Kariyerini beklenmedik bir şekilde sonlandırmadan önce: Bir Bundesliga takımı, BVB'nin savunma oyuncusu Niklas Süle'yi kadrosuna katmayı düşünüyordu

Süle'nin Perşembe günü "Spielmacher" adlı podcast'te duyurduğu, henüz 30 yaşındayken kariyerine sürpriz bir şekilde son vermesi nedeniyle bu konu zaten kapanmış oldu. Habere göre, Köln'ün yanı sıra MLS'den birçok kulüp de onunla çalışmaya ilgi göstermişti.

Süle'nin futbol ayakkabılarını rafa kaldırma kararı, 18 Nisan'da eski kulübü TSG Hoffenheim ile oynanan maçın ardından verildi. Üçüncü kez çapraz bağ yırtığı şüphesiyle Süle gözyaşlarına boğuldu. "Doktorumuz soyunma odasında çekmece testini yaptığında, fizyoterapiste baktığında ve başını salladığında, fizyoterapist de aynı testi yaptığında ve o da herhangi bir hareket kısıtlılığı fark etmediğinde hissettiklerim... O anda duşa girdim ve on dakika boyunca ağladım." Ardından her şeyin yolunda olduğu haberi geldi, ancak onun için "her şeyin bittiği yüzde bin kesindi."