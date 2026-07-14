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Katar Dünya Kupası'nın aksine... 2026 turnuvası, Real Madrid'in kayıplarını telafi edemeyecek

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La Liga
Dünya Kupası
Real Madrid
İspanya

Real Madrid, uluslararası oyuncularının 2026 Dünya Kupası’na katılımı karşılığında 2,3 milyon avro elde etmeye hazırlanıyor; ancak bu tutar, kulübün yaz turnuvalarından genellikle elde ettiği gelirlerin çok uzağında.

Real Madrid’in kadrosunda hâlâ Dünya Kupası’nı kazanmak için mücadele eden 5 oyuncu bulunuyor: Marc Cucurella, Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Ibrahima Konaté ve Jude Bellingham.

Turnuvada, rekor sayıda gol atan ve çok sayıda maçın en iyi oyuncusu ödülünü kazanan Real Madrid oyuncuları dikkat çekici bir performans sergiledi; bu da Real Madrid’e küçük bir maddi ödül kazandıracak.

"AS" gazetesine göre, Real Madrid, FIFA'nın kulüplere yönelik tazminat programı kapsamında 2,3 milyon avro alacak. 

Bununla birlikte, bu miktar, Real Madrid’in bu yıl her zamanki yaz turunu gerçekleştirememesi nedeniyle kaybedeceği paranın sadece küçük bir kısmını telafi ediyor.

FIFA, oyuncunun Dünya Kupası'na katıldığı süre boyunca kulüpte kayıtlı olduğu gün sayısı üzerinden kulüplere tazminat ödüyor. Bu nedenle, örneğin Dumfries, tazminat hesaplama dönemi boyunca kulübün kadrosunda kayıtlı olmadığı için Real Madrid'e herhangi bir gelir sağlamayacak.

Örneğin, Türkiye milli takımıyla grup aşamasında turnuvadan elenen Arda Güler, Real Madrid’e 165 bin dolar kazandıracak; final maçına ulaşan her oyuncu ise kulübe 285 bin dolar kazandıracak.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Toplamda FIFA, oyuncularının Dünya Kupası finallerine katılımı karşılığında kulüplere 250 milyon dolar ayırıyor; buna ek olarak, oyuncuların turnuvaya katılmak için oynadıkları eleme maçları için de 100 milyon dolar ödenecek.

    Buna rağmen, Real Madrid’in alacağı tutar, 2022 Katar Dünya Kupası’ndan sonra aldığı tutardan daha az olacak; o zaman FIFA, 3,8 milyon dolar (o zamanki döviz kuruna göre yaklaşık 3,57 milyon avro) vermişti; bu turnuva sadece 29 gün sürmüştü, yani 48 takıma genişletilen mevcut turnuvadan yaklaşık 10 gün daha kısaydı.

    Bununla birlikte, bu rakamlar Real Madrid’in geçen yaz Dünya Kulüpler Kupası’na katılımından veya ABD’deki yaz turnelerinden elde ettiği gelirlerin çok uzağında kalıyor.

    Takım, Dünya Kupası’nın sezon takvimine etkisi nedeniyle bu yaz her zamanki hazırlık turunu gerçekleştiremedi.

    Kulübün resmi hesaplarına göre, Real Madrid’in geçen yılki Kulüpler Dünya Kupası’na katılımı kulübe 71,6 milyon avro gelir getirirken, kulübün mali verilerine göre 2024 yılındaki ABD yaz turu gelirleri ise yaklaşık 15 milyon avro olarak gerçekleşti.

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