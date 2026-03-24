Kate Scott'ın eşi Malik, Thierry Henry'nin boks sahnesine çıkmasına yardım etmeyi teklif etti; ancak Deontay Wilder'ın eski antrenörü, Roy Keane ile bir işbirliği olasılığını reddetti

İkili arasındaki bağ, mesleki hayranlığın ötesine uzanıyor. Scott, Henry’nin CBS Sports’un Şampiyonlar Ligi programında birlikte çalıştığı Kate ile evlenmeden önce kendisiyle FaceTime görüşmesi yaptığını belirterek, aralarındaki derin kişisel bağı ortaya koydu. Bu ilişki, Henry’nin bir gün boks eldivenlerini giymeye karar vermesi halinde Scott’ın ona dünya çapında koçluk hizmetleri sunmasına yol açtı.

Action Network'e konuşan Scott, "Thierry Henry, yeni fiziğiyle bir boks maçı yapmayı düşünmeli mi? Kesinlikle, çünkü fiziksel özellikleri bir yana, yüksek seviyede rekabet edebilmek için gereken zihinsel dayanıklılığa sahip. Yeni fiziğine baktığınızda, onunla bu konu hakkında konuştuğumda, şeker tüketimini azalttığını söylüyor. Aslında bu konuda gerçekten kararlı. Ayrıca herkesin şeker tüketimini azaltmasını istiyor.

"Geçen gün onunla bu konu hakkında konuşuyordum ve bana şöyle dedi: 'Malik, bir ya da iki ay dene, farkına bile varmadan kendini daha iyi hissedeceksin. Ve o bu konuda gerçekten kararlı. Bu da ona meyvesini verdi, çünkü fiziksel durumuna bakarsanız, formda olduğunu görüyorsunuz. Ve zihinsel gücüyle ve bugün olduğu kişi olmak için aşması gereken her şeyle, bir dövüşçü olmak için gerekenin bu olduğuna inanıyorum ve Henry'nin bunu yapabilecek niteliklere sahip olduğuna inanıyorum. Sadece boksta değil, seçtiği herhangi bir sporda. Thierry Henry boksla ilgili bir şey yapmak isterse ve benim yardımıma ihtiyaç duyarsa, Superman'in kıyafet değiştirmesinden daha hızlı bir şekilde onun yanında olurum. Kesinlikle bunu yaparım ve ona bu konuda yardım ederim.