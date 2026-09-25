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'Kaybetmek asla güzel değil' - Ethan Ampadu, Portekiz'e Uluslar Ligi'nde mağlup olduktan sonra Galler'in 'biraz daha fazlasını' yapabileceğinde ısrarcı
Geç gelen atak kurtarmaya yetmedi
Bellamy'nin takımı, Felix'in uzak mesafeden şutunda topun Ben Davies'e çarpıp kaleci Danny Ward'ı ters ayakta bırakmasının ardından Lizbon'da kıl payı bir yenilgiye mahkûm oldu. Galler, son 15 dakikada toparlanıp ciddi tehdit yaratmadan önce uzun bölümlerde yoğun baskı altında kaldı. Brennan Johnson'ın şutu üst direğe çarpınca beraberlik golü neredeyse geldi, ardından Ruben Dias son anda yaptığı kritik blokla dönen topta Lewis Koumas'ın golüne engel oldu.
- HMB-Media
Ampadu daha yüksek performans standartları talep ediyor
Bu kıl payı mağlubiyet, Galler'in 2026'daki galibiyetsiz serisini beş milli maça çıkardı. Leeds United kaptanı Ampadu, maçın ardından BBC Sport'a konuşurken şu ifadeleri kullandı: "Çok kaliteli, çok iyi bir rakibe karşı zor bir maç olacağını biliyorduk ve bunu zaman zaman gösterdiler.
"Acı çekmemiz gerekeceğini biliyorduk ama buraya gelip gerçekten güçlü bir mesaj vermek ve etki yaratmak istedik. Topa sahipken neler yapabileceğimizi göstermek istedik, bunu zaman zaman yaptık da. Ama biraz daha fazlasını yapabiliriz."
Takımının direncini ve son bölümdeki baskısını değerlendiren Ampadu, şöyle devam etti: "Her zaman çok çalışacağız, bunu artık sayısız yıl boyunca gösterdik. Sonlarda belki gol bulabileceğimiz birkaç pozisyon vardı, o zaman da hisler daha iyi olurdu. Kaybetmek hiçbir zaman güzel değil."
Rakipler, savunmadaki anlık dalgınlıkları cezalandırıyor
Jorge Jesus'un takımı birçok önemli fırsatı değerlendiremezken, ev sahibi ekip en küçük savunma hatasını bile cezalandırmak için gereken bireysel kaliteyi yine de ortaya koydu. Ev sahibinin Felix'in sekerek yön değiştiren şutuyla gol bulmak için en küçük boşluğu nasıl değerlendirdiğine değinen Ampadu, "Yarım fırsat bulduklarında topu ağlara gönderdikleri için neden en büyük kupalar için mücadele ettiklerini gösterdiler" ifadelerini kullandı.
- SOPA Images
Zorlu İskandinavya deplasmanı kapıda
Bellamy'nin şimdi, 27 Eylül Pazar günü Danimarka ile deplasmanda oynanacak zorlu maç öncesinde hücumda bitiricilik sorununa çözüm bulması gerekiyor. Bu arada, Portekiz aynı gün Norveç'e konuk olacak; açılış maçından tam puan almanın moraliyle sahaya çıkacak. Galler için ise Kopenhag'da olumlu bir sonuç almak, UEFA Uluslar Ligi grubunda son sırada rakiplerinin daha da gerisine düşmemek adına büyük önem taşıyor.
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