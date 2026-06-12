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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Kaskın arkasında... Ölümden dönüp Dünya Kupası hayalini yaşamaya başlayan bir yıldızın öyküsü

FEATURES
Meksika - Güney Afrika
Meksika
Güney Afrika
Dünya Kupası
R. Jimenez
Arsenal
Atletico Madrid
Wolverhampton Wanderers
Meksika
Güney Afrika
İngiltere
İspanya

Jiménez'in Dünya Kupası'na uzanan olağanüstü yolculuğu

Meksika milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki serüvenine Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyetle başladı. Böylece turnuvadaki ilk üç puanını toplayan takım, rakiplerine "El Tri"nin her zamankinden daha dengeli ve özgüvenli bir hale geldiğine dair güçlü bir mesaj gönderdi.

Bu projenin merkezinde, 1,89 metre boyundaki Meksika'nın tecrübeli forveti ve 9 numaralı formayı giyen Raúl Jiménez yer alıyor. Meksika taraftarları kendi evlerinde tarihi bir başarıya imza atmayı hayal ederken, Jiménez bugün teknik ve manevi açıdan milli takımın en önemli liderlerinden biri olarak görülüyor.

Ancak Jiménez'in hikayesi futbol, goller ve şampiyonlukların ötesine geçiyor. Futbol kariyerini sonlandıracak ve hatta hayatını tehdit edecek kadar ciddi bir sakatlık geçirdikten sonra sahalara geri dönmeyi başaran Jiménez, spor dünyasının en ilham verici direniş hikayelerinden birine imza attı.

  • Wolverhampton Wanderers v Arsenal FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kask... Bir yaralanma anısı, direnişin sembolüne dönüştü

    İspanyol "Marca" gazetesinin haberine göre, olayın ayrıntıları 29 Kasım 2020'de, Premier Lig'de Wolverhampton ile Arsenal arasında oynanan maç sırasında yaşandı.

    Ceza sahası içindeki bir duran topun kullanılması sırasında, Jimenez topa ulaşmak için yakın direğe doğru koştu, ancak Brezilyalı savunma oyuncusu David Luiz ile şiddetli bir hava çarpışması yaşadı.

    Bu sahne herkes için şok ediciydi. Meksikalı forvet sahaya düştü ve birkaç dakika boyunca hareketsiz kaldı. Oyuncular ve taraftarlar endişe ve bekleyiş içindeyken, sağlık ekibi acil müdahale için sahaya koştu.

    Durumun ciddiyeti artarken, Jiménez sedyeyle doğrudan hastaneye kaldırıldı ve maç, onun sağlık durumuyla ilgili endişelerin gölgesinde ikinci plana düştü.

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  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-WOLVESAFP

    Kafatasındaki kırık, hayatını tehlikeye attı

    Tıbbi muayeneler, oyuncunun kafatasında bir kırık olduğunu ortaya çıkardı; bu, sadece spor kariyerini tehlikeye atmakla kalmayıp, hayatı için de gerçek bir tehdit oluşturan son derece ciddi bir yaralanmaydı.

    Olaydan yıllar sonra, Jiménez, BBC tarafından yayınlanan "Code Red" adlı belgeselde o zor anları yeniden yaşadı ve olanların çoğunu hatırlamadığını söyledi.

    Meksikalı forvet, şiddetli çarpışmadan önceki anlara atıfta bulunarak, "O köşeye doğru gittiğimi hatırlamıyorum" dedi.

  • Arsenal v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Uzun ve zorlu bir iyileşme süreci

    Geri dönüş yolu hiç de kolay olmadı; Jiménez, aylar süren bir tedavi ve rehabilitasyon sürecinden geçti ve bu süreçte hem fiziksel hem de psikolojik olarak büyük zorluklarla karşılaştı.

    Oyuncu, gözünün önünde tek bir hedef olduğunu, o da eski seviyesine geri dönmek ve mümkün olan en iyi şekilde rekabete geri dönmek olduğunu açıkladı.

