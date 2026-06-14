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Katar, Dünya Kupası B Grubu'nun açılış maçında, tartışmalı bir penaltı kararıyla Breel Embolo'nun ilk golünü atmasının ardından, fırsatları kaçıran İsviçre'yi son dakikalarda şaşkına çevirdi
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İsviçre, Katar’ın dramatik bir şekilde Dünya Kupası’ndaki ilk puanını almasıyla kaçırılan sayısız fırsatın acısını yaşadı. Murat Yakin’in takımı, Santa Clara’daki maçın büyük bölümünü kontrol altında tutarak rahat bir galibiyete doğru ilerliyor gibi görünüyordu, ancak ikinci golü bulamamaları ölümcül oldu. Maçın bitiş düdüğü çalındığında hayal kırıklığı gözle görülür bir hal aldı; Yakin, takımının iki puanı kaçırması üzerine öfkeyle bir su şişesini yere fırlattı.
İsviçre, 17. dakikada Breel Embolo'nun penaltı golüyle öne geçerek rakibine üstünlük sağladı. İsviçre, 94. dakikaya kadar rahat bir şekilde maçı bitirmeye doğru ilerliyor gibi görünüyordu, ancak Boualem Khoukhi en yükseğe çıkarak kafayla golü attı (her ne kadar gol resmi olarak Miro Muheim'a yazılsa da) ve tribünlerde çılgın sevinçler yaşandı. Bu sonuçla her iki takım da B Grubu'nda birer puan aldı ve Kanada'nın daha önce Bosna-Hersek ile berabere kalmasının ardından grup sıralaması tamamen açık hale geldi.
- Getty Images Sport
Maçın başlarında verilen penaltı, VAR konusunda tartışmalara yol açtı
Maç, 14. dakikada Katar kalecisi Abunada'nın ceza sahası içinde Remo Freuler ile çarpışmasıyla VAR'ın da dahil olduğu bir olayla gölgelendi. Olayın ardından kaleci bir süre hareketsiz kaldı; ancak kendisine ilk yardım yapılırken hakem penaltı noktasını gösterdi. Bununla birlikte, tekrar görüntülerinde pozisyonun öncesinde bir ofsayt olabileceği görülmesi nedeniyle bu karar tartışmalara yol açtı. FIFA'nın stadyumdaki dev ekranda otomatik kararın teyidini göstermemesi büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
Uçuş gecikmesi nedeniyle ABD'ye geç gelen Embolo, penaltı atışına çıkarken hiçbir paslanma belirtisi göstermedi. Forvet, topu sakin bir şekilde sol alt köşeye gönderdi. Erken gelen avantajına rağmen Nati, bu ivmeyi sürdüremedi; Dan Ndoye ve Embolo, devre bitmeden skoru ikiye katlayacak net fırsatları kaçırdı.
Xhaka, İsviçre'nin performansını eleştirdi
Granit Xhaka, maçın bitiminden sonra takımının performansı hakkında sert sözler sarf etti. Sergiledikleri performans, hazırlık maçında Avustralya ile 1-1 berabere kaldıkları zamankinden pek de farklı değildi. İsviçre kaptanı aslında maç öncesinde bir uyarıda bulunmuştu, ancak bu istenen sonuçları vermedi.
"Futbolun güzel ve pek de güzel olmayan yanları vardır, bu değişmeyecek. Önde fırsatları değerlendirmezseniz, arkada gol yersiniz. Belki biraz sabrımızı yitirdik ve 2-0'ı mutlaka yapmamız gerektiğini düşündük. Akıllı ve deneyimli olmalı ve bu maçı kazanmalıyız," dedi Xhaka, SRF'ye.
"Onların fırsatını beklediklerini biliyorduk. Ritim biraz bozulmuştu, artık o pozisyonlarda oynamıyorduk, herkes amaçsızca koşuşturuyordu. Sonuçta, pozisyonlara daha fazla saygı duymalı ve koçun istediğini yapmalısınız. Gösteriş yapıp her şeyi kendiniz yapmak zorunda değilsiniz. Mesele disiplin. Koç oyuncuları oyuna sokarsa ve belirli pozisyonlarda disiplininiz yoksa, işler zorlaşır."
- Getty Images Sport
İsviçre ve Katar için bundan sonra ne olacak?
B Grubu'ndaki açılış maçında berabere kalan İsviçre, şimdiden baskı altında. Sadece bir puana sahip olan İsviçre milli takımı, şimdi Bosna-Hersek ile karşılaşacağı Los Angeles'a gidiyor. Bosnalılar da turnuvaya Kanada ile berabere kalarak başladı; bu sonuçla grup sıralaması tamamen belirsiz hale geldi. Öte yandan Katar, bu puanı bir zafer gibi kutladı ve 18 Haziran'da Vancouver'da ev sahibi ülkelerden biri olan Kanada ile karşılaşacak.