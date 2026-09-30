Cunha'nın 89. dakikada attığı ve ciddi şekilde sekerek yön değiştiren beraberlik golüyle Manchester United'a bir puan kazandırmasının ardından Arbeloa'nın yaşadığı hayal kırıklığı taştı. Fulham, 63. dakikada Lisandro Martinez'in kendi kalesine attığı golle öne geçtikten sonra üç puanı alacak gibi görünüyordu ve bu durum, teknik direktörü maç boyunca tutarsız bulduğu hakem yönetimine öfkelendirdi. Maç sonrası verdiği samimi röportajda Fulham'ın patronu, sonucun sahada oyuncuların kontrolü dışındaki etkenlerden etkilendiğine inandığını dile getirdi.

Arbeloa, eleştirilerinde geri adım atmadı ve hakemin United lehine "bütün faulleri" verdiğini söyledi. Ayrıca, United'ın daha önce karıştığı hakem tartışmalarına, özellikle de Manchester derbisindeki tartışmalı bir VAR kararına atıfta bulunarak söylemini daha da sertleştirdi. Röportaj sırasında Arbeloa, "Man City maçından sonra burada Manchester United'ın kaybetmesine izin vermeyeceklerini biliyordum" dedi. Bu özel ifadeler, FA'nin onun davranışına yönelik soruşturmasının merkezinde yer alıyor.