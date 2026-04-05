Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-ESP-LIGA-MALLORCA-REAL MADRIDAFP

Çeviri:

Karşılaştırma gerçeği ortaya çıkarıyor... Neden Arbeloa'nın hataları Alonso'nun yenilgilerinden daha tehlikeli görünüyor?

FEATURES
X. Alonso
A. Arbeloa
Real Madrid
Mallorca - Real Madrid
Mallorca
La Liga
Real Madrid - Bayern Münih
Bayern Münih
Şampiyonlar Ligi
İspanya
Almanya

Rakamlar endişe verici

"ElDesmarque" gazetesi, İspanya Ligi şampiyonluk yarışında dramatik gelişmeleri ortaya çıkardı. Real Madrid, Barcelona'nın Atlético Madrid'i 2-1 mağlup etmesinin ardından, şampiyonluk yarışındaki umutlarının büyük bir kısmını yitirmesine neden olan ağır bir darbe aldı. Bu, Kraliyet Takımı'nın Real Mallorca'ya aynı skorla yenilmesinden sadece birkaç saat sonra gerçekleşti.

Gazete, bu yenilginin teknik direktör Álvaro Arbeloa'nın A takımın başına geçtiğinden bu yana aldığı beşinci yenilgi olduğunu ve bunun, Xabi Alonso'nun ayrılmadan önceki sezonda aldığı yenilgi sayısına eşit olduğunu, ancak on maç daha az sayıda maçta gerçekleştiğini belirtti. Bu durum, genç teknik direktör üzerindeki baskının arttığını yansıtıyor.

  • FBL-ESP-LIGA-REALMADRIDAFP

    Benzer rakamlar... Farklı yollar

    "ElDesmarque" gazetesine göre, Arbeloa, yedek takımdan kadroya yükseltilmesinden bu yana 18 maçta takımı yönetti ve bu maçlarda 13 galibiyet, 5 mağlubiyet elde ederken, şu ana kadar hiçbir beraberlik yaşamadı.

    Diğer yandan, Xabi Alonso 28 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Kulüpler Dünya Kupası'ndaki performansını saymazsak, burada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ettikten sonra, yarı finalde Paris Saint-Germain'e 4-0'lık ağır bir mağlubiyet yaşadı.

    Arbeloa, Real Madrid'in yıldızı yüzünden zor durumda

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Rakiplerin farklılıkları gerçeği ortaya çıkarır

    "ElDesmarque" gazetesi, Alonso ve Arbeloa'nın deneyimleri arasındaki en belirgin farklardan birinin, mağlup oldukları rakiplerin niteliği olduğunu belirtti.

    Alonso, en önemlisi başkent derbisinde Atlético Madrid'e 5-2 yenilgisi olmak üzere büyük maçlarda mağlup oldu. Santiago Bernabéu'da Celta Vigo'ya 2-0 yenilmesi, Avrupa'da Anfield'da Liverpool'a 1-0 yenilmesi, ve Manchester City'ye karşı 2-1'lik mağlubiyet, ayrıca İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona'ya karşı 3-2'lik mağlubiyet, ki bu mağlubiyet onun ayrılışını hızlandırdı.

    Buna karşılık, Arbeloa'nın yenilgileri daha zayıf takımlara karşı geldi; Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya 4-2, La Liga'da Osasuna'ya 2-1 ve Getafe'ye de tek golle (kendi sahasındaki tek yenilgisi) Buna ek olarak Real Mallorca'ya 2-1 yenildi ve son olarak takımla oynadığı ilk maçta İspanya Kral Kupası'nda Albacete'ye 3-2 yenildi.

    Rakamlara bakıldığında, Xabi Alonso'nun maç başına ortalama puanı 2,24 iken, Arbeloa'nınki sadece 2,17'dir. Bu, sayısal olarak küçük bir fark olsa da, performans ve istikrar açısından büyük bir anlam taşır.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Şampiyonlar Ligi... Son şans

    Bu koşullar altında Arbeloa, Şampiyonlar Ligi’nde son bir umuda tutunuyor ve çeyrek finalde Bayern Münih ile oynayacağı zorlu maça hazırlanıyor.

    Arbeloa, La Liga'da Barcelona'nın 7 puan gerisinde bulunuyor. Bu durum, kıtasal turnuvayı sezonunu ve belki de takımdaki geleceğini kurtaracak tek can simidi haline getiriyor. Peki bu fırsat tarihi bir kurtuluş anına dönüşecek mi, yoksa sonun başlangıcı mı olacak?

Şampiyonlar Ligi
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB