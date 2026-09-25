Bu kıl payı mağlubiyet, Galler'in 2026'daki galibiyetsiz serisini beş milli maça çıkardı. Leeds United kaptanı Ampadu, maçın ardından BBC Sport'a konuşurken şu ifadeleri kullandı: "Çok kaliteli, çok iyi bir rakibe karşı zor bir maç olacağını biliyorduk ve bunu zaman zaman gösterdiler.

"Acı çekmemiz gerekeceğini biliyorduk ama buraya gelip gerçekten güçlü bir mesaj vermek ve etki yaratmak istedik. Topa sahipken neler yapabileceğimizi göstermek istedik, bunu zaman zaman yaptık da. Ama biraz daha fazlasını yapabiliriz."

Takımının direncini ve son bölümdeki baskısını değerlendiren Ampadu, şöyle devam etti: "Her zaman çok çalışacağız, bunu artık sayısız yıl boyunca gösterdik. Sonlarda belki gol bulabileceğimiz birkaç pozisyon vardı, o zaman da hisler daha iyi olurdu. Kaybetmek hiçbir zaman güzel değil."