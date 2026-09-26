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'Kariyerine ara versin!' - PSG yıldızı Achraf Hakimi'ye, tecavüz davasının doğrulanmasının ardından sahalardan uzaklaşması çağrısı yapıldı
Hakimi 2027'de mahkeme tarihini bekliyor
Foot01'in haberine göre Hakimi, tecavüzle suçlanarak 2027'de hakim karşısına çıkacak. Faslı milli oyuncu, artık son yasal itiraz yollarını da tüketti ve bu da mahkemeye çıkmasını kaçınılmaz hale getirdi. İddia edilen olaylar Şubat 2023'te meydana geldi ve dava, hukuki sürecin ardından Ağustos 2025'te resmiyet kazandı.
Artık tüm itirazlar reddedildiğine göre, sağ bek Fransız kulübünü temsil etmeyi sürdürürken ciddi bir hukuki incelemeyle karşı karşıya. Mahkemenin kararı, Fransız futbolunda oyuncunun kulübü adına aktif kalıp kalmaması gerektiğine dair geniş çaplı tartışma başlattı.
- Getty Images Sport
Yorumcu, kariyerin derhal askıya alınması çağrısında bulundu
Devam eden hukuki süreç, Fransız yorumcu Poncet'nin RMC'de güçlü bir tepki göstermesine yol açtı. Les Grandes Gueules programında konuşan sivri dilli yorumcu, Hakimi'nin yargılamayı beklerken oynamaması gerektiğini savundu.
Kendini açıkça PSG taraftarı olarak tanımlayan Poncet, etik değerlerin sportif çıkarların önünde tutulması gerektiğini vurguladı. Savunma oyuncusunun, savunmasına odaklanmak için futbola ara vermesi gerektiğini net şekilde ifade etti.
"PSG'ye olan sevgim değerlerimden daha güçlü olamaz" diye konuşan Poncet, "Achraf Hakimi'nin kariyeri askıya alınmalı. Davanın görülmesi için zamana, onun da kendini savunması için zamana ihtiyaç var" dedi.
Form düşüklüğü ve saha dışı baskı
Ahlaki argümanların ötesinde, Poncet saha dışındaki hukuki meselelerin Hakimi'nin sahadaki performansını zaten etkiliyor olabileceğini öne sürdü. Sağ bek, karma bir Dünya Kupası kampanyasının yanı sıra yoğun bir maç takvimi geçirdi.
"Ayrıca birkaç aydır eskisi kadar iyi olmadığını da görüyoruz, dolayısıyla bu mutlaka aklından geçiyordur," diye ekledi Poncet. "Ben de [Gerard] Depardieu davasında tavır aldım, bu yüzden tutarlı olmalı ve aynı mantığı Hakimi'ye de uygulamalıyım. Şu anda geri çekilmeli ve davasını beklemeli. Çok sayıda itirazın ardından hâlâ mahkemeye çıkacak. Tüm itiraz yolları tükendiğinde, yargılamayla yüzleşmeniz gerekir."
- Getty Images Sport
PSG'nin sezonu Hakimi ile devam edecek
Davanın 2027'de görülmesi planlanırken, Faslı savunmacı mahkeme gününü beklemek için uzun bir süre geçirmek zorunda kalacak. PSG'nin sağ beki, devam eden yurt içi ve Avrupa maçlarında kullanmayı sürdürmesi bekleniyor. Hakimi profesyonel kariyerini yaklaşan hukuki süreçle dengelerken, durum ilgili tüm taraflar için rahatsız edici bir dikkat dağıtıcı unsur olmaya devam ediyor.
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