Arbeloa, Fulham'ın Manchester United ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından hakem yönetimini değerlendirirken sözünü sakınmadı ve hakem ekibinin son Manchester derbisinin yankılarından etkilendiğini öne sürdü. Fulham, Matheus Cunha'nın 89. dakikada sekerek gelen şutu United'ı kurtarana kadar tarihi bir galibiyete gidiyor gibi görünüyordu.

Ancak Arbeloa, gole giden süreçte yaşananlar nedeniyle öfkeden çılgına döndü. Hakem Peter Bankes, eşitlik golünden sadece 35 saniye önce Cesar Palacios'un Harry Maguire'a müdahalesinin ardından orta sahada United lehine Fulham teknik patronunun "hafif" olarak nitelendirdiği bir serbest vuruş verdi. İspanyol çalıştırıcı, hakem ekibinin Erling Haaland'ın bir önceki hafta sonu Old Trafford'da hatalı şekilde verilen galibiyet golü etrafındaki tartışmalara tepki olarak "bütün faulleri" United lehine çaldığını iddia etti.

Son düdüğün ardından Sky Sports'a konuşan Arbeloa, görevlilerin geçen hafta sonu Erling Haaland'ın Manchester City adına United'a karşı attığı tartışmalı galibiyet golünün telafisini yaptığını öne sürdü. Arbeloa, "Bütün fauller onlaraydı" dedi. "Gol atmadan önce de görebilirsiniz, Maguire'a yapılan faul, o 100 kiloluk bir adam. Bütün kararlar onlar lehineydi. Ve ben bunu biliyordum. Man City maçından sonra burada Manchester United'ın kaybetmesine izin vermeyeceklerini biliyordum. Biraz daha fazlasını hak ettik. Çok yakındık. Çok, çok yakındık. Yine biraz şanssızdık. Bu büyük takıma karşı işimizin zor olacağını biliyorduk. Ayrıca geçen hafta ne olduğunu da biliyorduk. Hakemlerin maç boyunca neler yaptığını gördük, bu yüzden zor bir maçtı. Ve biz şanssızdık."