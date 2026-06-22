Kasırga uyarısı! Dünya Kupası’ndaki ilk maç, hava koşulları nedeniyle tamamen iptal mi olacak?

Bu nedenle, birden fazla fırtına sisteminin “yıkıcı rüzgarlar, şiddetli şimşekler ve yer yer kasırga tehlikesi” içeren şiddetli bir fırtınaya dönüşebileceği konusunda açıkça uyarıda bulunulmaktadır. Böyle bir risk senaryosu, tribünlerdeki ve sahadaki tüm katılımcıların güvenliğinin en üst öncelik olması nedeniyle, açık havada düzenlenecek büyük bir spor etkinliğinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini temelde imkânsız hale getirmektedir.

Bunun yanı sıra, şiddetli yağmur ve ani sel baskınları da bekleniyor. Philadelphia çevresindeki tüm bölge için lojistik sonuçlar şimdiden hissedilmeye başlandı.