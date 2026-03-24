Kate Scott'ın eşi Malik, Thierry Henry'nin boks sahnesine çıkmasına yardım etmeyi teklif etti; ancak Deontay Wilder'ın eski antrenörü, Roy Keane ile bir işbirliği olasılığını reddetti
Henry'nin dövüş yeteneği ve fiziksel yapısı
Henry, sahadaki atletik yetenekleriyle uzun zamandır övgü topluyordu, ancak son zamanlarda geçirdiği fiziksel dönüşüm, dövüş sporları dünyasındaki isimlerin dikkatini çekti. Eski Dünya Kupası şampiyonu, emekliliğinde de üst düzey bir fiziksel formunu korumak için şeker tüketimini bile keserek, sıkı bir diyete dayalı disiplinli bir yaşam tarzı benimsemiştir. Bu adanmışlık, ağır siklet nakavt ustası Wilder'ın eski antrenörü Malik'in dikkatinden kaçmamıştır. Scott, Henry'nin futbol sahasından ringe geçişinin, Fransız oyuncunun zihinsel gücü ve sağlığı konusundaki disiplini sayesinde sorunsuz olacağına inanmaktadır.
Arsenal efsanesine 'Süpermen' teklifi
İkili arasındaki bağ, mesleki hayranlığın ötesine uzanıyor. Scott, Henry’nin CBS Sports’un Şampiyonlar Ligi programında birlikte çalıştığı Kate ile evlenmeden önce kendisiyle FaceTime görüşmesi yaptığını belirterek, aralarındaki derin kişisel bağı ortaya koydu. Bu ilişki, Henry’nin bir gün boks eldivenlerini giymeye karar vermesi halinde Scott’ın ona dünya çapında koçluk hizmetleri sunmasına yol açtı.
Action Network'e konuşan Scott, "Thierry Henry, yeni fiziğiyle bir boks maçı yapmayı düşünmeli mi? Kesinlikle, çünkü fiziksel özellikleri bir yana, yüksek seviyede rekabet edebilmek için gereken zihinsel dayanıklılığa sahip. Yeni fiziğine baktığınızda, onunla bu konu hakkında konuştuğumda, şeker tüketimini azalttığını söylüyor. Aslında bu konuda gerçekten kararlı. Ayrıca herkesin şeker tüketimini azaltmasını istiyor.
"Geçen gün onunla bu konu hakkında konuşuyordum ve bana şöyle dedi: 'Malik, bir ya da iki ay dene, farkına bile varmadan kendini daha iyi hissedeceksin. Ve o bu konuda gerçekten kararlı. Bu da ona meyvesini verdi, çünkü fiziksel durumuna bakarsanız, formda olduğunu görüyorsunuz. Ve zihinsel gücüyle ve bugün olduğu kişi olmak için aşması gereken her şeyle, bir dövüşçü olmak için gerekenin bu olduğuna inanıyorum ve Henry'nin bunu yapabilecek niteliklere sahip olduğuna inanıyorum. Sadece boksta değil, seçtiği herhangi bir sporda. Thierry Henry boksla ilgili bir şey yapmak isterse ve benim yardımıma ihtiyaç duyarsa, Superman'in kıyafet değiştirmesinden daha hızlı bir şekilde onun yanında olurum. Kesinlikle bunu yaparım ve ona bu konuda yardım ederim.
Keane için kapı kapandı
Henry için kapı ardına kadar açık olsa da, Scott Keane’i kendi ekibine dahil etmeye hiç niyetli değil. Manchester United efsanesi ile eski dünya şampiyonu Carl Froch arasında gerçekleşebilecek bir gösteri maçı ihtimali, Scott’ın ilgisini çekmiyor.
"Ben sadece üst düzey boksla ilgileniyorum. Eğer bu konuyu eşimle konuşacak olsam, o da benim sadece üst düzey boksla uğraşmamı ister. Artık evli bir adam olduğum için her şeyi göz önünde bulunduruyorum, sadece kendim için değil, eşimin de rahat hissedeceği şeyleri de," dedi. "Eşimin rahat hissettiği şey, benim üst düzey boksörleri çalıştırmam, ünlüleri veya diğer sporcuları çalıştırmam değil."
Onur Listesi'ne girme hedefleri
Scott şu anda ring kenarındaki en büyük isimlerden biri olarak mirasını sağlamlaştırmaya odaklanmış durumda. Ağır sıklet kategorisinde zirvede yer almış olan Scott, farklı sıkletler arası maçların heyecanından ziyade Onur Listesi’ne girmeyi hedefliyor. Antrenör sözlerini şöyle tamamladı: "O [Kate], tutkumu ve antrenörlük konusunda ne kadar ciddi olduğumu anlıyor; bir gün Onur Listesi’ne giren bir antrenör olmak, bir gün büyük bir antrenör olarak kabul edilmek istiyorum."