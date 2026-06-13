Kaybedilen maçın ardından: Leon Goretzka'nın DFB kadrosunda tuhaf sesler ve büyük bir soru işareti var

Finlandiya (4-0) ve ABD (2-1) ile oynanan son iki hazırlık maçında Goretzka toplamda sadece on dakika sahada kaldı. Pazar günü Curacao ile oynanacak Dünya Kupası açılış maçında ilk olarak yedek kulübesinde yer alacak. Böylece Goretzka, dördüncü büyük turnuvasına da yedek olarak başlayacak. Ancak bu, onun için kişisel olarak hiçbir şey ifade etmiyor, çünkü önceki üç turnuvada da turnuva ilerledikçe er ya da geç her zaman ilk on birde yer aldı (ancak bu hiçbir zaman başarıya yol açmadı).

2018 Dünya Kupası'nda Goretzka, Güney Kore ile oynanan son grup maçında ilk kez ilk on birde yer aldı - hem de sağ kanat olarak! Almanya 0-2 kaybetti ve utanç verici bir şekilde turnuvadan elendi. 2021'de Goretzka, Macaristan karşısında yedek olarak Almanya'yı Avrupa Şampiyonası son 16 turuna taşıdı ve böylece İngiltere maçında ilk on birde yer almayı hak etti. Almanya 0-2 yenildi. 2022 Dünya Kupası'nda Goretzka, Japonya'ya karşı alınan açılış mağlubiyetinin ardından ilk 11'e girdi. İspanya ile berabere kalınmasına ve Kosta Rika'ya karşı galibiyete rağmen, yine grup aşamasında turnuva sona erdi.

2024'te Nagelsmann onu ev sahibi olduğu Avrupa Şampiyonası kadrosuna almadı. Goretzka'nın daha sonra milli takıma geri dönmesi ve hatta as kadroya yükselmesi, şu anki kadro dışı kalması kadar şaşırtıcıydı.