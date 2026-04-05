Karşılaştırma gerçeği ortaya çıkarıyor... Neden Arbeloa'nın hataları Alonso'nun yenilgilerinden daha tehlikeli görünüyor?

"ElDesmarque" gazetesi, İspanya Ligi şampiyonluk yarışında dramatik gelişmeleri ortaya çıkardı. Real Madrid, Barcelona'nın Atlético Madrid'i 2-1 mağlup etmesinin ardından, şampiyonluk yarışındaki umutlarının büyük bir kısmını yitirmesine neden olan ağır bir darbe aldı. Bu, Kraliyet Takımı'nın Real Mallorca'ya aynı skorla yenilmesinden sadece birkaç saat sonra gerçekleşti.

Gazete, bu yenilginin teknik direktör Álvaro Arbeloa'nın A takımın başına geçtiğinden bu yana aldığı beşinci yenilgi olduğunu ve bunun, Xabi Alonso'nun ayrılmadan önceki sezonda aldığı yenilgi sayısına eşit olduğunu, ancak on maç daha az sayıda maçta gerçekleştiğini belirtti. Bu durum, genç teknik direktör üzerindeki baskının arttığını yansıtıyor.

