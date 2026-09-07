'Karnımda kelebekler uçuşuyor!' - Pio Esposito, Inter'le uzun vadeli sözleşme uzatmasının ardındaki duyguyu açıkladı

Sözleşmesini imzaladıktan sonra kulübün resmi kanallarına konuşan Esposito, tesislere vardığında duygulandığını kabul etti. Daha önce onu U14 ve Primavera seviyelerinde çalıştıran teknik direktör Chivu'yu gelişimine yön verdiği için övdü.

Esposito, yeni sözleşmenin bir varış noktası değil, gelişimini sürdürmesi için bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

Esposito, "Bu çok duygusal bir an, arabada midemde kelebekler uçuşuyordu" dedi. "Mister Chivu bana hayatım boyunca hayalini kurduğum bir fırsat verdi. Bana karşı her zaman büyük bir takdir ve güven duydu, ben de onun güvenini boşa çıkarmamayı umuyorum."