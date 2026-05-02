"Kaybedenler ağlar" - Roberto De Zerbi, Aston Villa ile oynanacak büyük maç öncesinde Tottenham oyuncularına "sahada son nefesini ver" diyor

İtalyan teknik direktörün hayal kırıklığı, Xavi Simons gibi kilit isimlerin uzun süreli ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle kadro dışı kalmasıyla giderek uzayan sakatlar listesinden kaynaklanıyor. Dominic Solanke’nin hamstring sakatlığı nedeniyle Premier Lig sezonunun geri kalanında forma giyemeyebileceğine dair haberler, durumu daha da kötüleştirdi. En az sekiz as oyuncunun eksikliği nedeniyle De Zerbi, sınırlı seçeneklerle sezonun son dönemini idare etmek zorunda kalıyor.

De Zerbi, "İçimizden bir ses şöyle diyor: 'Şanssızız, çok fazla sakatımız var, Xavi Simons'u kaybettik ve o son iki maçta bizim için en iyi ve en önemli oyunculardan biriydi, sağlık ekibimiz yeterince iyi değil ve stadyumun sahası iyi değil'," diye ekledi. Ancak De Zerbi bu bahaneleri hemen reddetti ve şöyle dedi: "Evet, bizim için en iyi dönem değil, zor bir dönem, zorlu bir dönem, ama kaybedenler ağlar. Kaybedenler olumsuz düşünür."



