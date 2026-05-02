AFP
Çeviri:
"Kaybedenler ağlar" - Roberto De Zerbi, Aston Villa ile oynanacak büyük maç öncesinde Tottenham oyuncularına "sahada son nefesini ver" diyor
De Zerbi olumlu bir zihniyet istiyor
Tottenham teknik direktörü, Kuzey Londra'nın üzerinde tarihi bir küme düşme tehlikesi dolaşırken, takımına kendilerine acımayı bırakmalarını söyledi. Son maçta Wolves karşısında hayati bir galibiyet elde etmelerine rağmen, sezonun son dört maçı öncesinde ilk takım kadrosunu son derece zayıf bırakan bitmek bilmeyen sakatlık krizi, kulüpteki havayı bozdu.
Basın mensuplarına konuşan De Zerbi, oyuncularına kulübün tehlikeli durumunu çevreleyen olumsuzlukları görmezden gelmeleri için çağrıda bulundu. "Şu anda en önemli zorluk, içimizdeki, oyuncuların içindeki, teknik ekibin içindeki ve taraftarların içindeki sesi susturmak," dedi. "Bu ses, olumsuz düşüncelere yol açabilir. Bence bunların hepsi olumsuz şeyler ve saçmalık. Yakınlarımın ağlamasını ya da benden farklı düşünmesini istemiyorum."
- Getty Images
Spurs'ta sakatlık kabusu devam ediyor
İtalyan teknik direktörün hayal kırıklığı, Xavi Simons gibi kilit isimlerin uzun süreli ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle kadro dışı kalmasıyla giderek uzayan sakatlar listesinden kaynaklanıyor. Dominic Solanke’nin hamstring sakatlığı nedeniyle Premier Lig sezonunun geri kalanında forma giyemeyebileceğine dair haberler, durumu daha da kötüleştirdi. En az sekiz as oyuncunun eksikliği nedeniyle De Zerbi, sınırlı seçeneklerle sezonun son dönemini idare etmek zorunda kalıyor.
De Zerbi, "İçimizden bir ses şöyle diyor: 'Şanssızız, çok fazla sakatımız var, Xavi Simons'u kaybettik ve o son iki maçta bizim için en iyi ve en önemli oyunculardan biriydi, sağlık ekibimiz yeterince iyi değil ve stadyumun sahası iyi değil'," diye ekledi. Ancak De Zerbi bu bahaneleri hemen reddetti ve şöyle dedi: "Evet, bizim için en iyi dönem değil, zor bir dönem, zorlu bir dönem, ama kaybedenler ağlar. Kaybedenler olumsuz düşünür."
Villa Park'ta hayatta kalma görevi
Tottenham şu anda ligde 18. sırada yer alıyor ve 1977'den bu yana ilk kez birinci ligden düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Ancak küme düşme hattıyla aradaki fark hâlâ az ve De Zerbi, takımının doğru ruhu yakaladığı takdirde Unai Emery'nin liderlik koltuğunda oturan Aston Villa'ya karşı bir sonuç almanın gayet mümkün olduğuna inanıyor. Villa'nın zorlu bir rakip olduğunu kabul etmekle birlikte, bir Spurs zaferinin "mucize olmayacağını" vurguladı.
Önündeki zorlu görevi değerlendiren eski Brighton teknik direktörü, oyuncularından ne beklediğini açıkça dile getirdi. De Zerbi, "Sahada canımızı vermeliyiz ve sahada canımızı vermek için maçı kaybetmeliyiz. Maçı kaybetmeden önce oynamalıyız, mücadele etmeliyiz. West Ham'dan iki puan gerideyiz, ancak West Ham da bizim gibi zorlu maçlar oynayacak. Maçları kazanacak kadar iyiyiz ve ligde kalacak kadar iyiyiz."
- Getty Images Sport
Hayatta kalma rehberi
Kuzey Londra ekibinin son dört maçını tamamlayacağı bu dönemde fikstür, onlara nefes alma şansı tanımıyor. Villa Park deplasmanının ardından Spurs, üst ligdeki kaderini belirleyecek bir seride Leeds United, Chelsea ve Everton ile karşı karşıya gelecek. Wolves'a karşı alınan son galibiyet - 16 denemede elde ettikleri ilk galibiyet - bir umut ışığı yaktı, ancak Solanke ve Simons'un sakatlıkları bu ivmeyi anında söndürme tehdidi oluşturuyor. Elinde kağıt kadar ince bir kadro bulunan İtalyan teknik direktör, Spurs'un West Ham'ı geçip bir yıl daha Premier Lig'de kalmasını sağlamak için azalan kaynaklarını dikkatli bir şekilde yönetmek zorunda kalacak.