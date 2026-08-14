Hojbjerg'in Newcastle United'a transferi reddetme kararının yankıları Orange Velodrome'da hızlı ve sert oldu. Marsilya ile Newcastle'ın 15 milyon sterlinlik transfer için tam anlaşmaya varmasına rağmen, eski Tottenham Hotspur orta saha oyuncusu ani bir U dönüşü yapmayı tercih etti ve bu durum Fransız kulübünün yönetimini öfkelendirdi.

31 yaşındaki oyuncu, Fransa'nın güneyinde kalma isteğini dile getirmişti ancak Marsilya'nın mali durumuna önemli ölçüde katkı sağlayacak bir transfere onay vermeyi reddetmesi, kadro içindeki liderlik rolünü kaybetmesiyle sonuçlandı.

Düşüşünün kanıtı, cuma günkü Atletico Madrid hazırlık maçında açıkça görüldü; takım listesi liderlikte bir değişiklik olduğunu doğruladı. Hojbjerg, teknik direktör Bruno Genesio tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü ancak kaptanlık pazubandı bunun yerine Amerika Birleşik Devletleri millî oyuncusu Timothy Weah'ya verildi.

Genesio ayrıca bu kararın kulüp yönetimi tarafından alındığını açıkladı ve buna katılmadığını kabul ederek şunları söyledi: "Tamamen açık konuşacağım, bu benim katılmadığım, yönetimin aldığı bir karar."



