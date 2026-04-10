"Katılmasa iyi olur": FC Bayern Münih'in eski patronu, Jamal Musiala'ya Dünya Kupası'na katılmamasını tavsiye ediyor

Musiala, geçtiğimiz yaz FC Bayern Münih formasıyla Kulüpler Dünya Kupası'nda Paris Saint-Germain'e karşı oynanan maçta fibula kemiğinde kırık yaşadı ve bu sakatlık nedeniyle Ocak ortasına kadar sahalardan uzak kaldı. O zamandan beri 23 yaşındaki oyuncu yavaş ama istikrarlı bir şekilde sahalara dönmeye çalışıyor, ancak henüz eski seviyesine ulaşmaktan çok uzak.

Bu nedenle FCB teknik direktörü Vincent Kompany onu son derece ölçülü bir şekilde sahaya sürüyor; geri dönüşünden bu yana sadece bir maçta 90 dakika boyunca sahada kaldı. Alman milli takımının son kampında da milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann onu kadroya almadı.

"Sakatlanmadan önce neler yapabileceğini biliyoruz. Ve bu gerçekten çok ağır bir sakatlıktı. Mesele sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel de: Kafan ne durumda? Tekrar %100 olarak ikili mücadelelere girmeye hazır mısın?" diye devam etti Kahn.