"Kariyerinin bu dönemini sonuna kadar yaşamalı!" Lennart Karl, FC Bayern ve Almanya Milli Takımı'ndaki başarısının sırrını açıklıyor

Finlandiya karşısında, hızlı bir köşe vuruşuyla Deniz Undav'ın 1-0'lık golünü hazırladı (34. dakika), ardından Stuttgartlı forvetin bir golünü daha (57. dakika) hazırladı. 18 yaşındaki oyuncu, "farklı pozisyonlarda oynayabilen ve bizim için çok değerli olacak bir oyuncu" diye övdü Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann.

Karl, Pazar günü Mainz'da sağ kanatta maça başladı ve Münih'teki kulüp arkadaşı Jamal Musiala ile FC Liverpool'dan Florian Wirtz ile birlikte son derece güçlü bir hücum üçlüsü oluşturdu. "Bu yaşta insanda bir kaygısızlık vardır. Kariyerinin bu aşamasını son derece keyifle yaşamalı, sadece sahaya çıkıp eğlenmeli," dedi kaptan Joshua Kimmich: "Kendine güvenmeli, topları almalı, risk almalı, şutlar atmalı."

Şimdiye kadar iki milli maçta yedek olarak forma giyen Karl, "sahaya çıkarken tüylerim diken diken oldu", milli marş ve "asistim benim için çok özeldi" diye coşkuyla konuştu: "Çok sevindim ve teknik ekibin bana gösterdiği güventen dolayı mutluyum."