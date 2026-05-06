Takım içindeki gerginliğin sadece oyuncularla sınırlı olmadığı, Alvaro Arbeloa ile ilişkilerin de giderek daha gergin hale geldiği bildiriliyor. Haberlere göre şu anda altı kadar oyuncu onunla konuşmuyor. Ayrıca, bu hafta başında Antonio Rudiger ve Alvaro Carreras arasında da bir çatışma yaşandı. İspanyol savunma oyuncusu, "Takım arkadaşımla yaşanan olay tek seferlik, önemsiz bir olaydı ve çözüldü" diyerek durumu kamuoyu önünde önemsiz göstermeye çalışsa da, kapalı kapılar ardındaki gerçekler bambaşka bir hikaye anlatıyor. Bu kavgaların birikmiş etkisi, takımın tamamen parçalanmakta olduğunu gösteriyor.