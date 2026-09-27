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'Katılmıyorum!' - Roy Keane, Anthony Gordon'ın İngiltere'nin Dünya Kupası şampiyonu İspanya ile aynı seviyede olduğu yönündeki iddiasını reddetti
Keane, Gordon'ın iyimser değerlendirmesini reddetti
İspanya'nın Wembley'de geriden gelerek kazandığı dramatik gecenin ardından, Barcelona kanat oyuncusu Anthony Gordon İngiltere'nin dünya futbolundaki konumu hakkında iddialı konuştu. O gece şık bir beraberlik golü atan eski Everton oyuncusu, İngiltere'nin artık Luis de la Fuente'nin takımıyla aynı taktiksel ve teknik seviyede oynadığını öne sürdü. Ancak ITV Sport'ta yorumcu olarak konuşan Roy Keane, İspanya'nın son dönemdeki kupa koleksiyonunu iki ülke arasındaki farkın nihai kanıtı olarak göstererek, hücum oyuncusunun bu düşüncesine hiç de ikna olmuş görünmedi.
Keane, duruma dair kendine özgü sert bir değerlendirme yaptı ve özgüvenin mutlaka kalite anlamına gelmediğini açıkça ortaya koydu. İngiltere'nin hücum oyuncusuna yanıt veren Keane, ITV Sport'ta şöyle dedi: "Gordon'a katılmıyorum, bence bir fark var. Bence var, sonuçta [İspanya] dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu." İrlandalının sözleri, İngiltere'nin zaman zaman parlak anlar sergilediği ancak sonunda, özellikle de Mikel Oyarzabal Euro 2024 finalindeki kahramanlığını tekrarlayıp galibiyet golünü attıktan sonra, yüksek baskı anlarında psikolojik ve teknik üstünlüğe sahip gibi görünen bir İspanya takımına karşı tökezlediği geceyi özetledi.
- Getty Images Sport
İngiltere'nin Wembley'de kaçırdığı fırsatlar
Kilit anlar kendi lehlerine gelişseydi maç, Tuchel'in ekibi adına çok farklı bir hikâye anlatabilirdi. Harry Kane, ilk yarı sona ermeden önce İngiltere'yi önce 2-1 öne geçirmişti, ancak kaptanın gecesi ikinci yarıda kritik bir penaltıyı kaçırınca tatsızlaştı. Kritik anda yaşadığı bir kayma topun auta gitmesine neden oldu ve maçın momentumu neredeyse hemen değişti. Alex Baena skoru eşitledi, ardından Oyarzabal son dakikalarda ağları bularak İngilizlerin kalbini bir kez daha kırdı ve La Roja'nın, ev sahibinin şu anda en büyük karşılaşmalarda sahip olmadığı öldürücü keskinliğe sahip olduğunu gösterdi.
Gordon sonuçtan bağımsız olarak meydan okuyan tavrını korudu, maçtaki ince farkların kalite açısından bir uçurumu yansıtmadığını savundu. ITV Sport'a konuşan Gordon, şöyle dedi: "Bence [İspanya'yla aramızda] bir fark yok, onlarla aynı seviyede olduğumuzu hissediyorum. O maçı çok rahat kazanabiliriz. Penaltı gol olsa maçı kazanmaya devam edebiliriz. Geriye dönüp bakınca bunu söylemek her zaman kolaydır. Ama maçta kendimi iyi hissettim. Bir fark olduğunu düşünmüyorum ve finalde onlarla oynasaydık kendime güvenirdim. Özgüven her zaman galibiyete dönüşmez ama bence burada bu gece üst düzey bir takım olduğumuzu gördünüz."
Taktik farklılıklar ve topa sahip olma kontrolü
Bu mağlubiyet, İngiltere'nin kontra ataktaki tehdit gücüne rağmen üst düzey rakiplere karşı topa sahip olarak oyunun temposunu dikte etme konusunda süren sıkıntılarını gözler önüne serdi. Şu anda Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti ile birlikte Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Tuchel'in ekibi, salı günü oynayacağı bir sonraki maçta Çek Cumhuriyeti ile karşılaşmaya hazırlanırken hızlıca toparlanmak zorunda.
Maçın ardından karma alanda bu taktiksel nüansları değerlendiren Gordon, Sky Sports News'e şu ifadeleri kullandı: "Hafta ortasında söylediğim şey daha çok onlarla ilgiliydi; oyunu nasıl kontrol ettikleriyle ilgiliydi ve bu konuda inanılmazlar, en iyiler. Bu, bizim bu konuda iyi olmadığımız anlamına gelmiyor; iyiyiz. Sadece benim görüşüme göre onlar kadar iyi değiliz. Ama başka şeylerde daha iyiyiz. Bence attığım gol bunu özetledi. Ne kadar direkt oynadığımızı, bir kaleden diğerine ne kadar hızlı gittiğimizi. Benim bahsettiğim şey buydu, o direkt oyun tarzı. Bu da kendi İngiliz usulümüzde düzenli ve derli toplu bir oyun."
- Getty Images Sport
Tuchel'in ekibinin Uluslar Ligi yolculuğu sürüyor
Salı günü Çekya ile oynanacak karşılaşmanın ardından İngiltere, milli maç takvimine 3 Ekim'de deplasmanda Hırvatistan karşısına çıkarak devam edecek, 6 Ekim'de ise Çekya'yı rövanş maçında konuk edecek. Geçen sezon B Ligi'nde geçirdiği dönemin ardından yeniden en üst seviyeye yükselmeyi garantileyen İngiltere, bu turnuvada ivme kazanmayı yeniden hedefliyor. Takımın organizasyondaki en iyi derecesi ise ilk kez düzenlenen 2018-19 sezonunda elde edilen üçüncülük olmaya devam ediyor.
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