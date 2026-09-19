AFP
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"Karşımızda oynamak korkunçtu!" - Fabian Hurzeler, Brighton'ın Arsenal'i 3-0 yenip "İngiltere'nin en iyi takımını dağıttığını" söyledi
Güney kıyısında ses getiren bir galibiyet
Brighton & Hove Albion, etkileyici form grafiğini sürdürerek Mikel Arteta'nın Arsenal'ine bu sezonki ilk Premier League yenilgisini tattırdı. Brighton, Coventry City ve Manchester United karşısında aldığı son galibiyetlerin ardından maça büyük bir özgüvenle çıktı ve bu ivmeyi şampiyonluk adayları karşısında baskın bir performansa dönüştürdü.
Hurzeler, galibiyetin geliş şeklinden anlaşılır biçimde büyük memnuniyet duydu ve Arsenal gibi bir takımı yenmenin büyüklüğünü kabul etti. Match of the Day'e konuşan Brighton menajeri şunları söyledi: 'Bu özel bir galibiyetti. Sadece İngiltere'nin en iyi takımına karşı oynamamız nedeniyle değil, performansımız nedeniyle de. Takımımla gerçekten gurur duyuyorum. Bu anların tadını çıkarmak her zaman önemli. Bize karşı oynamak çok zordu.'
- Getty Images Sport
Arsenal, taktik ustalığı karşısında susturuldu
Amex'e ligde üst üste dokuz galibiyetin moraliyle gelen Arsenal, Brighton'ın yüksek pres sistemine karşı alışılmadık şekilde sarsılmış göründü. Pascal Gross, 31. dakikada ceza sahası dışından direğe çarpan isabetli bir vuruşla skoru açtı. Bukayo Saka, devre arasından hemen önce Martin Odegaard'ın sekip yön değiştiren şutunun ardından eşitliği sağlamak için altın bir fırsat yakaladı, ancak bunu değerlendiremedi. Brighton, saniyeler sonra Arsenal'i cezalandırdı ve Charalampos Kostoulas ceza sahasında dönerek farkı ikiye çıkardı.
Brighton'ın ortaya koyduğu taktik disiplin konuk ekibi şaşkına çevirdi; konuk ekip orta saha mücadelesinde kontrolü eline almakta zorlandı. Hurzeler, soyunma odasındaki kolektif ruha dikkat çekerek elindeki kadro derinliğinin altını çizdi. Alman teknik adam şöyle konuştu: "Yoğunluk, yoğunluk, bire bir mücadeleleri kazanmak... ligdeki en iyi takımlarla rekabet edebilmek için buna inanmamız gerekiyor. Oyuncularım sahada birbirlerine gerçekten güveniyor. Bir oyuncu eksildiğinde onun yerini başka biri doldurabiliyor. Genel olarak oyunun her anında çok iyi olmak istedik. En üst seviyede olmamız gerekiyordu."
Pascal Gross öncülük ediyor
Gross'un etkisi öğleden sonra boyunca öne çıkan sürekli bir temaydı; tecrübeli oyun kurucu yalnızca açılış golünü atmakla kalmadı, aynı zamanda üçüncü golün asistini de yaptı. İkinci yarının başlamasından 12 dakika sonra Gross'un kullandığı kornerde en iyi yükselen Chema Andres, topu kafayla ağlara gönderdi ve bu gol maçı görsel bir şölen olmaktan fiilen çıkardı.
Alman milli oyuncunun katkısını değerlendiren Hurzeler, şunları ekledi: "Sahada goller atarken keyif alıyor. Ona gerçekten güvenebilirsiniz ve etrafındaki takım arkadaşlarını gerçekten daha iyi hale getiriyor." Yaz transferi Pascal Struijk'in kulüp adına Premier League'deki ilk ilk 11 başlangıcında etkileyici bir performans sergilemesiyle galibiyet ayrıca sağlam bir savunma performansıyla da pekiştirildi.
- AFP
Hurzeler için alçakgönüllülük hâlâ kilit önem taşıyor
Bu sonuçla Brighton, Premier League puan tablosunda üçüncü sıraya yükseldi ve zirvenin yalnızca iki puan gerisine yerleşti. Arsenal adına ise bu yenilgi, ivmesine vurulan önemli bir darbe oldu; takım averajla ikinci sırada kalsa da Manchester City'den bir maç fazla oynadı.
Önümüzdeki fikstüre bakıldığında Brighton teknik direktörü, takımına odaklarını korumaları çağrısında bulundu. Hurzeler, “Maç maç gidiyoruz. Milli aradan sonra çok fazla maçımız var. Böyle galibiyetlerden sonra mütevazı kalmalı ve bu galibiyeti neden aldığımızı anlamalıyız. Yola devam etmeliyiz” sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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