Katı bir plan: Barcelona, Torres'i cezbetmek için taviz vermeyi reddediyor

İspanyol forvet Ferran Torres'in geleceği, Barcelona'nın masasındaki açık dosyalardan biri olarak duruyor; nitekim oyuncunun sözleşmesi 2027 yazında sona eriyor.

"Marca" gazetesinin haberine göre Barcelona, Torres'in sözleşmesini yenilemenin takdiri hak ettiğinin gayet farkında; ancak bu, kulübün mali gerçekliğinin sınırları çerçevesinde geçerli. Zira kulüp, onu elde tutmak için tavizler ya da abartılı teklifler sunmayacak.

Oyuncunun, önümüzdeki günlerde müzakerelere başlamak üzere kulüp yönetimiyle görüşmesi bekleniyor.

Katalan kulübü, Torres'in Hansi Flick yönetiminde ve İspanya Milli Takımı ile sergilediği üst düzey performansları övüyor ve bu durum yeni teklifte de dikkate alınacak. Ancak yönetimin bu teklifin, diğer büyük Avrupa kulüplerinin sunacağından daha az olabileceğini düşündüğü kriterler çerçevesinde.

26 yaşındaki Ferran Torres, sadece finaldeki golü sayesinde değil, turnuva boyunca sergilediği üstün performansı nedeniyle de 2026 Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı'nın öne çıkan yıldızlarından biriydi.

Ayrıca Barcelona ile 2025-2026 sezonunda muhteşem bir sezon geçirdi; 49 maça çıktığı bu süreçte 21 gol atarak 3 asist yaptı.

Torres, ligin en iyi İspanyol golcüsüne verilen "Zarra" ödülünü, takım arkadaşı Lamine Yamal ile eşit sayıda, 16 golle kazandı.