AFP
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'Karşı oynaması çok zor!' - Bruno Fernandes, PFA Yılın Oyuncusu ödülünü kazanan Manchester United kaptanının ardından Arsenal yıldızına oy verdiğini itiraf etti
Fernandes en büyük bireysel ödülü kazandığını iddia etti
Fernandes, salı akşamı PFA Yılın Erkek Oyuncusu ödülünü kazanarak Premier League'in öne çıkan oyuncusu statüsünü resmen pekiştirdi. Tören, Portekizli milli oyuncunun eşi Ana Pinho ile birlikte katıldığı Manchester Opera House'ta düzenlendi.
31 yaşındaki oyuncu, Michael Carrick yönetiminde geçirdiği müthiş 2025-26 sezonunun ödülünü aldı. Fernandes, Manchester United orta sahasını yönlendirdi ve 21 gol pası vererek Premier League'de bir sezonda en fazla asist rekorunu kırdı. Yaratıcılığı, United'ın ligi üçüncü sırada bitirmesinde ve Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmesinde hayati rol oynadı.
Kupayı kazanmak için Manchester City'den iki yıldızı ve Arsenal'den üç oyuncuyu geride bıraktı. Yarışma kuralları adayların kendilerine oy vermesini engellediği için Fernandes, oyunu kullanırken doğrudan bir rakibini desteklemek zorunda kaldı.
- Getty Images Entertainment
Rakip için gizli oy kullanıldı
Kırmızı halıda konuşan Fernandes, ödül için en büyük rakiplerinden birini desteklediğini açıkladı. "Kimin olduğunu söylemeyeceğim ama Arsenal'den bir oyuncuya oy verdim," itirafında bulundu.
United kaptanı, kuzey Londra ekibinin hem yurt içi hem de kıta sahnesindeki müthiş formuna dikkat çekmekte gecikmedi. "Harikalardı; çok güçlülerdi, onlara karşı oynamak çok zordu," diye ekledi Fernandes. "Sadece Premier League'de değil, Avrupa kupalarında da çok başarılı olan bir takımdı.
"Şampiyonlar Ligi finaline çıkmaları onlar adına inanılmaz bir şeydi, bu kadar geç bir aşamaya kadar turnuvada kalmaları gurur duymaları gereken bir şey. Bence Premier League'deki herkesin onlara göstermesi gereken tüm saygıyı hak ediyorlar."
Asistin sanatı
Rekor kıran 21 asistlik katkısını değerlendiren Fernandes, bu dönüm noktasının farkına ancak medya rakamlara odaklanmaya başlayınca vardığını açıkladı. Takım arkadaşlarının bitiriciliğine övgüde bulunan yıldız oyuncu, forvetlerinin bu rekora zaman zaman kendisinden daha fazla takıldığını söyledi.
Takım arkadaşları hakkında, "Bana yardımcı olmaya karar veren herkesle gurur duyuyorum" dedi. "Siz bu konu hakkında bu kadar çok konuşmaya başlayana kadar rekoru pek düşünmedim. Tabii ki sonra yaklaşmaya başladığınızda bunu düşünmeye başlıyorsunuz ve her şeyi. Ama bence bu, bana olduğundan çok forvetlerime işlemişti.
"Öyle ki gol atıp bana o duyguyu yaşatmak istiyorlardı, bazen kendi oyunlarını bile unuttular. Ama çok mutluyum çünkü asist yapmak, birilerinin gol attığı anlamına geliyor ve çoğu zaman ben asist yapıyorsam Manchester United gol atıyor demektir.
"Ama tabii ki tenis oynamıyoruz. Futbol oynuyoruz. Bir takımda oynuyoruz. Bir kulüp için oynuyoruz. Taraftarlarımız için oynuyoruz. Ve bundan daha özel bir şey yok."
- Getty Images Sport
Erken bir aksiliğin ardından toparlanmak
Bireysel ödüllere rağmen Fernandes ve Manchester United, yeni sezonda şimdiden bir engele takıldı. Carrick'in ekibi, açılış haftasında deplasmanda lige yeni yükselen Hull'a 2-0 mağlup olarak can sıkıcı bir yenilgi yaşadı ve böylece puan durumunda daha en baştan rakiplerinin gerisinde kaldı.
United şimdi pazar günü Ipswich'i konuk etmeye hazırlanırken yeniden toparlanmak zorunda. Fernandes, kulübün mevcut durumuyla ilgili dürüst konuştu. "Şu anda olmak istediğimiz yerin üç puan gerisindeyiz. Evimizde kazanmak istediğimiz bir maçımız var ve bu maç o maç. Ve önümüzde duran o puanları almaya çalışacağız," diyerek sözlerini noktaladı.
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