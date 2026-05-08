Bild gazetesi, 1. FC Köln'ün bu stoperi bedelsiz transfer etmeyi düşündüğünü bildiriyor. Ancak somut bir müzakere süreci başlamamış.
Çeviri:
Kariyerini beklenmedik bir şekilde sonlandırmadan önce: Bir Bundesliga takımı, BVB'nin savunma oyuncusu Niklas Süle'yi kadrosuna katmayı düşünüyordu
Süle'nin Perşembe günü "Spielmacher" adlı podcast'te duyurduğu, henüz 30 yaşındayken kariyerine sürpriz bir şekilde son vermesi nedeniyle bu konu zaten kapanmış oldu. Habere göre, Köln'ün yanı sıra MLS'den birçok kulüp de onunla çalışmaya ilgi göstermişti.
Süle'nin futbol ayakkabılarını rafa kaldırma kararı, 18 Nisan'da eski kulübü TSG Hoffenheim ile oynanan maçın ardından verildi. Üçüncü kez çapraz bağ yırtığı şüphesiyle Süle gözyaşlarına boğuldu. "Doktorumuz soyunma odasında çekmece testini yaptığında, fizyoterapiste baktığında ve başını salladığında, fizyoterapist de aynı testi yaptığında ve o da herhangi bir hareket kısıtlılığı fark etmediğinde hissettiklerim... O anda duşa girdim ve on dakika boyunca ağladım." Ardından her şeyin yolunda olduğu haberi geldi, ancak onun için "her şeyin bittiği yüzde bin kesindi."
- Getty Images
Süle, 300. Bundesliga maçına çıkmayı hayal ediyor
Süle'nin, çevresinde uzun süredir bilinen kararını bu hafta başında BVB teknik direktörü Niko Kovac'a bildirdiği söyleniyor. Borussia Dortmund'da artık bir geleceği olmadığı ve yaz sonunda sona erecek sözleşmesinin uzatılmayacağı, uzun süredir belliydi. Süle, cuma günü Eintracht Frankfurt maçında resmi olarak uğurlanacak.
Oysa Süle, sadece spor açısından bakıldığında, yeni bir mücadeleye atılabileceğine kesinlikle inanıyordu. "Kalitem açısından futbol oynamaya devam edebilecek bir oyuncu olduğuma inanıyorum. Zihinsel olarak ise işler zorlaştı," dedi. Süle, büyük sakatlık şanssızlığının yanı sıra, profesyonel futbolda alışılmadık bir şekilde açık ve alaycı bir şekilde "Spielmacher" programında bahsettiği kilo sorunlarıyla da sürekli boğuşuyordu.
2022'de FC Bayern München'den BVB'ye bedelsiz transfer olan Süle, hâlâ bir dönüm noktası hayal ediyor. "En iyi ihtimalle on saniye, bir dakika ya da Niko Kovac isterse beş dakika daha süre alabilirim, bunu başarabilirim. Belki bir kez daha oyuna girerim, 80.000 seyirci önünde, ailemden en sevdiklerimle birlikte böyle bir ortamda 300. Bundesliga maçımı oynarım. Yaşadığım tüm bu sakatlıklardan sonra, fiziksel olarak hala bir şekilde ayakta olduğum, spor yapabildiğim, çocuklarımla oynayabildiğim ve golf oynayabildiğim için inanılmaz derecede minnettarım. Cuma günü bunu sadece keyifle yaşayacağım," dedi.
Niklas Süle: Kariyerindeki performans verileri ve istatistikler
İstatistik BVB FC Bayern TSG Hoffenheim Maçlar 109 171 117 Goller 3 7 8 Asist 5 5 4 Oynama süresi 7.497 12.654 9.813