Kaskın arkasında... Ölümden dönüp Dünya Kupası hayalini yaşamaya başlayan bir yıldızın öyküsü

Meksika milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki serüvenine Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyetle başladı. Böylece turnuvadaki ilk üç puanını toplayan takım, rakiplerine "El Tri"nin her zamankinden daha dengeli ve özgüvenli bir hale geldiğine dair güçlü bir mesaj gönderdi.

Bu projenin merkezinde, 1,89 metre boyundaki Meksika'nın tecrübeli forveti ve 9 numaralı formayı giyen Raúl Jiménez yer alıyor. Meksika taraftarları kendi evlerinde tarihi bir başarıya imza atmayı hayal ederken, Jiménez bugün teknik ve manevi açıdan milli takımın en önemli liderlerinden biri olarak görülüyor.

Ancak Jiménez'in hikayesi futbol, goller ve şampiyonlukların ötesine geçiyor. Futbol kariyerini sonlandıracak ve hatta hayatını tehdit edecek kadar ciddi bir sakatlık geçirdikten sonra sahalara geri dönmeyi başaran Jiménez, spor dünyasının en ilham verici direniş hikayelerinden birine imza attı.