Leon Goretzka nerede görünürse görünsün – ister Münih’teki Säbener Straße’de, ister FC Bayern ile oynanan uluslararası deplasman maçlarında, ister Winston-Salem’deki Alman Milli Takımı’nın Dünya Kupası kampında olsun – her yerde ilgi odağı oluyor. Bunun nedeni, bir yılı aşkın süredir devam eden biraz tuhaf bir trend: Taraftarlar onu tanıdıkları anda, adını uzun uzadıya haykırıyorlar: "Goreeetzkaaa!"
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Kariyerinde ilk kez: Leon Goretzka, Dünya Kupası'nın ardından acı bir ilkle karşı karşıya
31 yaşındaki oyuncunun kendisi ve takım arkadaşları için bu durum artık iyice sinir bozucu hale gelmiş durumda. Ancak bundan kaçış yok. Bu arada sosyal medyada da durum farklı değil; Goretzka’nın tüm paylaşımları yüzlerce ilgili yorumla dolup taşıyor.
Bu durum nedeniyle istemeden de olsa gündemde olan Goretzka'nın milli takımda şu anda sadece ikincil bir rolü var. Goretzka, Dünya Kupası hazırlıkları sırasında Borussia Dortmund'dan Felix Nmecha ile Aleksandar Pavlovic'in yanında çift altı pozisyonunda yer almak için girdiği rekabeti kaybetti. Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, Nmecha'nın pas kalitesini ve çevikliğini Goretzka'nın fiziksel gücüne ve tecrübesinden daha fazla önemsiyor. Sol bek David Raum'un yanı sıra, Münih'ten ayrılacak olan Goretzka, hazırlık döneminin en büyük kaybedeni oldu.
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Leon Goretzka, Felix Nmecha ile rekabeti kaybetti
Finlandiya (4-0) ve ABD (2-1) ile oynanan son iki hazırlık maçında Goretzka toplamda sadece on dakika sahada kaldı. Pazar günü Curacao ile oynanacak Dünya Kupası açılış maçında ilk olarak yedek kulübesinde yer alacak. Böylece Goretzka, dördüncü büyük turnuvasına da yedek olarak başlayacak. Ancak bu, onun için kişisel olarak hiçbir şey ifade etmiyor, çünkü önceki üç turnuvada da turnuva ilerledikçe er ya da geç her zaman ilk on birde yer aldı (ancak bu hiçbir zaman başarıya yol açmadı).
2018 Dünya Kupası'nda Goretzka, Güney Kore ile oynanan son grup maçında ilk kez ilk on birde yer aldı - hem de sağ kanat olarak! Almanya 0-2 kaybetti ve utanç verici bir şekilde turnuvadan elendi. 2021'de Goretzka, Macaristan karşısında yedek olarak oyuna girip Almanya'yı Avrupa Şampiyonası son 16 turuna taşıdı ve böylece İngiltere maçında ilk on birde yer almayı hak etti. Almanya 0-2 yenildi. 2022 Dünya Kupası'nda Goretzka, Japonya'ya karşı alınan açılış mağlubiyetinin ardından ilk 11'e girdi. İspanya ile berabere kalınmasına ve Kosta Rika'ya karşı galibiyete rağmen, yine grup aşamasında turnuva sona erdi.
2024'te Nagelsmann onu ev sahibi olduğu Avrupa Şampiyonası kadrosuna almadı. Goretzka'nın daha sonra milli takıma geri dönmesi ve hatta ilk 11'in vazgeçilmez oyuncusu haline gelmesi, şu anki kadro dışı kalması kadar şaşırtıcıydı.
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Leon Goretzka, Dünya Kupası'nda ilk 11'deki yerini garantilemiş gibi görünüyordu
FC Bayern'de Goretzka, bu sezonun önemli maçlarında hiçbir zaman yedeklik rolünün ötesine geçemedi. Buna rağmen Nagelsmann, başlangıçta ona aniden ve kararlı bir şekilde güven duydu. Sonbaharda oynanan Dünya Kupası elemelerinde Goretzka, altı maçın beşinde ilk on birde yer aldı ve çoğunlukla iyi performanslar sergiledi. Mart ayı başında kicker dergisine verdiği sansasyonel röportajda Nagelsmann, Kuzey İrlanda'ya karşı alınan önemli galibiyeti büyük ölçüde Goretzka'nın katkısına bağladı: "O oynamamış olsaydı, kesinlikle kazanamazdık, çünkü 60 topu kafayla uzaklaştırdı."
