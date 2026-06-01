Katie McCabe, Chelsea'ye katıldı! İrlanda milli takım kaptanı, Londra'daki rakip kulüp Arsenal'den ayrıldıktan sonra bedelsiz transferini tamamladı
Londra'nın iki yakası arasında gerçekleşen devasa bir hareket
Avrupa futbolunun en istikrarlı oyuncularından biri olarak adını duyuran 30 yaşındaki futbolcu, Haziran 2029’a kadar geçerli olacak sözleşmeyi resmen imzaladı. The Blues, sözleşmeye bir yıl daha uzatma opsiyonu da ekleyerek, İrlanda milli takım oyuncusunun öngörülebilir gelecekte de kupa mücadelelerinde kilit bir figür olmaya devam etmesini garanti altına aldı.
McCabe'in Kingsmeadow'a transferi, Chelsea'nin niyetini açıkça ortaya koyuyor. Kuzey Londra'da geçirdiği yaklaşık on yılın ardından, bu bek oyuncusunun doğrudan bir rakibe katılma kararı, Blues'un İngiliz futbolunun zirvesindeki hakimiyetini sürdürmeye çalışırken WSL şampiyonluk yarışına ilginç bir boyut katıyor.
McCabe'in çocukluk yıllarında Blues ile olan bağı
Dublin doğumlu yıldız için bu transfer, aile köklerinin Batı Londra kulübüne bağlı olması nedeniyle kişisel bir anlam taşıyor. Transferle ilgili konuşan McCabe, bu geçişle ilgili heyecanını şöyle dile getirdi: "Bu, kariyerimde yeni bir sayfa. Şu anda buna hazır olduğumu hissediyorum," dedi kulübün resmi kanallarına. "Başlamak ve Chelsea taraftarlarına bu formayı giymek için ne kadar hazır olduğumu göstermek için gerçekten çok heyecanlıyım."
McCabe, kulübün ikonik stadyumunda Chelsea taraftarlarının önünde oynama ihtimalini şimdiden sabırsızlıkla bekliyor. Oyuncu, "Stamford Bridge'e ev sahibi takımın oyuncusu olarak çıkmayı, taraftarların arasında olmayı ve her alanda kupa mücadelesi vermeyi çok sabırsızlıkla bekliyorum. Bu kulüp yıllardır başarılı. Ben de bu başarıyı sürdürmek ve daha da ileriye taşımak istiyorum. Benim için önemli olan, bu başarıyı Chelsea'ye geri getirmek" diye ekledi.
Arsenal'de başarılarla dolu bir dönemin sonu
Bu transfer, McCabe’in 300’ün üzerinde maça çıkıp 36 gol attığı Arsenal’deki efsanevi kariyerinin sonunu işaret ediyor. Gunners'ta geçirdiği süre boyunca WSL şampiyonluğu, Kadınlar FA Kupası ve en son olarak 2025'te Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı. Bireysel başarısı, onu 2021 ve 2023'te kulübün Sezonun En İyi Oyuncusu seçen Arsenal taraftarları tarafından iki kez takdir edildi.
Liderlik ve uluslararası itibar
Kulüp başarılarının ötesinde, McCabe İrlanda Cumhuriyeti için bir öncü niteliğindedir. 21 yaşında ülkesinin tarihindeki en genç kaptan olarak atanan McCabe, 105 kez milli formayı giymiş ve 34 gol atmıştır. 2023 yılında İrlanda’yı tarihindeki ilk Kadınlar Dünya Kupası’na taşıyan McCabe, Kanada karşısında turnuvanın ilk golünü doğrudan bir köşe vuruşundan atarak adından söz ettirmiştir. Performansıyla Ballon d'Or aday listesine giren McCabe, 2000 yılında Roy Keane'den bu yana aday gösterilen ilk İrlandalı oyuncu oldu.