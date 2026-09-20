Premier League klasiği olarak hatırlanacak bir maçta, Brobbey'nin kahramanca performansı Manchester City'nin durdurulamaz gücünü engellemeye yetmedi; Enzo Maresca'nın ekibi, sezondaki üst üste beşinci galibiyetini alarak ligde yüzde 100'lük kusursuz derecesini koruyan tek takım olarak kaldı. Son düdüğün ardından Sky Sports'a konuşan Hollandalı milli santrfor, sansasyonel hat-trick'ine rağmen sahadan puansız ayrılmanın hayal kırıklığını gizleyemedi ve şöyle dedi: "Üç gol atarken kaybeden tarafta olmak zor. Kaybetmek gerçekten çok zor."

Maç, baştan sona kaotik bir mücadeleye sahne oldu ve iki takım arasında üstünlük sürekli el değiştirdi. Brobbey, 2016'da Jermain Defoe'dan bu yana Black Cats formasıyla en üst ligde hat-trick yapan ilk oyuncu olmasını sağlayan sansasyonel üçlemesinin ardından, Premier League devlerine karşı oynanan bu karşılaşmanın ne kadar yoğun geçtiğini kabul etti. "Bir aşağı bir yukarı gitti, bir aşağı bir yukarı gitti. Man City çok kaliteli, gerçekten iyi bir takım, bu yüzden evet denedik, bence gerçekten iyi bir maç çıkardık. Denedik, kaybedince zor oluyor. Sadece yolumuza devam etmemiz gerekiyor" dedi.