Katie McCabe, Chelsea'ye katıldı! İrlanda milli takım kaptanı, Londra'daki rakip kulüp Arsenal'den ayrıldıktan sonra bedelsiz transferini tamamladı

Avrupa futbolunun en istikrarlı oyuncularından biri olarak adını duyuran 30 yaşındaki futbolcu, Haziran 2029’a kadar geçerli olacak sözleşmeyi resmen imzaladı. The Blues, sözleşmeye bir yıl daha uzatma opsiyonu da ekleyerek, İrlanda milli takım oyuncusunun öngörülebilir gelecekte de kupa mücadelelerinde kilit bir figür olmaya devam etmesini garanti altına aldı.

McCabe'in Kingsmeadow'a transferi, Chelsea'nin niyetini açıkça ortaya koyuyor. Kuzey Londra'da geçirdiği yaklaşık on yılın ardından, bu bek oyuncusunun doğrudan bir rakibe katılma kararı, Blues'un İngiliz futbolunun zirvesindeki hakimiyetini sürdürmeye çalışırken WSL şampiyonluk yarışına ilginç bir boyut katıyor.