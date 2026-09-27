'Katılmıyorum!' - Roy Keane, Anthony Gordon'ın İngiltere'nin Dünya Kupası şampiyonu İspanya ile aynı seviyede olduğu yönündeki iddiasını reddetti

İspanya'nın Wembley'de geriden gelerek kazandığı dramatik gecenin ardından, Barcelona kanat oyuncusu Anthony Gordon İngiltere'nin dünya futbolundaki konumu hakkında iddialı konuştu. O gece şık bir beraberlik golü atan eski Everton oyuncusu, İngiltere'nin artık Luis de la Fuente'nin takımıyla aynı taktiksel ve teknik seviyede oynadığını öne sürdü. Ancak ITV Sport'ta yorumcu olarak konuşan Roy Keane, İspanya'nın son dönemdeki kupa koleksiyonunu iki ülke arasındaki farkın nihai kanıtı olarak göstererek, hücum oyuncusunun bu düşüncesine hiç de ikna olmuş görünmedi.

Keane, duruma dair kendine özgü sert bir değerlendirme yaptı ve özgüvenin mutlaka kalite anlamına gelmediğini açıkça ortaya koydu. İngiltere'nin hücum oyuncusuna yanıt veren Keane, ITV Sport'ta şöyle dedi: "Gordon'a katılmıyorum, bence bir fark var. Bence var, sonuçta [İspanya] dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu." İrlandalının sözleri, İngiltere'nin zaman zaman parlak anlar sergilediği ancak sonunda, özellikle de Mikel Oyarzabal Euro 2024 finalindeki kahramanlığını tekrarlayıp galibiyet golünü attıktan sonra, yüksek baskı anlarında psikolojik ve teknik üstünlüğe sahip gibi görünen bir İspanya takımına karşı tökezlediği geceyi özetledi.