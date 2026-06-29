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"Kaybederseniz her şey boka döner" – Kararlı Julian Nagelsmann, Dünya Kupası eleme maçı öncesinde Almanya'daki eleştirmenlere sert yanıt verdi
Ekvador’daki mağlubiyetin ardından baskı artıyor
11 maçlık muhteşem galibiyet serisinin ardından Almanya, Dünya Kupası’ndaki son grup maçında Ekvador’a 2-1 yenilerek sert bir şekilde gerçeklere geri döndü. Bu sonuç, Almanya genelinde bir eleştiri dalgasına yol açtı; hem taraftarlar hem de yorumcular, Nagelsmann’ın taktiksel tercihlerini ve kadro rotasyonunu sorguladı.
Pazartesi günü oynanacak son 32 turu maçı öncesinde Boston’ın Foxborough kentinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Nagelsmann, turnuva futbolunun değişkenliği konusunda kendine özgü dürüst bir değerlendirmede bulundu. “Kazanırsan her şey yolunda. Kaybedersen her şey b*k gibi,” dedi gazetecilere.
- Getty Images Sport
Kişisel incelemeyle başa çıkmak
Ülkesinde ilk on bir seçimleri ve iletişim tarzıyla ilgili tartışmalara rağmen, Eylül 2023’te Almanya milli takımının başına geçen ve 2024 Avrupa Şampiyonası’nda ev sahibi olarak İspanya’ya çeyrek finalde elenene kadar takımı yöneten 38 yaşındaki teknik direktör, şüphecileri haksız çıkarmak için kişisel bir yük hissetmediğini vurguluyor. Mevcut baskının kendisini kişisel olarak nasıl etkilediği sorulduğunda Nagelsmann soğukkanlılığını koruyarak şöyle dedi: “Bunun bana kişisel olarak etkisi mi? Her insan için olduğu gibi. Bunun cevabını kendiniz verebilirsiniz. Ve bence söylenecek her şey söylendi.”
Eski Bayern Münih teknik direktörü, dikkatleri kendi itibarından uzaklaştırıp, Almanya'nın 2018 ve 2022'de üst üste grup aşamasında elendiği son Dünya Kupaları'ndaki acı hayal kırıklıklarını aşmaya can atan takımın ortak hedeflerine yönlendirdi.
"Mesele ben değilim," diye ekledi. "Mesele sadece takım ve başarımız. Hep birlikte sahaya çok iyi bir uyumla çıkıp, başarılı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor."
Nagelsmann, ulusa kendini “kanıtlama zorunluluğu” hissetmediğini, ancak son dönemdeki aksiliklere rağmen hala doğru yolda olduklarına inandığı oyuncularına karşı bir sorumluluk duyduğunu vurguladı.
Yakında yapılacak taktiksel düzenlemeler
Leon Goretzka’nın kadroya alınması, özellikle Güney Amerikalıların sahada sergileyeceği fiziksel mücadelenin de göz önünde bulundurulmasıyla, Paraguay maçı öncesinde en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Almanya, Curacao'ya karşı 7-1 ve Fildişi Sahili'ne karşı 2-1'lik net galibiyetler elde ettikten sonra, Ekvador'a karşı son maçta yaşadığı aksilik öncesinde grubunu 6 puanla lider tamamlayarak bu aşamaya ulaştı. Nagelsmann, ileriye dönük olarak seçeneklerini değerlendirdiğini doğruladı ancak kartlarını saklı tuttu. "Biraz değişiklik yapmak için taktiksel değerlendirmeler var - ancak her şeyi olduğu gibi bırakma yaklaşımı da var," diye açıkladı.
Sakatlık cephesinden olumlu haberler var; kas problemi nedeniyle Ekvador maçını kaçıran Nathaniel Brown’un ilk 11’e dönmesi bekleniyor. Ancak Joshua Kimmich’in sağ bekte kalıp kalmayacağı ya da orta sahaya kayıp kaymayacağı ve özellikle ilk üç maçta sadece yedek kulübesinden girmesine rağmen üç gol atmış olan Deniz Undav’ın forvet hattında ilk 11’de yer almayı hak edecek kadar iyi bir performans sergilemiş olup olmadığı konusunda soru işaretleri devam ediyor.
Nagelsmann, rakiplerini tahminde bırakmak için kasıtlı olarak belirsiz konuşuyor: "Bu aynı zamanda rakip teknik direktörün işini, kesinlikle olması gerekenden daha kolay hale getirmemekle de ilgili."
- Getty Images Sport
Paraguay karşısında hata yapma lüksümüz yok
Almanya bu maça favori olarak girerken, Nagelsmann Paraguay’ın oluşturduğu tehdit konusunda hiçbir yanılgıya kapılmıyor ve bu son 32 turu karşılaşmasında hata yapma lüksünün kesinlikle olmadığını biliyor; bir galibiyet, 2018 şampiyonu ve 2022 ikincisi Fransa ile bu hafta birbirleriyle karşılaşacak olan İsveç’ten biriyle oynanacak, büyük ilgi çekecek bir son 16 turu maçı getirecektir. Güney Amerikalı sürpriz rakibe karşı erken bir elenme, şu anda sadece kıvılcımlar halinde görünen eleştirileri, Nagelsmann’ın görev güvenliği konusunda tam anlamıyla bir fırtınaya dönüştürebilir. 2014’teki zaferinden bu yana ilk kez Dünya Kupası’nda eleme turlarına kalan Almanya’ya yönelik beklentiler çok yüksek.