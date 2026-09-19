Brighton & Hove Albion, etkileyici form grafiğini sürdürerek Mikel Arteta'nın Arsenal'ine bu sezonki ilk Premier League yenilgisini tattırdı. Brighton, Coventry City ve Manchester United karşısında aldığı son galibiyetlerin ardından maça büyük bir özgüvenle çıktı ve bu ivmeyi şampiyonluk adayları karşısında baskın bir performansa dönüştürdü.

Hurzeler, galibiyetin geliş şeklinden anlaşılır biçimde büyük memnuniyet duydu ve Arsenal gibi bir takımı yenmenin büyüklüğünü kabul etti. Match of the Day'e konuşan Brighton menajeri şunları söyledi: 'Bu özel bir galibiyetti. Sadece İngiltere'nin en iyi takımına karşı oynamamız nedeniyle değil, performansımız nedeniyle de. Takımımla gerçekten gurur duyuyorum. Bu anların tadını çıkarmak her zaman önemli. Bize karşı oynamak çok zordu.'