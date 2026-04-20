"Kart ustasının yüzü" - Chelsea'ye, Man Utd ile adı anılan oyun kurucu Cole Palmer'ın "parıltısını yitirmiş" olması nedeniyle transfer söylentilerinin kendilerini endişelendirmesi gerektiği söylendi
Çok büyük bir harcama yapıldı, peki önümüzdeki transfer dönemleri ne getirecek?
2025 yılında Conference League ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası kupalarını kaldırabilecek kadar güçlü bir kadro oluşturmak için büyük paralar harcandı. Bu zaferlere imza atan Enzo Maresca, Ocak ayında görevinden ayrıldı ve yerine Liam Rosenior getirildi.
Rosenior, bu zorlu görevde tutarlı sonuçlar ve performanslar sergilemekte zorlandı ve bu da Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı için gereken puanın 7 puan gerisinde kalmasına neden oldu. Gelecek sezon Batı Londra'da üst düzey Avrupa futbolunun oynanmayacak olması, birçok önemli ismin bir sonraki transfer döneminde seçeneklerini değerlendirmesine yol açabilir.
Dünya Kupası şampiyonu Enzo Fernandez, bir gün Madrid'in dev kulüplerinden birinde oynamak istediğini itiraf ederek şimdiden hararetli tartışmalara yol açarken, İngiltere milli takımı oyuncusu Palmer'ın çocukluktan beri United taraftarı olması nedeniyle Manchester'a, yani köklerine döneceği yönünde spekülasyonlar yapılıyor.
Palmer ve Fernandez bu yaz Chelsea'den ayrılabilir mi?
Chelsea'nin, kilit oyuncuların mevcut ortamdan pek memnun görünmemesi nedeniyle ayrılma söylentileri konusunda endişelenmesi gerekip gerekmediği sorulduğunda, eski Blues yıldızı Parker – Spreadex Sports aracılığıyla GOAL'a verdiği özel röportajda şunları söyledi: “Bu konuda kesinlikle endişelenmeleri gerekir. Oyuncular, kulübün yönetilme şekli nedeniyle belki de o ortamda oynamak istemiyorlar.
“Ben de aynı durumda olsam aynı şeyi yapardım. Bir futbol kulübüne imza attığınızda, bunu menajeri sevdiğiniz için yaparsınız. Ben, günümüzün ‘menajerin projesini seviyorum’ diyenlerinden biri değilim. Ne saçmalık ama. Kulağa hoş geliyor ve herkes seni oldukça zeki sanıyor. Sadece gerçeği söyle: o kulüpte oynamak istiyorsun ve menajeri seviyorsun. Menajer sana bunu sattı, futbol direktörü ya da başka biri değil, çünkü etkilemek istediğin kişi menajerdir.
“Sorun şu ki, şu anda çoğu menajerin gerçekten söz hakkı yok. Onlar buna alışkın. Şimdi ise durumu inceliyorlar ve kendi kendilerine ‘hayır, bu doğru değil’ diyorlar. Önceki menajer [Maresca] insanların bu konuyu konuşması için çok şey söyledi ve hepsi meyvesini veriyor.
“Yani 100 milyon sterlinlik oyuncunuz [Fernandez] ayrılmak istediğini söylediğinde, en etkili oyuncunuz olan Cole Palmer’ın formunun aniden düştüğünü görebilirsiniz. Enerjisi tükenmiş, cansız görünüyor, şu anda bir kumarbazın yüzüne benziyor. Çok fazla yaratıcılık göstermiyor, eskiden herkese pas atarken şimdi tek başına çok şey yapmaya çalışıyor. Bunu kaybetti. Sonra da bu konuda söylentiler çıkmaya başlıyor.”
BlueCo, Chelsea için bir sorun mu?
Parker, Chelsea’nin bir takım olarak nerede hata yaptığını şöyle ekledi: “Bence bu açıdan endişelenmek gerekir – futbol kulübüne ve arkasındaki kurumsal yapıya ne olduğu konusunda. Kendilerine ve yaptıklarına bir göz atmaları gerekiyor.
“Daha önce de söylediğim gibi, futbol artık insanların bir iş olarak bahsettiği aşamadan aniden çıktı, işin ötesine geçti. Bir şirket olarak iş dünyasının zirvesine çıktı. Artık orayı para kazanmak için gidilecek bir yer olarak görüyorum.
“Chelsea bu işin başını çekenler, konuşmalar oradan çıktı, ama sorunları olan diğer kulüplere de bakarsanız, Tottenham bunlardan biri, o zaman sorunun en tepeden başladığını görürsünüz. Buna izin verildiği sürece devam edecek.
“Dışarıda çok sayıda iyi futbolcu var, ancak bu futbol kulüplerinin şu anda yönetilme şekli nedeniyle, koçların söz hakkı olmadığı için fırsatları kaçırıyorlar. Eğer bir koç olarak, bu işe dahil olmak için çaresiz olduğunuzdan bunu yapmaya istekliyseniz, o zaman bazen kendinizi ucuza sattığınızı düşünüyorum.”
Rosenior beklentileri karşılayabilecek ve satışların düşmesini engelleyebilecek mi?
Göreve geldikten sonra sadece 22 maçın ardından kendi geleceği hakkında rahatsız edici sorularla karşı karşıya kalan Rosenior, Chelsea’nin Fransız kardeş kulübü Strasbourg’daki görevinden Stamford Bridge’e getirildikten sonra, BlueCo yönetim grubunun bir başka kuklası olarak görülüyor.
Yönetim kurulu üyeleri, taraftarlar ve oyuncuların beklentilerini karşılayabileceğini kanıtlaması gerekiyor. Bunu başaramazsa, Fernandez ve Palmer gibi isimler önümüzdeki transfer dönemlerinde takımdan ayrılabilir.