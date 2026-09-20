AFP
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"Kaybetmek gerçekten çok zor" - Hat-trick kahramanı Brian Brobbey, Sunderland'ın Manchester City ile oynadığı nefes kesen maçın ardından yıkıldı
Black Cats yıldızı için karışık duygular
Premier League klasiği olarak hatırlanacak bir maçta, Brobbey'nin kahramanca performansı Manchester City'nin durdurulamaz gücünü engellemeye yetmedi; Enzo Maresca'nın ekibi, sezondaki üst üste beşinci galibiyetini alarak ligde yüzde 100'lük kusursuz derecesini koruyan tek takım olarak kaldı. Son düdüğün ardından Sky Sports'a konuşan Hollandalı milli santrfor, sansasyonel hat-trick'ine rağmen sahadan puansız ayrılmanın hayal kırıklığını gizleyemedi ve şöyle dedi: "Üç gol atarken kaybeden tarafta olmak zor. Kaybetmek gerçekten çok zor."
Maç, baştan sona kaotik bir mücadeleye sahne oldu ve iki takım arasında üstünlük sürekli el değiştirdi. Brobbey, 2016'da Jermain Defoe'dan bu yana Black Cats formasıyla en üst ligde hat-trick yapan ilk oyuncu olmasını sağlayan sansasyonel üçlemesinin ardından, Premier League devlerine karşı oynanan bu karşılaşmanın ne kadar yoğun geçtiğini kabul etti. "Bir aşağı bir yukarı gitti, bir aşağı bir yukarı gitti. Man City çok kaliteli, gerçekten iyi bir takım, bu yüzden evet denedik, bence gerçekten iyi bir maç çıkardık. Denedik, kaybedince zor oluyor. Sadece yolumuza devam etmemiz gerekiyor" dedi.
- AFP
Brobbey, yenilgiye rağmen Premier League tarihine geçti
Brobbey, Premier League tarihinde lider takım karşısında hat-trick yapan yalnızca dördüncü oyuncu olarak seçkin bir gruba katıldı; böylece Robbie Fowler, Dirk Kuyt ve Romelu Lukaku'nun izinden gitti. Hollandalı oyuncunun kahramanca performansını daha da dikkat çekici kılan ise, bunun bu sezon ligdeki önceki maçlarının hiçbirinde gol atamamış olmasının ardından gelmesiydi.
Bu sonuç, Manchester City'yi beş maçtan aldığı kusursuz 15 puanla Premier League tablosunun zirvesinde tuttu. Lige milli ara verilirken Sunderland ise dört puanla 14. sırada yer alıyor.
Gelecek için inşa ediliyor
Kişisel dönüm noktasını değerlendiren Brobbey, liglere verilen ara öncesinde formunu bulmanın kendisi adına yarattığı memnuniyete değindi. “Üç gol attığım için açıkçası gerçekten çok mutluyum, şimdi milli ara öncesine girerken bu iyi bir his” dedi.
Daha büyük resme odaklanan golcü, yaşanan aksiliğe rağmen Sunderland'ın genel ilerleyişini ve yaptığı olumlu başlangıcı vurgulamak istedi. Brobbey, “1-0 kazandık, yani üç puan almak güzel oldu, sadece gelişmeye devam etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. “Bu yüzden grup olarak yolumuza devam etmeliyiz.”
- Getty Images Sport
Milli ara sonrası sırada var
Milli ara sonrası Sunderland, 10 Ekim'de sahasında Brighton'ı ağırlayarak yeniden sahaya çıkacak. Bu arada Manchester City, bir gün sonra 11 Ekim'de Anfield'a giderek Liverpool ile karşılaşırken zorlu bir sınav verecek.
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