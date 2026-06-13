Kariyerinde ilk kez: Leon Goretzka, Dünya Kupası'nın ardından acı bir ilkle karşı karşıya

Ancak bu, şu anda Goretzka'yı zorlayabilecek tek gelişme değil. Geleceği konusunda da büyük bir soru işareti var. Goretzka'nın FC Bayern ile olan sözleşmesi uzatılmayacak ve 30 Haziran'da, yani Dünya Kupası'nda olası bir son 32 turu ile son 16 turu arasında sona erecek. Şu anki duruma göre, bu tarihten itibaren – ve böylece kariyerinde ilk kez – kulüpsüz kalacak.

Mayıs ortasında AC Milan ile imzalayacağı sözleşme sadece bir formalite gibi görünüyordu. Ancak Milan, son maç gününde dramatik bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçırdı ve teknik direktör Massimiliano Allegri, sportif direktör Igli Tare ve yönetim kurulu başkanı Giorgio Furlani'yi görevden aldı.

O zamandan beri, bu köklü İtalyan kulübü için Goretzka'yı transfer etmek artık öncelikli bir konu değil. Odak noktası, yeni yöneticiler bulmak. Aslında Avusturya milli takım teknik direktörü Ralf Rangnick'in teknik direktör, Oliver Glasner'in ise teknik direktör olarak gelmesi planlanıyordu, ancak her ikisiyle de görüşmelerin tıkanmış olduğu görülüyor. Ayrıca, bu iki ismin ya da boş pozisyonları devralacak diğer isimlerin Goretzka'ya ilgi duyup duymayacağı da belirsizliğini koruyor.

Bu arada Goretzka'nın adı Atletico Madrid ile de anılmaya devam ediyor; İspanyollar kış aylarında da transfer için boşuna çaba sarf etmişti. Ayrıca Premier League'den bazı kulüplerin de Goretzka'nın durumunu izlediği söyleniyor. Cuma günü The Athletic, MLS kulübü Chicago Fire'ın da Goretzka'yı istediğini bildirdi.

Goretzka ise son zamanlarda geleceği ile ilgili soruları sürekli kaçınarak, oldukça sakin bir tavır sergiledi. Sonuçta Goretzka'nın elinde iyi seçenekler olduğu kesin. Ancak Dünya Kupası sırasında bu tür belirsiz gelecek soruları ve dikkatini dağıtabilecek transfer görüşmeleri yine de olumsuz bir etki yaratıyor.