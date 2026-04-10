"Dünya Kupası'na katılmaktan vazgeçmeli. Oyunumda bir şeyler yolunda gitmediğini hissedersem, tekrar hazır olabilmek için kendimi geliştirmem gerekir," dedi Kahn, Perşembe akşamı Sky'da yayınlanan 'Triple - der Hagedorn-Fußballtalk' programında.
Çeviri:
"Katılmasa iyi olur": FC Bayern Münih'in eski patronu, Jamal Musiala'ya Dünya Kupası'na katılmamasını tavsiye ediyor
Musiala, geçtiğimiz yaz FC Bayern Münih formasıyla Kulüpler Dünya Kupası'nda Paris Saint-Germain'e karşı oynanan maçta fibula kemiğinde kırık yaşadı ve bu sakatlık nedeniyle Ocak ortasına kadar sahalardan uzak kaldı. O zamandan beri 23 yaşındaki oyuncu yavaş ama istikrarlı bir şekilde sahalara dönmeye çalışıyor, ancak henüz eski seviyesine ulaşmaktan çok uzak.
Bu nedenle FCB teknik direktörü Vincent Kompany onu son derece ölçülü bir şekilde sahaya sürüyor; geri dönüşünden bu yana sadece bir maçta 90 dakika boyunca sahada kaldı. Alman milli takımının son kampında da milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann onu kadroya almadı.
"Sakatlanmadan önce neler yapabileceğini biliyoruz. Ve bu gerçekten çok ağır bir sakatlıktı. Mesele sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel de: Kafan ne durumda? Tekrar %100 olarak ikili mücadelelere girmeye hazır mısın?" diye devam etti Kahn.
- Getty
Jamal Musiala mı? "Formunu bulması gerekiyor"
Eski Bayern CEO'su Musiala'ya, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek olan turnuvayı bilinçli bir şekilde es geçmesini ve bunun yerine tam formuna kavuşmak için çalışmaya devam etmesini tavsiye etti. Kahn, "Bir oyuncu olarak sen de şu soruyu kendinize sorarsınız: Dünya Kupası benim için bir seçenek mi, yoksa öncelikle eski seviyeme ulaşmak daha mı önemli?" dedi.
Eski milli oyuncu Dietmar Hamann da benzer bir görüşü dile getirdi. Hamann, 23 yaşındaki oyuncunun zorlu bir görevle karşı karşıya olduğunu düşünüyor, çünkü Dünya Kupası'nın başlamasına çok fazla zaman kalmadı: "Şu anda Jamal Musiala için Dünya Kupası gündemde değil. Formunu bulmaya çalışmalı. Formunu geri kazandığında her şey kendiliğinden gelecektir. Ama zaman daralıyor. Sadece yedi haftası kaldı. Artık her şeyin mükemmel gitmesi gerekiyor."
Nagelsmann, Dünya Kupası kadrosunu 12 Mayıs'ta açıklayacak. Kadroda muhtemelen 26 oyuncu yer alacak ve nihai kadro Haziran başında FIFA'ya bildirilmesi gerekiyor.
2026 Dünya Kupası: Takvim
Tarih
Tur
11-27 Haziran
Grup aşaması
28 Haziran - 3 Temmuz
Son 16 turu
4 - 7 Temmuz
Son 16
9-11 Temmuz
Çeyrek finaller
14-15 Temmuz
Yarı final
18 Temmuz
3.lük maçı
19 Temmuz
Final