AFP
Kart yok ve 50 dakikalık maçlar: Napoli başkanı, 'genç nesli kaybetmemek' için futbolda köklü değişiklikler öneriyor
De Laurentiis devrim peşinde
Beverly Hills'teki evinden The Athletic'e konuşan De Laurentiis, futbolun modern dikkat süresine uyum sağlamazsa gelecekteki taraftar kitlesini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Napoli'nin sahibi, bu sporun PlayStation gibi dijital eğlence platformlarıyla rekabet edebilmesi için daha görkemli ve daha hızlı bir hale gelmesi gerektiğine inanıyor. Onun vizyonu, maç süresini 50 dakikalık net oyun süresine indirmeyi ve daha fazla gol fırsatı yaratmak için ofsayt kuralında önemli değişiklikler yapmayı içeriyor.
Gelecek nesilleri korumak
İtalyan film yapımcısı, 15 dakikalık devre arası süresinden özellikle rahatsızlık duyduğunu dile getirerek, genç izleyicilerin bu ara sırasında yayınları bırakıp başka etkinliklere yönelme olasılığının yüksek olduğunu öne sürdü. O, televizyonda yayınlanan maçların mevcut temposunun, sanal futbolun hızlı temposuna alışkın olan çocukları kendine çekemediğini savunuyor.
Küresel ilginin azalabileceği konusunda uyarıda bulunan De Laurentiis, şunları söyledi: “Futbol, genç nesli kaybedecek. Maçlar çok uzun. Ne kadar aptalca bir durum! PlayStation oynadığı için (futbol hakkında) her şeyi bilen altı yaşındaki torunumun kaçacağını düşünün… ve 15 dakika sonra onu geri kazanabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Asla! Çünkü odasına gidecek. FIFA oynamaya başlayacak.”
Kartlar kaldırılacak mı?
Zaman sınırlamasının ötesinde De Laurentiis, faul oyununa yönelik anlık sportif sonuçları artırmak amacıyla geleneksel sarı ve kırmızı kartların yerine bir "sin-bin" sistemi getirilmesini önerdi. Ona göre bu, oyuncuların maç sırasında yeterli bir ceza almadan oyunun akışını bozan taktiksel faulleri kasten yapmalarını engelleyecektir.
De Laurentiis şunları ekledi: "Birincisi: Her devreyi 45 dakikadan 25 dakikaya indireceğim. Ayrıca sahada yerde kalıp bir aktör gibi rol yapamazsınız! 'AGHHHH!' diye acı çekiyormuş gibi inliyor. HAYIR - sahadan ÇIKACAKSIN! Ayrıca şunu da yapacağım - asla kırmızı kart ve sarı kart kullanmayacağım. 'SEN - beş dakika çık (sarı kart için)!' ve 'SEN - 20 dakika çık (kırmızı kart için)!' diyeceğim."
Şampiyonluk yarışı ve teknik direktörlük belirsizliği
Napoli, sezonun son düzlüğüne girerken 32 maçta topladığı 66 puanla Serie A'da ikinci sırada yer alıyor ve lider Inter'in dokuz puan gerisinde bulunuyor. Dikkatler bu farkı kapatmaya odaklanmış olsa da, Antonio Conte'nin İtalya milli takımıyla ilgili söylentilerin yoğunlaştığı bir ortamda sözleşmesinin son yılına girmesiyle kulüp, potansiyel bir geçiş dönemi ile karşı karşıya. Partenopei, ligdeki konumunu korumak için zorlu bir son dönem bekliyor. Nisan ayında Lazio ve Cremonese ile karşılaşacak olan Napoli, Mayıs ayında ise Como, Bologna, Pisa ve Udinese ile mücadele edecek.