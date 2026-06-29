Ülkesinde ilk on bir seçimleri ve iletişim tarzıyla ilgili tartışmalara rağmen, Eylül 2023’te Almanya milli takımının başına geçen ve 2024 Avrupa Şampiyonası’nda ev sahibi olarak İspanya’ya çeyrek finalde elenene kadar takımı yöneten 38 yaşındaki teknik direktör, şüphecileri haksız çıkarmak için kişisel bir yük hissetmediğini vurguluyor. Mevcut baskının kendisini kişisel olarak nasıl etkilediği sorulduğunda Nagelsmann soğukkanlılığını koruyarak şöyle dedi: “Bunun bana kişisel olarak etkisi mi? Her insan için olduğu gibi. Bunun cevabını kendiniz verebilirsiniz. Ve bence söylenecek her şey söylendi.”

Eski Bayern Münih teknik direktörü, dikkatleri kendi itibarından uzaklaştırıp, Almanya'nın 2018 ve 2022'de üst üste grup aşamasında elendiği son Dünya Kupaları'ndaki acı hayal kırıklıklarını aşmaya can atan takımın ortak hedeflerine yönlendirdi.

"Mesele ben değilim," diye ekledi. "Mesele sadece takım ve başarımız. Hep birlikte sahaya çok iyi bir uyumla çıkıp, başarılı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor."

Nagelsmann, ulusa kendini “kanıtlama zorunluluğu” hissetmediğini, ancak son dönemdeki aksiliklere rağmen hala doğru yolda olduklarına inandığı oyuncularına karşı bir sorumluluk duyduğunu vurguladı.