    Daha önceki açıklamalarında, "Eski formuma dönmek, hatta daha da güçlendiğimi kanıtlamak istiyordum" demişti.

    Ayrıca takım arkadaşlarından, teknik kadrodan ve taraftarlardan aldığı büyük desteği överek, bu desteğin kariyerinin en zor dönemini atlatmasında temel bir rol oynadığını vurguladı.

    Sekiz aylık yoğun çalışma ve rehabilitasyonun ardından Jiménez, Wolverhampton ile Cro Alexandra arasında oynanan dostluk maçında sahalara geri döndü. Bu maç, spor hayatında yeni bir sayfanın açıldığını simgeleyen özel bir anlam taşıyordu.

  • Arsenal v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Neden kask takıyor?

    Sahalara döndüğünden beri, baş koruyucu Raúl Jiménez’in sahadaki görünümünün vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

    Bu koruyucu, yaralanma bölgesini korumak ve maçlar sırasında meydana gelebilecek çarpışmalar veya sert darbelerden kaynaklanabilecek olası riskleri azaltmak için bir önlem olarak kullanılıyor, özellikle de oyuncu kafatasında çok ciddi bir yaralanma geçirmiş olduğu için.

    Zamanla bu koruyucu, sadece tıbbi bir araç olmaktan çıkıp, olağanüstü bir dayanıklılık hikayesinin sembolü haline geldi. Bu koruyucu, herkese oyuncunun yaşadığı acıları ve en üst düzey rekabete nasıl geri dönebildiğini hatırlatıyor.

  • Club Atletico de Madrid v Real Club Celta de Vigo -La GigaGetty Images Sport

    Başarılarla dolu bir Avrupa serüveni

    Jiménez, muazzam fiziksel gücü ve çok yönlü bir forvet olarak oynama yeteneği ile tanınır ve Avrupa futbol sahalarında başarılı bir kariyer inşa etmiştir.

    Oyuncu, profesyonel kariyerine 2011 ile 2014 yılları arasında Meksika'nın América kulübünde başlamış ve kulübün alt yapısından geçerek A takımda yerini almıştır.

    2014 yılında İspanyol kulübü Atlético Madrid'e transfer olan Jiménez, 2014-2015 sezonunda İspanya Süper Kupası'nı kazandı.

    Ardından 2015-2018 yılları arasında forma giydiği Portekiz'in Benfica takımına transfer oldu ve bu takımla iki Portekiz Ligi şampiyonluğu ve bir Portekiz Kupası şampiyonluğu kazandı.

    Kariyerinin en önemli dönüm noktası, 2018 ile 2023 yılları arasında forma giydiği İngiliz takımı Wolverhampton oldu. Burada Premier Lig'in en önemli forvetlerinden biri ve takımın en önemli oyuncularından biri haline geldi.

    2023 yazında Fulham'a katılarak İngiltere'nin en üst seviyesinde rekabet etmeye devam etti ve 30 Haziran 2026'ya kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP

    Tarih boyunca Meksika'nın en önemli yıldızlarından biri

    Uluslararası alanda Raúl Jiménez, 127 milli maçta forma giyip 46 gol atmış olmasıyla Meksika milli takım tarihinin en önemli forvetlerinden biri olarak kabul ediliyor.

    Ayrıca, 2022 Dünya Kupası'nda yer alarak toplam 56 dakika oynadığı üç maçta forma giymiş olmasıyla Dünya Kupası'nda da büyük bir deneyime sahiptir.

    Bugün, Jiménez 2026 Dünya Kupası'na farklı hedeflerle giriyor. Ülkesinin milli takımını olağanüstü bir başarıya ulaştırmayı ve Meksika sahalarından başlayıp Avrupa'nın önemli kulüplerinden geçen, ve korkunç bir sakatlık nedeniyle neredeyse sona erecekken, modern futbolun en büyük mücadele ve dayanıklılık hikayelerinden birine dönüşen ilham verici hikayesine yeni bir sayfa eklemek istiyor.