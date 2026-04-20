"Kart ustasının yüzü" - Chelsea'ye, Man Utd ile adı anılan oyun kurucu Cole Palmer'ın "parıltısını yitirmiş" olması nedeniyle transfer söylentilerinin kendilerini endişelendirmesi gerektiği söylendi

2025 yılında Conference League ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası kupalarını kaldırabilecek kadar güçlü bir kadro oluşturmak için büyük paralar harcandı. Bu zaferlere imza atan Enzo Maresca, Ocak ayında görevinden ayrıldı ve yerine Liam Rosenior getirildi.

Rosenior, bu zorlu görevde tutarlı sonuçlar ve performanslar sergilemekte zorlandı ve bu da Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı için gereken puanın 7 puan gerisinde kalmasına neden oldu. Gelecek sezon Batı Londra'da üst düzey Avrupa futbolunun oynanmayacak olması, birçok önemli ismin bir sonraki transfer döneminde seçeneklerini değerlendirmesine yol açabilir.

Dünya Kupası şampiyonu Enzo Fernandez, bir gün Madrid'in dev kulüplerinden birinde oynamak istediğini itiraf ederek şimdiden hararetli tartışmalara yol açarken, İngiltere milli takımı oyuncusu Palmer'ın çocukluktan beri United taraftarı olması nedeniyle Manchester'a, yani köklerine döneceği yönünde spekülasyonlar yapılıyor.