!' - Fulham teknik direktörü Alvaro Arbeloa, Craven Cottage'taki geç dramın ardından hakemleri Manchester United yanlılığıyla suçlamasının ardından FA tarafından suçlandı
Arbeloa, hakem suçlamaları nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde
Futbol Federasyonu, 20 Eylül'de Fulham'ın Manchester United ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından yaptığı bir dizi tartışmalı açıklama sonrası Arbeloa'yı resmen uygunsuz davranışla suçladı. Michael Carrick'in ekibi, Matheus Cunha'nın 89. dakikada sekerek yön değiştiren golü sayesinde bir puanı kurtarmakta şanslıydı.
Hakem yönetimine ilişkin değerlendirmesinde Arbeloa, hakem ekibinin Carrick'in takımından yana taraflı olduğunu öne sürdü. FA'in açıklamasında, suçlamanın 'taraflılık ima eden ve/veya bir maç görevlisinin dürüstlüğünü sorgulayan' yorumlarla ilgili olduğu belirtildi. Bu disiplin süreci, yaz aylarında göreve geldikten sonra Craven Cottage'daki teknik direktörlük kariyerine zorlu bir başlangıç yapan Fulham patronu üzerindeki baskıyı daha da artırıyor. İspanyol teknik adamın, iddialarla ilgili olarak yönetim organına resmî yanıtını perşembe gününe kadar vermesi gerekiyor.
- Getty Images Sport
Geç dakikalardaki drama, patlayıcı bir röportajı ateşledi
Cunha'nın 89. dakikada attığı ve ciddi şekilde sekerek yön değiştiren beraberlik golüyle Manchester United'a bir puan kazandırmasının ardından Arbeloa'nın yaşadığı hayal kırıklığı taştı. Fulham, 63. dakikada Lisandro Martinez'in kendi kalesine attığı golle öne geçtikten sonra üç puanı alacak gibi görünüyordu ve bu durum, teknik direktörü maç boyunca tutarsız bulduğu hakem yönetimine öfkelendirdi. Maç sonrası verdiği samimi röportajda Fulham'ın patronu, sonucun sahada oyuncuların kontrolü dışındaki etkenlerden etkilendiğine inandığını dile getirdi.
Arbeloa, eleştirilerinde geri adım atmadı ve hakemin United lehine "bütün faulleri" verdiğini söyledi. Ayrıca, United'ın daha önce karıştığı hakem tartışmalarına, özellikle de Manchester derbisindeki tartışmalı bir VAR kararına atıfta bulunarak söylemini daha da sertleştirdi. Röportaj sırasında Arbeloa, "Man City maçından sonra burada Manchester United'ın kaybetmesine izin vermeyeceklerini biliyordum" dedi. Bu özel ifadeler, FA'nin onun davranışına yönelik soruşturmasının merkezinde yer alıyor.
Her iki kulübün sıkıntıları sürüyor
Craven Cottage'taki beraberlik, Premier League sezonunun ilk aşamalarında iki kulübün de süregelen sıkıntılarını gözler önüne serdi. Fulham şu anda sadece iki puanla puan tablosunda 19. sırada yer alıyor; Manchester United ve Liverpool karşısında berabere kalırken Crystal Palace, Sunderland ve Chelsea'ye mağlup oldu.
Manchester United'ın formu da aynı derecede istikrarsızdı; Carrick'in takımı ligdeki ilk beş maçında sadece bir galibiyet alabildi. Bu tek galibiyet, lige yeni yükselen Ipswich Town'a karşı geldi; bu sonuç, açılış gününde Hull City'ye alınan yenilgi, Everton beraberliği ve Manchester derbisindeki can yakıcı mağlubiyetin arasında kaldı.
- Getty Images Sport
Arbeloa için kritik maçlar kapıda
Mevcut milli aranın sona ermesinin ardından Arbeloa'nın ekibi, 10 Ekim'de Ipswich Town deplasmanıyla Premier Lig mücadelesine dönecek. Fulham ise 17 Ekim'de Craven Cottage'ta Hull City'yi konuk edecek; teknik direktör de sezonun ligdeki ilk galibiyetini aramayı sürdürecek.
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