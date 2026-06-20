Katar’ın coşkusundan Amerika’nın çilesine… Dünya Kupası, imkansız mesafelerin çağına giriyor

ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası tarihinin en büyük turnuvasına ev sahipliği yapıyor; bu turnuvanın maç sayısı, seyirci sayısı ve coğrafi yayılım açısından rekorları kırması bekleniyor.

Ancak dolup taşan tribünler ve coşkulu kutlama atmosferinin ardında, yeşil sahadaki rekabetten daha az önemli olmayan bir başka konu öne çıkıyor: şehirler, stadyumlar ve antrenman merkezleri arasındaki muazzam mesafeler.

Katar, 2022’de ulaşım açısından en kolay ve en kompakt Dünya Kupası turnuvalarından birini sunmuşken, 2026 turnuvası tamamen farklı bir deneyim sunuyor. Turnuva kıtanın tamamına yayılıyor ve stadyuma yolculuk, bazı durumlarda maçın kendisi kadar zorlu bir mücadeleye dönüşüyor.