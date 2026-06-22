Buna göre, Lincoln Financial Field’da düzenlenecek olan futbol şenliği, şiddetli bir hava dalgası nedeniyle aniden iptal edilme tehlikesiyle karşı karşıya. Meteorologlar, önümüzdeki saatler için karamsar bir senaryo çiziyor.
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Kasırga uyarısı! Dünya Kupası’ndaki ilk maç, hava koşulları nedeniyle tamamen iptal mi olacak?
Bu nedenle, birden fazla fırtına sisteminin “yıkıcı rüzgarlar, şiddetli şimşekler ve yer yer kasırga tehlikesi” içeren şiddetli bir fırtınaya dönüşebileceği konusunda açıkça uyarıda bulunulmaktadır. Böyle bir risk senaryosu, tribünlerdeki ve sahadaki tüm katılımcıların güvenliğinin en üst öncelik olması nedeniyle, açık havada düzenlenecek büyük bir spor etkinliğinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini temelde imkânsız hale getirmektedir.
Bunun yanı sıra, şiddetli yağmur ve ani sel baskınları da bekleniyor. Philadelphia çevresindeki tüm bölge için lojistik sonuçlar şimdiden hissedilmeye başlandı.
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Fransa - Irak maçının oynanıp oynanmayacağı belirsiz
Hava trafiğindeki aksaklıkların yanı sıra – ki bu durum maçın bitiminden sonra takımların ayrılış planlarını da altüst edebilir – FIFA’nın şehirdeki tüm yan etkinlik programı da belirsizliğe girmiştir. Mevcut alarm seviyelerinin sonuçları sadece stadyumu etkilemekle kalmıyor: Lemon Hill Park’taki halka açık maç izleme etkinliği gibi açık hava etkinlikleri de ertelenebilir veya iptal edilebilir. Biletsiz olarak stadyum çevresini bir parti alanına dönüştürmek isteyen binlerce Fransız ve Iraklı taraftar için bu, acı bir haber.
Turnuvanın sportif akışı açısından bir iptal veya erteleme büyük bir sorun yaratacaktır. Final turunun takvimi son derece sıkışık ve grup aşaması devam ederken alternatif tarihler neredeyse hiç yok. Dolayısıyla Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps ve ekibi, uzun bir belirsizlik dönemine hazırlıklı olmalıdır.
Irak, Fransa karşısında hamle yapmak zorunda
Maçın başlama vuruşu, Almanya saatiyle 23:00'da yapılması planlanıyor. Bu, her iki takım için de grup aşamasındaki ikinci maç olacak.
Fransa, Kylian Mbappé'nin attığı iki gol sayesinde Senegal'i 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Irak ise Norveç'e karşı 1-4'lük ağır bir yenilgiye uğradı. Bir yenilgi daha alması halinde Irak, turnuvadan elenecek.