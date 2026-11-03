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Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions LeagueGetty Images Sport
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Katar futbol tarihinin en büyük para cezası El Sadd oyuncusuna kesildi

Al-Sadd - Al-Shamal
Al-Sadd
Al-Shamal
Katar Yıldızlar Ligi
M. Camara
Claudinho
S. Al Sheeb
M. Ben Romdhane
Katar
Mali
Brezilya
Tunus

Kuzey maçındaki kaosun ardından ağır cezalar

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El-Sadd'ın Brezilyalı oyuncusu Claudinho, Katar futbol tarihinde istisnai bir olaya adını yazdırdı; ülkedeki futbol tarihinde bir oyuncuya kesilen en büyük para cezası olan 1 milyon Katar riyali (yaklaşık 275 bin dolar) cezasına çarptırıldı.

Ayrıca aynı oyuncu, ligin sekizinci haftasındaki El-Şemal maçının ardından sergilediği sportmenlik dışı davranış nedeniyle 6 maç men cezası aldı.

Olayın sonuçları yalnızca Claudinho'nun cezalandırılmasıyla sınırlı kalmadı; Katar Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, geçen 30 Ekim'de oynanan maçta aldığı maçın en iyi oyuncusu ödülünü yere fırlatmasından kaynaklanan maddi zararları tazmin etmesini de ona zorunlu kıldı.

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Kurulun kararları El-Sadd'ın diğer oyuncularına da uzandı; Mohammed Kamara ve Saad Abdullah Al-Sheeb'e, maçın ardından sergiledikleri davranışlar nedeniyle birer ihtar verilirken, her birine 10 bin riyal (yaklaşık 2.750 dolar) para cezası kesildi.

El-Şemal saflarında ise Tunuslu Mohamed Ali Ben Romdhane, maç sırasında rakiplerinden birine fiziksel saldırıda bulunması nedeniyle üç maç men cezasının yanı sıra 15 bin riyal (yaklaşık 4.120 dolar) para cezasına çarptırıldı.

Ayrıca El-Şemal'in yardımcı antrenörü Khaled Ahmed Al-Ansari de, maçın bitiminin ardından sergilediği sportmenlik dışı davranış nedeniyle beş maç men cezası aldı ve 50 bin riyal (yaklaşık 13,7 bin dolar) para cezasına çarptırıldı.

  • Al Sadd'tan açıklama: Karara saygı duyuyoruz ama!

    Es-Sed kulübü ise "X" platformundaki hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayarak, disiplin kurulu üyelerine duyduğu büyük güveni ve kararlarına olan tam saygısını vurguladı.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ancak aynı zamanda, Claudinho'ya verilen cezanın, gerek para cezası gerekse men süresi açısından, yaşanan olaylarda asıl sebebi ve kıvılcımı oluşturan kişiye kurulun verdiği cezayla kıyaslandığında bu büyüklükte olmayı gerektirmediği kanaatindeyiz."

    Kulüp sözlerine şöyle devam etti: "Bir kez daha kararlara olan saygımızı vurguluyor, ayrıca kulübün bu kararları yürürlükteki kanunlar çerçevesinde temyize götürme hakkını da teyit ediyoruz."

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  • Diğer maçlara ilişkin cezalar

    Disiplin cezaları, El-Arabi'nin kondisyon antrenörü Francisco Rias'ı da kapsadı. Rias, takımının 31 Ekim'de El-Rayyan'a karşı oynadığı maçta maç yetkililerine yönelik davranışı nedeniyle ihtar ve beş bin riyal para cezası aldı.

    El-Ahli de cezalandırılanlar listesinden geri kalmadı. Komite, kulübe ihtar verdi ve beş bin riyal para cezası uyguladı; ayrıca 30 Ekim'de El-Şahaniye'ye karşı oynadığı maçta yedek kulübesi koltuklarında meydana gelen hasarların onarım masraflarını, yetkili merciin yapacağı değerlendirmeye göre üstlenmesini zorunlu kıldı. Bu bilgiler El Cezire sitesi tarafından aktarıldı.

    Komite, kararlarının 2026-2027 spor sezonu için onaylanan disiplin yönetmeliğine dayandığını açıkladı.

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ALS

ALS

Katar Yıldızlar Ligi

07 Kas 2026

ALS

ALS

ALS

ALS

Katar Yıldızlar Ligi

08 Kas 2026

ALR

ALR