Buna ek olarak, milli takım teknik direktörü ona Dünya Kupası'nda ilk 11'de yer alma ihtimalini de sundu: "Şu anki duruma göre, Bayern'de az süre almasına rağmen Leon Goretzka'nın oynaması ve Dünya Kupası elemelerindekine benzer bir rol üstlenmesi için iyi şansı var." Goretzka'nın Pavlovic veya Nmecha'nın yanında çift altı rolünün "daha ofansif kısmını" üstlenmesi bekleniyor. Nagelsmann, o zamanlar favori ikilisi hakkında sadece şunu söylemişti: "İkisi de kesinlikle oynamak için iyi şansa sahip."
Mart ayında oynanan hazırlık maçlarında Goretzka bir kez ilk 11'de yer aldı, bir kez de oyuna sonradan girdi. Ardından FC Bayern'de bu sezonun en iyi dönemini yaşadı. Teknik direktör Vincent Kompany, kupa müsabakalarındaki önemli eleme maçları için ilk 11'i dinlendirdiği için, Goretzka şampiyonluğu garantilemiş olan Bundesliga'da ilk 11'de yer aldı. Son altı maç gününde beş gol ve asist kaydetti, bir kez de kaptanlık pazubandını taktı. Tam da bu dönemden sonra Goretzka, milli takımdaki as yerini kaybetti.
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FC Bayern'den ayrılmasının ardından: Leon Goretzka önümüzdeki sezon hangi takımda oynayacak?
Ancak bu, şu anda Goretzka'yı zorlayabilecek tek gelişme değil. Geleceği konusunda da büyük bir soru işareti var. Goretzka'nın FC Bayern ile olan sözleşmesi uzatılmayacak ve 30 Haziran'da, yani Dünya Kupası'nda olası bir son 32 turu ile son 16 turu arasında sona erecek. Şu anki duruma göre, bu tarihten itibaren – ve böylece kariyerinde ilk kez – kulüpsüz kalacak.
Mayıs ortasında AC Milan ile imzalayacağı sözleşme sadece bir formalite gibi görünüyordu. Ancak Milan, son maç gününde dramatik bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçırdı ve teknik direktör Massimiliano Allegri, sportif direktör Igli Tare ve yönetim kurulu başkanı Giorgio Furlani'yi görevden aldı.
O zamandan beri, bu köklü İtalyan kulübü için Goretzka'yı transfer etmek artık öncelikli bir konu değil. Odak noktası, yeni yöneticiler bulmak. Aslında Avusturya milli takım teknik direktörü Ralf Rangnick'in teknik direktör, Oliver Glasner'in ise teknik direktör olarak gelmesi planlanıyordu, ancak her ikisiyle de görüşmelerin tıkanmış olduğu görülüyor. Ayrıca, bu iki ismin ya da boş pozisyonları devralacak diğer isimlerin Goretzka'ya ilgi duyup duymayacağı da belirsizliğini koruyor.
Bu arada Goretzka'nın adı Atletico Madrid ile de anılmaya devam ediyor; İspanyollar kış aylarında da transfer için boşuna çaba sarf etmişti. Ayrıca Premier League'den bazı kulüplerin de Goretzka'nın durumunu izlediği söyleniyor. Cuma günü The Athletic, MLS kulübü Chicago Fire'ın da Goretzka'yı istediğini bildirdi.
Goretzka ise son zamanlarda geleceği ile ilgili soruları sürekli kaçınarak, oldukça sakin bir tavır sergiledi. Sonuçta Goretzka'nın elinde iyi seçenekler olduğu kesin. Ancak Dünya Kupası sırasında bu tür belirsiz gelecek soruları ve dikkatini dağıtabilecek transfer görüşmeleri yine de olumsuz bir etki yaratıyor.