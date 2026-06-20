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Çeviri:

Katar’ın coşkusundan Amerika’nın çilesine… Dünya Kupası, imkansız mesafelerin çağına giriyor

FEATURES
Bosna Hersek - Katar
Bosna Hersek
Katar
Dünya Kupası
Fas - Haiti
Fas
Haiti
Yeni Zelanda - Mısır
Yeni Zelanda
Mısır
Fransa - Irak
Fransa
Irak
Ürdün - Cezayir
Ürdün
Cezayir
Tunus - Japonya
Tunus
Japonya
İspanya - Suudi Arabistan
İspanya
Suudi Arabistan
Bosna-Hersek
Katar
ABD
Fas
Haiti
Yeni Zelanda
Mısır
Kanada
Fransa
Irak
Ürdün
Cezayir
Tunus
Japonya
Meksika
İspanya
Suudi Arabistan

Tarihin en büyük Dünya Kupası’nın diğer yüzü

ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası tarihinin en büyük turnuvasına ev sahipliği yapıyor; bu turnuvanın maç sayısı, seyirci sayısı ve coğrafi yayılım açısından rekorları kırması bekleniyor.

Ancak dolup taşan tribünler ve coşkulu kutlama atmosferinin ardında, yeşil sahadaki rekabetten daha az önemli olmayan bir başka konu öne çıkıyor: şehirler, stadyumlar ve antrenman merkezleri arasındaki muazzam mesafeler.

Katar, 2022’de ulaşım açısından en kolay ve en kompakt Dünya Kupası turnuvalarından birini sunmuşken, 2026 turnuvası tamamen farklı bir deneyim sunuyor. Turnuva kıtanın tamamına yayılıyor ve stadyuma yolculuk, bazı durumlarda maçın kendisi kadar zorlu bir mücadeleye dönüşüyor.

  • Qatar-World-Cup-2022AFP

    Yoğun bir Dünya Kupası'ndan kıtalararası bir turnuvaya

    Dört yıl önce Katar’ın Dünya Kupası’na ev sahipliği yaptığı dönemde, bu turnuva ulaşımın ne kadar kolay olduğunun eşsiz bir örneğiydi. Stadyumların birbirine yakın olması sayesinde taraftarlar günde birden fazla maça katılabildiler; iki stadyum arasındaki en uzun mesafe 71 kilometreyi geçmezken, bazı stadyumlar birbirinden sadece birkaç kilometre uzaklıkta bulunan iki komşu şehirde yer alıyordu.

    Oysa 2026 Dünya Kupası’nda durum tamamen farklı. ABD’nin en güneydoğusundaki Miami ile en kuzeybatısındaki Kanada’nın Vancouver kenti arasındaki mesafe 5.500 kilometreden fazla. Böyle bir yolculuk, arabayla 51 saatten fazla, sınırlı sayıdaki direkt uçuşlarla ise yaklaşık altı saat sürer.

    İspanyol “Marca” gazetesinin aktardığına göre, bu değişim, küçük bir ülke içinde bir turnuva düzenlemekle, tüm Kuzey Amerika kıtasına yayılan üç ülkede bir turnuva düzenlemek arasındaki muazzam farkı yansıtıyor.

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  • QATAR-DAILY LIFEAFP

    Devasa bir coğrafya, yeni bir gerçekliği dayatıyor

    ABD, Kanada ve Meksika’nın büyüklüğü göz önüne alındığında bu durum normal görünebilir, ancak asıl zorluk sadece ev sahibi şehirler arasındaki mesafelerle sınırlı değil, aynı zamanda şehirlerin içlerine de uzanıyor.

    Birçok Amerikan şehrinde kentsel altyapı, Avrupalı taraftarların alışık olduğu ya da hatta Katar’da gördükleriyle karşılaştırılamaz. Şehirler çok geniş bir alana yayılmış durumda ve araba kullanımı neredeyse günlük bir zorunluluk haline gelmişken, yaya olarak ulaşım seçenekleri son derece sınırlıdır.

    Bu nedenle, pek çok taraftar, aynı şehir içinde olsalar bile oteller, taraftar bölgeleri, antrenman merkezleri ve stadyumlar arasında gidip gelmek için saatlerce zaman harcamak zorunda kalıyor.

  • World Cup Fans In Miami Gather To Watch MatchesGetty Images News

    Miami… Zorlukların açık bir örneği

    Miami şehri, turnuva boyunca taraftarların karşılaştığı zorlukların en belirgin örneklerinden biridir.

    En güneyde yer alan ünlü South Beach bölgesi ile Portekiz milli takımının konaklama ve antrenman merkezi olarak seçtiği Palm Beach şehri arasındaki mesafe yaklaşık 140 kilometreye ulaşıyor. Hard Rock Stadyumu’ndan Palm Beach Gardens’taki antrenman merkezine ulaşım ise normal koşullarda arabayla bir saatten fazla sürüyor.

