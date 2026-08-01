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'Karşılaştığım en sert oyuncuydu' - Romario, AC Milan ve İtalya efsanesi Franco Baresi'ye saygı duruşunda bulundu
Romario, savunmanın ikon isminin yasını tutuyor
Futbol dünyası, Milan ve İtalya efsanesi Baresi'nin kanserle mücadelesinin ardından 66 yaşında hayatını kaybetmesi sonrası yasta. Eski Brezilyalı forvet Romario, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde dişli bir rakip olan efsane savunmacıyı anmak için duygusal bir mesaj paylaştı. İkilinin en ikonik karşılaşması, Baresi'nin menisküs ameliyatından sadece üç hafta sonra mucizevi bir dönüş yaptığı 1994 Dünya Kupası finalinde, Pasadena'da yaşandı.
Brezilya efsanesi rakibini hatırlıyor
Instagram hesabında yazan Romario, sahadaki sert mücadelelerini hatırlarken efsane savunmacının vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi: "Arkadaşlar, bugün futbol Franco Baresi'nin ölümüyle çok daha üzgün uyandı.
"PSV Eindhoven'da oynarken Milan'a karşı iki kez oynadım ve Baresi'nin ne kadar inanılmaz olduğunu o zaman zaten anlayabiliyordum. Daha sonra 1994 Dünya Kupası Finali'nde, hayatımızın en önemli maçlarından birinde yeniden karşılaştık."
1994 Avrupa Kupası finalinde, Baresi cezalıyken Milan'a 4-0 mağlup olan eski Barcelona golcüsü, İtalyan efsaneye en büyük övgüyü yaparak sözlerini sürdürdü: "Bunu en ufak bir şüphe duymadan söyleyebilirim, kariyerimde karşılaştığım en zorlu oyuncuydu."
Baresi silinmez bir miras bıraktı
Baresi, 20 yıllık profesyonel kariyerinin tamamını Milan'da geçirdi; kramponlarını asmadan önce üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve altı Serie A zaferi kazandı.
Romario'nun efsane savunmacıya duyduğu hayranlık, resmi maçlarının ötesinde onun San Siro'daki jübile maçında yer almasına da yol açtı: "1997'de onun veda maçına katılma onurunu yaşadım. Adam bambaşka bir seviyedeydi! Milan'ın ve İtalya Milli Takımı'nın bir simgesiydi. Tarihin en büyük savunmacılarından biriydi."
1994 Dünya Kupası şampiyonu, içten mesajını Baresi'nin ailesine ve yakınlarına taziyelerini ileterek tamamladı: "Futbol için yaptığı her şeyden dolayı saygılarımı, ailesine ve arkadaşlarına da sevgimi gönderiyorum. Tanrı onu huzur içinde kabul etsin. Teşekkürler, Baresi."
- AFP
Futbol dünyası Baresi'yi onurlandırıyor
Baresi'nin vefatı, sporda kulüplerden oyunculara ve öne çıkan isimlere kadar uzanan, kalıcı mirasını onurlandırmak için dünya çapında bir saygı duruşu dalgasını tetikledi. Milan'ın, efsanevi eski kaptanını anmak için yaklaşan yurt içi ve Avrupa maçlarında özel anma törenleri düzenlemesi bekleniyor. Baresi'nin taktik ustalığı ve liderliği, modern stoper nesilleri için altın standart olarak kalıcı biçimde yaşamaya devam edecek.
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