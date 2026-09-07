Getty Images/Calciomercato
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'Karnımda kelebekler uçuşuyor!' - Pio Esposito, Inter'le uzun vadeli sözleşme uzatmasının ardındaki duyguyu açıkladı
Esposito, uzun vadeli yeni sözleşmeye imza attı
Inter'in forveti Pio Esposito, kendisini 2032'ye kadar kulüpte tutacak yeni uzun vadeli bir sözleşme uzatmasına imza attı. 21 yaşındaki hücum oyuncusu, olağanüstü bir çıkış sezonunun ardından ilk takımda yerini sağlamlaştırdı.
Esposito, 2014'te dokuz yaşındayken Inter'in altyapısına katıldı ve ardından Haziran 2025'te FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda A takım debutunu yaptı.
Bu uzatma, Esposito'nun 2026'da Cristian Chivu yönetiminde Serie A şampiyonluğu ve Coppa Italia dublesinin kazanılmasındaki kilit rolünün ardından Inter'in ona duyduğu güvenin önemli bir göstergesi oldu.
- Italy Photo Press
Forvet, Chivu'nun etkisini övdü
Sözleşmesini imzaladıktan sonra kulübün resmi kanallarına konuşan Esposito, tesislere vardığında duygulandığını kabul etti. Daha önce onu U14 ve Primavera seviyelerinde çalıştıran teknik direktör Chivu'yu gelişimine yön verdiği için övdü.
Esposito, yeni sözleşmenin bir varış noktası değil, gelişimini sürdürmesi için bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.
Esposito, "Bu çok duygusal bir an, arabada midemde kelebekler uçuşuyordu" dedi. "Mister Chivu bana hayatım boyunca hayalini kurduğum bir fırsat verdi. Bana karşı her zaman büyük bir takdir ve güven duydu, ben de onun güvenini boşa çıkarmamayı umuyorum."
Patlama sezonu kupa getirdi
Serie B'de Spezia'da geçirdiği iki yıllık kiralık dönemin ardından Esposito, Inter'e döndü ve tüm kulvarlarda anında etki yarattı. Tam anlamıyla ilk sezonunda 48 maçta 10 gol ve altı asist kaydetti.
Bu sezonki performansında Juventus, Atalanta ve Fiorentina'ya karşı attığı kritik lig gollerinin yanı sıra San Siro'da Lecce karşısında galibiyeti getiren bir gole de imza attı.
Esposito ayrıca Johan Cruyff Arena'da Ajax'a karşı ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'de sahaya çıktı ve Chivu'nun hücum hattında güvenilir bir seçenek olarak kendini kabul ettirdi.
- AFP
Yeni kampanyaya parlak başlangıç
Esposito, güçlü formunu bu sezona da taşıdı ve ilk haftada Monza'ya karşı attığı muhteşem topuk golüyle gol perdesini açtı.
Forvet oyuncusu, kendisini sıcak şekilde karşılayan Inter taraftarlarına teşekkür etti ve kişisel istatistikleri konusunda kendisine sınır koymayacağını vurguladı.
Milan'daki geleceğini 2032'ye kadar güvence altına alan Esposito, Inter yerel şampiyonluklarını savunurken istikrarını korumaya odaklandı.
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