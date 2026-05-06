"Kavgaya varacak kadar gerginlik" - Real Madrid'de bir kavga daha: Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni "şiddetli tartışma"ya karıştı
Valdebebas'ta antrenman sahasında kaos
MARCA’nın haberine göre, Real Madrid’deki ortam kritik bir kırılma noktasına ulaştı. Valverde ile Tchouameni, takımın şu anda içinde bulunduğu çürümeyi mükemmel bir şekilde ortaya koyan şiddetli bir tartışmanın ardından neredeyse kavgaya tutuşacaktı. Olay, bir antrenman çalışması sırasında sıradan bir mücadelede başladı, ancak bir faul, kulübün antrenman sahasında tanık olunan en agresif çatışmalardan birinin kıvılcımını çaktı. Oyuncular birbirlerine karşı durdu, itişip kakıştılar ve soyunma odasında sözlü kavgaya devam ettiler. Bu tatsız olay kısa sürede Valdebebas'ta konuşulmaya başlandı ve gösterilen öfke, teknik ekip ve takım arkadaşlarını şaşkına çevirdi.
Hayal kırıklığına uğramış bir takımda giderek artan ayrılıklar
Bu son kavga, giderek daha fazla bölünmüş bir kadronun belirtisidir. Madrid, 34 maçın ardından 77 puanla La Liga tablosunda ikinci sırada yer alarak hassas bir konumda bulunuyor. Takım, 88 puana sahip lig lideri Barcelona’nın 11 puan gerisinde ve bu farkı kapatması imkansız görünüyor. Rekabetin kaybolması, uzun süredir biriken öfkenin patlamasına neden olmuş gibi görünüyor. Birkaç kilit isim arasındaki ilişkiler ciddi şekilde bozuldu ve bazı oyuncular artık birbirleriyle konuşmuyor. Duygusal yorgunluk, basit antrenmanların bile gergin geçtiği zehirli bir ortam yarattı ve teknik ekip zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya kaldı.
Arbeloa'nın takımdan kopması ve son zamanlarda soyunma odasında yaşanan tartışmalar
Takım içindeki gerginliğin sadece oyuncularla sınırlı olmadığı, Alvaro Arbeloa ile ilişkilerin de giderek daha gergin hale geldiği bildiriliyor. Haberlere göre şu anda altı kadar oyuncu onunla konuşmuyor. Ayrıca, bu hafta başında Antonio Rudiger ve Alvaro Carreras arasında da bir çatışma yaşandı. İspanyol savunma oyuncusu, "Takım arkadaşımla yaşanan olay tek seferlik, önemsiz bir olaydı ve çözüldü" diyerek durumu kamuoyu önünde önemsiz göstermeye çalışsa da, kapalı kapılar ardındaki gerçekler bambaşka bir hikaye anlatıyor. Bu kavgaların birikmiş etkisi, takımın tamamen parçalanmakta olduğunu gösteriyor.
Sezon kritik bir dönemeçteyken Clásico yaklaşıyor
Madrid, Pazar günkü El Clásico maçına hazırlanırken, bu tartışmanın zamanlaması daha kötü olamazdı. Barcelona’nın şampiyonluğu resmen garantilemek için sadece bir puana ihtiyacı olduğu için, bir yenilgi en büyük aşağılama olur. Takım bir araya gelmezse, bu iç çatlaklar bu sefil sezonda geriye kalan gururu da tamamen yok etme tehlikesi yaratıyor.