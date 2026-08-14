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Mohamed Saeed

Çeviri:

"Katılmadığım bir karar" - Marsilya teknik direktörü Bruno Genesio, Hojbjerg'in kaptanlıktan alınması hakkında konuştu

P. Hoejbjerg
Marseille
Transfers
1. Lig
Newcastle United
Premier Lig

Pierre-Emile Hojbjerg, Premier League'e kârlı bir dönüşü engelledikten sonra Marsilya'da anında disiplin cezasıyla karşı karşıya kaldı. Danimarkalı orta saha oyuncusu, iki kulüp arasında resmi transfer anlaşmasına varılmasına rağmen Newcastle United'a katılmayı reddetmesinin ardından takım kaptanlığından alındı.

  • Kaptanlık pazubandı Hojbjerg'den alındı

    Hojbjerg'in Newcastle United'a transferi reddetme kararının yankıları Orange Velodrome'da hızlı ve sert oldu. Marsilya ile Newcastle'ın 15 milyon sterlinlik transfer için tam anlaşmaya varmasına rağmen, eski Tottenham Hotspur orta saha oyuncusu ani bir U dönüşü yapmayı tercih etti ve bu durum Fransız kulübünün yönetimini öfkelendirdi.

    31 yaşındaki oyuncu, Fransa'nın güneyinde kalma isteğini dile getirmişti ancak Marsilya'nın mali durumuna önemli ölçüde katkı sağlayacak bir transfere onay vermeyi reddetmesi, kadro içindeki liderlik rolünü kaybetmesiyle sonuçlandı.

    Düşüşünün kanıtı, cuma günkü Atletico Madrid hazırlık maçında açıkça görüldü; takım listesi liderlikte bir değişiklik olduğunu doğruladı. Hojbjerg, teknik direktör Bruno Genesio tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü ancak kaptanlık pazubandı bunun yerine Amerika Birleşik Devletleri millî oyuncusu Timothy Weah'ya verildi.

    Genesio ayrıca bu kararın kulüp yönetimi tarafından alındığını açıkladı ve buna katılmadığını kabul ederek şunları söyledi: "Tamamen açık konuşacağım, bu benim katılmadığım, yönetimin aldığı bir karar."


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    OM'de mali baskı

    Haberlere göre Marsilya'nın sahibi Frank McCourt, oyuncunun tutumuna öfkeli. Fransa'daki haberlerde Amerikalı iş insanının bu durum nedeniyle hâlâ "rahatsız" olduğu belirtiliyor. Kulüp, devam eden mali sıkıntılar nedeniyle bu yaz yüksek maaş yükünü azaltmak için büyük baskı altında ve Newcastle United'dan gelecek garanti bonservis geliri kulübe çok ihtiyaç duyduğu bir nefes alma alanı sağlayacaktı.

    Hojbjerg, ayrılığı engelleyerek kendisini hassas bir konuma soktu; takıma olan bağlılığı, kulübün uzun vadeli sürdürülebilirliğinin ve transfer planlarının önünde bir engel olarak görülüyor.

    Tecrübeli orta saha oyuncusu, başlangıçta 2024-25 sezonunda Tottenham'dan Marsilya'ya kiralık olarak katılmıştı. Bu anlaşmada £17 milyon değerinde zorunlu satın alma maddesi yer alıyordu ve söz konusu madde bu yılın başlarında resmen devreye girdi. Ancak kulübün sadece birkaç ay sonra oyuncudan gelir elde etmek istemesi, mevcut ekonomik durumunun ne kadar dalgalı olduğunu ortaya koyuyor.


  • Newcastle'ın hayal kırıklıklarıyla dolu yaz dönemi sürüyor

    Newcastle United açısından bu ret, St James' Park'ta önemli bir huzursuzluk yazına dönüşen süreçte bir darbe daha anlamına geliyor. Newcastle United, Hojbjerg'i yeni teknik direktör Matthias Jaissle için orta sahayı toparlayacak ideal tecrübeli organizatör olarak belirlemişti, ancak artık takviye için başka seçeneklere yönelmek zorunda.

    Kulüp, bu transfer döneminde zaten büyük bir yetenek kaybı yaşadı; eski kaptan Bruno Guimaraes'in Arsenal'a, yıldız kanat oyuncusu Anthony Gordon'ın Barcelona'ya ve Sandro Tonali'nin Tottenham'a yüksek profilli satışlarına onay verdi.

    Transferde yaşanan bu zorluklar, kulübün kupa hasretini sona erdiren ve takımı yeniden Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan isim olan Eddie Howe'un 31 Temmuz'da görevinden ayrılmasıyla gelen şok ayrılığın ardından yaşandı.

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    Hojbjerg için sırada ne var?

    İç disiplin yaptırımlarına rağmen Hojbjerg, Avrupa transfer döneminin son haftalarında hâlâ yoğun ilgi gören bir isim olmayı sürdürüyor. Marsilya'da kalmayı tercih ettiğini ifade etmiş olsa da, kulüp yönetimiyle ilişkisinin bozulması onu geç bir ayrılıkla başka bir adrese gitmeye zorlayabilir.

    AC Milan'ın durumu yakından takip ettiği ve kaptanlığın elinden alınmasının ardından Marsilya'daki konumu sürdürülemez hâle gelirse Danimarkalı oyuncuya Fransa'dan çıkış için alternatif bir yol sunabileceği belirtiliyor.

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