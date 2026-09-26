Foot01'in haberine göre Hakimi, tecavüzle suçlanarak 2027'de hakim karşısına çıkacak. Faslı milli oyuncu, artık son yasal itiraz yollarını da tüketti ve bu da mahkemeye çıkmasını kaçınılmaz hale getirdi. İddia edilen olaylar Şubat 2023'te meydana geldi ve dava, hukuki sürecin ardından Ağustos 2025'te resmiyet kazandı.

Artık tüm itirazlar reddedildiğine göre, sağ bek Fransız kulübünü temsil etmeyi sürdürürken ciddi bir hukuki incelemeyle karşı karşıya. Mahkemenin kararı, Fransız futbolunda oyuncunun kulübü adına aktif kalıp kalmaması gerektiğine dair geniş çaplı tartışma başlattı.