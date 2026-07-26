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Ferran Torres of FC Barcelona celebrates scoringGetty Images

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Katı bir plan: Barcelona, Torres'i cezbetmek için taviz vermeyi reddediyor

Transfers
La Liga
F. Torres
Barcelona
Paris Saint-Germain
İspanya

İspanyol forvet Ferran Torres'in geleceği, Barcelona'nın masasındaki açık dosyalardan biri olarak duruyor; nitekim oyuncunun sözleşmesi 2027 yazında sona eriyor.

"Marca" gazetesinin haberine göre Barcelona, Torres'in sözleşmesini yenilemenin takdiri hak ettiğinin gayet farkında; ancak bu, kulübün mali gerçekliğinin sınırları çerçevesinde geçerli. Zira kulüp, onu elde tutmak için tavizler ya da abartılı teklifler sunmayacak.

Oyuncunun, önümüzdeki günlerde müzakerelere başlamak üzere kulüp yönetimiyle görüşmesi bekleniyor.

Katalan kulübü, Torres'in Hansi Flick yönetiminde ve İspanya Milli Takımı ile sergilediği üst düzey performansları övüyor ve bu durum yeni teklifte de dikkate alınacak. Ancak yönetimin bu teklifin, diğer büyük Avrupa kulüplerinin sunacağından daha az olabileceğini düşündüğü kriterler çerçevesinde.

26 yaşındaki Ferran Torres, sadece finaldeki golü sayesinde değil, turnuva boyunca sergilediği üstün performansı nedeniyle de 2026 Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı'nın öne çıkan yıldızlarından biriydi. 

Ayrıca Barcelona ile 2025-2026 sezonunda muhteşem bir sezon geçirdi; 49 maça çıktığı bu süreçte 21 gol atarak 3 asist yaptı.

Torres, ligin en iyi İspanyol golcüsüne verilen "Zarra" ödülünü, takım arkadaşı Lamine Yamal ile eşit sayıda, 16 golle kazandı.

  • Ferran TorresGetty

    Torres'in maaşının yeniden gözden geçirilmesi, ancak artış sınırlı olacak

    Barcelona, hâlihazırda tatilini İbiza'da geçiren oyuncusunun kalitesini ve mevcut formunu takdir ediyor ve önümüzdeki günlerde kendisine bir sözleşme yenileme teklifi sunması bekleniyor.

    Barcelona ayrıca Torres'in maaşını yeniden gözden geçirmeyi de değerlendiriyor; ancak maaş tavanına uyma zorunluluğu ve takım soyunma odasının genel mali durumu göz önünde bulundurulduğunda, Barcelona'nın planladığı artış sınırlı olacak. 

    Yönetim, sunabileceği mali teklifin, oyuncuya ilgi gösteren diğer kulüplerin, başta Paris Saint-Germain olmak üzere, sunabileceği tekliflerin seviyesinde asla olmayacağının farkında.

    Fransız kulübü, teknik direktörü Luis Enrique'nin talep ettiği isimlere güçlü yatırımlar yapmaktan çekinmiyor; bu da Torres'i kadrosuna katma yarışını daha da karmaşık hâle getiriyor.

    Bu bağlamda Barcelona kendi sınırlarının gayet farkında ve sözleşme uzatımı konusunda bir anlaşmaya varılmaması hâlinde İspanyol milli oyuncunun ayrılma ihtimalini göz ardı etmiyor; zira kulüp, özellikle piyasa değerinin büyük ölçüde artmış olması ve kulübün kasasına önemli bir meblağ kazandırabilecek olması nedeniyle, onu önümüzdeki haziran ayında bedelsiz kaybetmemek için tüm gücüyle çabalıyor.

    Buna dayanarak Ferran Torres'in geleceği tüm ihtimallere açık kalıyor; ayrıca Barcelona içindeki bazı yetkililer, kulübün transfer döneminde bir santrfor ile anlaşma konusundaki ısrarından rahatsız olduğuna dair bilgiler kendilerine ulaştıktan sonra, oyuncunun devam etme isteğinden emin değil.

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