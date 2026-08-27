Rekor kıran 21 asistlik katkısını değerlendiren Fernandes, bu dönüm noktasının farkına ancak medya rakamlara odaklanmaya başlayınca vardığını açıkladı. Takım arkadaşlarının bitiriciliğine övgüde bulunan yıldız oyuncu, forvetlerinin bu rekora zaman zaman kendisinden daha fazla takıldığını söyledi.

Takım arkadaşları hakkında, "Bana yardımcı olmaya karar veren herkesle gurur duyuyorum" dedi. "Siz bu konu hakkında bu kadar çok konuşmaya başlayana kadar rekoru pek düşünmedim. Tabii ki sonra yaklaşmaya başladığınızda bunu düşünmeye başlıyorsunuz ve her şeyi. Ama bence bu, bana olduğundan çok forvetlerime işlemişti.

"Öyle ki gol atıp bana o duyguyu yaşatmak istiyorlardı, bazen kendi oyunlarını bile unuttular. Ama çok mutluyum çünkü asist yapmak, birilerinin gol attığı anlamına geliyor ve çoğu zaman ben asist yapıyorsam Manchester United gol atıyor demektir.

"Ama tabii ki tenis oynamıyoruz. Futbol oynuyoruz. Bir takımda oynuyoruz. Bir kulüp için oynuyoruz. Taraftarlarımız için oynuyoruz. Ve bundan daha özel bir şey yok."



