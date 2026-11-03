El-Sadd'ın Brezilyalı oyuncusu Claudinho, Katar futbol tarihinde istisnai bir olaya adını yazdırdı; ülkedeki futbol tarihinde bir oyuncuya kesilen en büyük para cezası olan 1 milyon Katar riyali (yaklaşık 275 bin dolar) cezasına çarptırıldı.

Ayrıca aynı oyuncu, ligin sekizinci haftasındaki El-Şemal maçının ardından sergilediği sportmenlik dışı davranış nedeniyle 6 maç men cezası aldı.

Olayın sonuçları yalnızca Claudinho'nun cezalandırılmasıyla sınırlı kalmadı; Katar Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, geçen 30 Ekim'de oynanan maçta aldığı maçın en iyi oyuncusu ödülünü yere fırlatmasından kaynaklanan maddi zararları tazmin etmesini de ona zorunlu kıldı.

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Kurulun kararları El-Sadd'ın diğer oyuncularına da uzandı; Mohammed Kamara ve Saad Abdullah Al-Sheeb'e, maçın ardından sergiledikleri davranışlar nedeniyle birer ihtar verilirken, her birine 10 bin riyal (yaklaşık 2.750 dolar) para cezası kesildi.

El-Şemal saflarında ise Tunuslu Mohamed Ali Ben Romdhane, maç sırasında rakiplerinden birine fiziksel saldırıda bulunması nedeniyle üç maç men cezasının yanı sıra 15 bin riyal (yaklaşık 4.120 dolar) para cezasına çarptırıldı.

Ayrıca El-Şemal'in yardımcı antrenörü Khaled Ahmed Al-Ansari de, maçın bitiminin ardından sergilediği sportmenlik dışı davranış nedeniyle beş maç men cezası aldı ve 50 bin riyal (yaklaşık 13,7 bin dolar) para cezasına çarptırıldı.