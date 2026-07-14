Katar Dünya Kupası'nın aksine... 2026 turnuvası, Real Madrid'in kayıplarını telafi edemeyecek

Real Madrid, uluslararası oyuncularının 2026 Dünya Kupası’na katılımı karşılığında 2,3 milyon avro elde etmeye hazırlanıyor; ancak bu tutar, kulübün yaz turnuvalarından genellikle elde ettiği gelirlerin çok uzağında.

Real Madrid’in kadrosunda hâlâ Dünya Kupası’nı kazanmak için mücadele eden 5 oyuncu bulunuyor: Marc Cucurella, Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Ibrahima Konaté ve Jude Bellingham.

Turnuvada, rekor sayıda gol atan ve çok sayıda maçın en iyi oyuncusu ödülünü kazanan Real Madrid oyuncuları dikkat çekici bir performans sergiledi; bu da Real Madrid’e küçük bir maddi ödül kazandıracak.

"AS" gazetesine göre, Real Madrid, FIFA'nın kulüplere yönelik tazminat programı kapsamında 2,3 milyon avro alacak.

Bununla birlikte, bu miktar, Real Madrid’in bu yıl her zamanki yaz turunu gerçekleştirememesi nedeniyle kaybedeceği paranın sadece küçük bir kısmını telafi ediyor.

FIFA, oyuncunun Dünya Kupası'na katıldığı süre boyunca kulüpte kayıtlı olduğu gün sayısı üzerinden kulüplere tazminat ödüyor. Bu nedenle, örneğin Dumfries, tazminat hesaplama dönemi boyunca kulübün kadrosunda kayıtlı olmadığı için Real Madrid'e herhangi bir gelir sağlamayacak.

Örneğin, Türkiye milli takımıyla grup aşamasında turnuvadan elenen Arda Güler, Real Madrid’e 165 bin dolar kazandıracak; final maçına ulaşan her oyuncu ise kulübe 285 bin dolar kazandıracak.