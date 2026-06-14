İsviçre, Katar’ın dramatik bir şekilde Dünya Kupası’ndaki ilk puanını almasıyla kaçırılan sayısız fırsatın acısını yaşadı. Murat Yakin’in takımı, Santa Clara’daki maçın büyük bölümünü kontrol altında tutarak rahat bir galibiyete doğru ilerliyor gibi görünüyordu, ancak ikinci golü bulamamaları ölümcül oldu. Maçın bitiş düdüğü çalındığında hayal kırıklığı gözle görülür bir hal aldı; Yakin, takımının iki puanı kaçırması üzerine öfkeyle bir su şişesini yere fırlattı.

İsviçre, 17. dakikada Breel Embolo'nun penaltı golüyle öne geçerek rakibine üstünlük sağladı. İsviçre, 94. dakikaya kadar rahat bir şekilde maçı bitirmeye doğru ilerliyor gibi görünüyordu, ancak Boualem Khoukhi en yükseğe çıkarak kafayla golü attı (her ne kadar gol resmi olarak Miro Muheim'a yazılsa da) ve tribünlerde çılgın sevinçler yaşandı. Bu sonuçla her iki takım da B Grubu'nda birer puan aldı ve Kanada'nın daha önce Bosna-Hersek ile berabere kalmasının ardından grup sıralaması tamamen açık hale geldi.