    Mesafeler bununla da bitmiyor; Hard Rock Oteli ile şehir merkezindeki Bayfront Park’ta bulunan ana taraftar bölgesi arasında yaklaşık 30 kilometre mesafe bulunuyor.

    Miami, farklı milletlerden binlerce taraftarın akınıyla büyük bir şenlik havası yaşasa da, şehrin genişliği bu atmosferin coğrafi olarak geniş bir alana yayılmasına neden oluyor ve bu da Dünya Kupası turnuvalarını genellikle karakterize eden kalabalık hissini azaltıyor.

  • US-FBL-WC-2026-FANSAFP

    Önce araba… Diğer çözümler ise sınırlı

    Birçok yerel sakin, taksi şoförü ve akıllı ulaşım hizmeti sağlayıcısı, Amerika’daki şehirlerde rahatça dolaşabilmek için araba sahibi olmanın neredeyse bir ön koşul olduğu konusunda hemfikir.

    Çoğu büyük stadyum, şehirlerin kenar mahallelerinde ya da şehir merkezlerinden uzak bölgelerde yer almaktadır; bu da bu stadyumlara yürüyerek veya geleneksel ulaşım araçlarıyla ulaşmayı zorlaştırmaktadır.

    Bazı gözlemciler, bu kentsel yapının, stadyumlarını genellikle kentsel dokunun içinde barındıran ve taraftarların trenle veya yürüyerek ulaşmasına olanak tanıyan Avrupa şehirlerinden kökten farklı olduğuna işaret ediyor.

  • FIFA World Cup 2026 Venues - Miami StadiumGetty Images Sport

    Hard Rock Stadyumu… Ulaşımın karmaşıklığına bir örnek

    Miami’deki Hard Rock Stadyumu, bu sorunun açık bir örneğidir.

    Stadyuma yürüyerek ulaşmak neredeyse imkânsızdır; hatta güvenlik yetkilileri, stadyumun çevresindeki bazı bölgelerde bunu yasaklamaktadır. Ayrıca stadyuma giden yollar esas olarak araç trafiği için tasarlanmıştır ve bu yolların büyük bir kısmında yayalar için uygun kaldırımlar bulunmamaktadır.

    Bu nedenle, taraftarlar için ayrılmış servis otobüslerine güveniliyor; bu otobüsler stadyumdan nispeten uzak mesafelerde duruyor ve taraftarlar yolculuklarına yürüyerek devam ediyor.

    On binlerce seyircinin katılımıyla, özellikle taraftarların geç kalması durumunda, stadyuma giriş ve çıkış işlemleri büyük bir lojistik zorluk haline dönüşüyor. Bazı maçlarda, girişlerdeki aşırı kalabalık nedeniyle çok sayıda taraftarın maçı başladıktan sonra stadyuma girdiği görülmüştür.

  • Mexico City Prepares To Host FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Houston farklı bir tablo çiziyor

    Buna karşılık, Houston şehrindeki deneyim nispeten daha sorunsuz görünüyor.

    Stadyum, şehrin güneyinde ve merkezinden yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen, yol ağı ve ulaşım kolaylığı, diğer bazı şehirlere kıyasla taraftarlar için daha rahat bir deneyim sunuyor.

    Ayrıca şehir, stadyuma yakın çok sayıda otopark seçeneği sunuyor; bu da taraftarlara ulaşım konusunda daha fazla esneklik sağlıyor. Ancak stadyuma yakın bazı onaylı otoparklarda araç park etme ücreti 125 dolara kadar çıkabiliyor.

  • US-FBL-WC-2026-FANSAFP

    Taraftarlar için benzeri görülmemiş bir sınav

    2026 Dünya Kupası’nın, ister katılan milli takımların sayısı, ister beklenen seyirci sayısı, ister müsabakaların düzenleneceği coğrafi alanın genişliği nedeniyle olsun, futbol tarihine geçecek olağanüstü bir etkinlik olacağına şüphe yok.

    Ancak aynı zamanda, bu turnuva son dönemlerdeki turnuvalarda taraftarların alışık olmadığı yeni bir zorluk ortaya koyuyor. Katar’da stadyumlar arası geçiş birkaç dakika ya da saat sürerken, bugün bu durum uzun uçuşlar, titiz planlama ve daha büyük bütçeler gerektiriyor.

    Stadyumlar milyonlarca taraftarı ağırlamaya hazırlanırken, uçsuz bucaksız mesafeler, Kuzey Amerika Dünya Kupası’nı ayıran en belirgin özellik olmaya devam ediyor. Bu turnuva, taraftarların futbola olan tutkusunu sınamakla kalmıyor, aynı zamanda dünyanın en popüler sporunu izlemek için binlerce kilometre yol kat etme yeteneklerini de test ediyor.