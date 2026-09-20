24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Çeviri:

'Kaybetmelerine izin vermezlerdi' - Alvaro Arbeloa, Fulham'ın son dakika darbesinin ardından hakemleri Manchester United lehine taraflı olmakla suçladı

A. Arbeloa
Fulham
M. United
Fulham - M. United
Premier Lig

Fulham Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, pazar günü Craven Cottage'ta oynanan Premier League maçında hakemlerin Manchester United'ın kaybetmesine izin vermemekte kararlı olduğunu sansasyonel bir şekilde öne sürdü. İspanyol teknik adam, Matheus Cunha'nın 89. dakikadaki golünün Fulham'ın üstünlüğünü ortadan kaldırmasının ardından öfkeden deliye döndü.

  • Arbeloa hakem yönetimine öfke kustu

    Arbeloa, Fulham'ın Manchester United ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından hakem yönetimini değerlendirirken sözünü sakınmadı ve hakem ekibinin son Manchester derbisinin yankılarından etkilendiğini öne sürdü. Fulham, Matheus Cunha'nın 89. dakikada sekerek gelen şutu United'ı kurtarana kadar tarihi bir galibiyete gidiyor gibi görünüyordu.

    Ancak Arbeloa, gole giden süreçte yaşananlar nedeniyle öfkeden çılgına döndü. Hakem Peter Bankes, eşitlik golünden sadece 35 saniye önce Cesar Palacios'un Harry Maguire'a müdahalesinin ardından orta sahada United lehine Fulham teknik patronunun "hafif" olarak nitelendirdiği bir serbest vuruş verdi. İspanyol çalıştırıcı, hakem ekibinin Erling Haaland'ın bir önceki hafta sonu Old Trafford'da hatalı şekilde verilen galibiyet golü etrafındaki tartışmalara tepki olarak "bütün faulleri" United lehine çaldığını iddia etti.

    Son düdüğün ardından Sky Sports'a konuşan Arbeloa, görevlilerin geçen hafta sonu Erling Haaland'ın Manchester City adına United'a karşı attığı tartışmalı galibiyet golünün telafisini yaptığını öne sürdü. Arbeloa, "Bütün fauller onlaraydı" dedi. "Gol atmadan önce de görebilirsiniz, Maguire'a yapılan faul, o 100 kiloluk bir adam. Bütün kararlar onlar lehineydi. Ve ben bunu biliyordum. Man City maçından sonra burada Manchester United'ın kaybetmesine izin vermeyeceklerini biliyordum. Biraz daha fazlasını hak ettik. Çok yakındık. Çok, çok yakındık. Yine biraz şanssızdık. Bu büyük takıma karşı işimizin zor olacağını biliyorduk. Ayrıca geçen hafta ne olduğunu da biliyorduk. Hakemlerin maç boyunca neler yaptığını gördük, bu yüzden zor bir maçtı. Ve biz şanssızdık."

    • Reklam
  • Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Basın odasında netlik ve soğukkanlılık

    Arbeloa maç sonrası basın toplantısına geldiğinde, Real Madrid'den ayrılmasının ardından bu yaz kulübün başına geçen Fulham patronu, daha önceki suçlamalarının ağırlığını fark etmiş görünüyordu.

    "İngilizcem çok iyi değil," diye itirafta bulundu Arbeloa muhabirlere. "Belki kendimi çok kötü ifade ediyorumdur ve hakemler hakkında hiçbir şey söylememeyi tercih ederim çünkü asla bilemezsiniz. Söylemeniz gerekmeyen bir şeyi söylediğinizde, sakin kalmak, takımımın performansına odaklanmak ve bir sonraki maça konsantre olmak daha iyidir. Gerçekten mutlu değilim. Dediğim gibi, odaklanmam ve enerjimi geliştirmem gereken her şeye vermem gerekiyor. [Maguire] çok iri bir adam ve belki de bu faul değildi. Ama sorun yok. Dediğim gibi, oyunu analiz etmeyi tercih ederim, oyuncular, sistemler ve kazanmak için en iyisi bu. Böyle bir maçta berabere kaldığınızda, biliyorsunuz, belki biraz hayal kırıklığı yaşıyorsunuz."

  • Yorumcular, Maguire'ın faulü hakkında görüş bildirdi

    Arbeloa, takımının haksızlığa uğradığını düşünse de, eski Manchester United kaptanı Ashley Young, Maguire'a yapılan faulün hiç olmadığı yönündeki değerlendirmeye katılmadı. Young, Maguire'ın fiziksel gücünü etkili şekilde kullandığını ancak Cesar Palacios'tan gelen temasın faul olduğunu savundu. Young, Sky Sports'a konuşurken, "Bu kesinlikle faul. Palacios topa bakmıyor, doğrudan Maguire'ın sırtına giriyor. Onun [Arbeloa] Maguire'ın 100 kg olduğunu söylediğini biliyorum ama Maguire akıllı, faul yapılmasını bekliyor" dedi.

    Oyunculuk kariyerinde her iki kulübü de temsil eden Louis Saha da, pozisyonda tecrübenin büyük rol oynadığı görüşüne katıldı. Saha, Maguire'ın Fulhamlı oyuncudan gelecek teması davet etmek için pozisyonunu akıllıca aldığını belirtti. Kendisine bunun faul olup olmadığı sorulduğunda Saha, "Evet, öyle. Yumuşak bir faul olabilir ama bazı oyuncuların tecrübesi burada devreye girer, vücutlarını doğru şekilde kullanırlar. O pozisyonda o [Maguire], topu kontrol edemeyeceğini hissetti, bu yüzden Maguire'dan akıllıca bir işti" ifadelerini kullandı.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Her iki taraf da milli ara öncesinde zorlanıyor

    1-1'lik beraberlik, Premier League puan tablosunda iki taraf üzerindeki baskıyı da pek azaltmadı. Michael Carrick'in ekibi en azından yorucu geçen haftada üçüncü yenilgiden kaçındı, ancak milli araya 12. sıraya sıkışmış halde giriyorlar; ilk beş maçta sadece beş puan topladılar ve böylece 2014-15'teki Premier League sezonunda kaydedilen kulüp tarihinin en kötü başlangıcını tekrarladılar.

    Fulham adına ise bu puan, takımı yalnızca iki puanla 19. sırada tuttu; galibiyet alamama serisi sürerken, son sıradaki Tottenham'ın sadece averajla önündeler. İki takım da şimdi milli arada toparlanmaya çalışacak. Fulham, 10 Ekim'de Coventry City deplasmanına gidecek, Manchester United ise aynı gün Old Trafford'da Tottenham'ı ağırlayacak.

Premier Lig
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
Fulham crest
Fulham
FUL
Premier Lig
M. United crest
M. United
MUN
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT