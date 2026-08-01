'Karşılaştığım en sert oyuncuydu' - Romario, AC Milan ve İtalya efsanesi Franco Baresi'ye saygı duruşunda bulundu

Instagram hesabında yazan Romario, sahadaki sert mücadelelerini hatırlarken efsane savunmacının vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi: "Arkadaşlar, bugün futbol Franco Baresi'nin ölümüyle çok daha üzgün uyandı.

"PSV Eindhoven'da oynarken Milan'a karşı iki kez oynadım ve Baresi'nin ne kadar inanılmaz olduğunu o zaman zaten anlayabiliyordum. Daha sonra 1994 Dünya Kupası Finali'nde, hayatımızın en önemli maçlarından birinde yeniden karşılaştık."

1994 Avrupa Kupası finalinde, Baresi cezalıyken Milan'a 4-0 mağlup olan eski Barcelona golcüsü, İtalyan efsaneye en büyük övgüyü yaparak sözlerini sürdürdü: "Bunu en ufak bir şüphe duymadan söyleyebilirim, kariyerimde karşılaştığım en zorlu oyuncuydu."



