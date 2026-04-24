Daily Echo gazetesi, Mart ortasında FC Southampton'da forma giyen Daniel Peretz hakkında yazdığı bir makaleye dokunaklı bir girişle başlamıştı. "Kiralık bir oyuncuya aşık olmamak için ne kadar uyarılırsanız uyarılın, Daniel Peretz gibi oynayan bir oyuncuya aşık olmamak zor" diye yazdı bölgenin en büyük tabloid gazetesi. Artık ona aşık olmamak sadece zor değil, imkansız hale gelmiş durumda. Peretz, Southampton'ın talismanı, inanılmaz bir başarı serisinin yüzü haline geldi.
"Kariyerimin zirvesi": FC Bayern'den kiralanan bir oyuncunun inanılmaz başarı öyküsü
Bu hikayeyi özellikle dikkat çekici kılan şey, her şeyin zorlu bir dönemde başlamış olmasıdır. Peretz, kış aylarında FC Bayern’den Southampton’a altı aylık kiralık olarak transfer olduğunda, ne 25 yaşındaki İsrailli kaleci ne de İngiltere’nin güney kıyısındaki bu köklü kulüp ve taraftarları iyi bir durumda değildi.
Münih'te iki yıl yedek olarak oynadıktan sonra Peretz, 2025 yazında Hamburger SV'ye kiralandı. As kadroda yer alacağına kesin gözüyle bakıyordu, ancak Daniel Heuer Fernandes ile rekabeti kaybetti. Derin bir hayal kırıklığına uğrayan Peretz, kamuoyuna şikayetlerini dile getirdi ve Ocak ayında yeni bir transferi zorlamak için antrenmanlara katılmayı reddetti.
İngiltere'nin ikinci lig takımı FC Southampton, transferi gerçekleştirdi. Premier Lig'den düşen Saints, aslında doğrudan geri dönüşü hedeflemişti, ancak Peretz'in gelişinde, Championship'te arka arkaya altı galibiyetsiz lig maçı oynadıktan sonra 15. sırada kalakaldı.
Peretz, Southampton'da: Yükseliş ve FA Kupası Finali mi?
Hull City'ye karşı oynanan ilk maç kaybedildi, ancak ardından: 20 maç, 16 galibiyet, dört beraberlik. Southampton, lig tablosunda giderek yukarı tırmandı. Sezonun bitmesine iki hafta kala Saints, dördüncü sırada yer alıyor. Yükselme play-off'larına katılma neredeyse kesinleşti; hatta doğrudan yükselme için ikinci sıraya yerleşme şansı da hâlâ var. Şampiyon Coventry City ise çoktan play-off'lara katılmayı garantiledi.
Bu galibiyet serisi Southampton'ı sadece yükselmeye değil, aynı zamanda FA Cup'ın yarı finaline de taşıdı. Son olarak Saints, iki Premier Lig kulübünü eledi. İlk olarak FC Fulham'ı, Daily Echo gazetesi Peretz'in kurtarışları için "muazzam bir performans" sergilediğini yazdı. Çeyrek finalde ise o dönemki lider ve Şampiyonlar Ligi yarı finalisti FC Arsenal'i bile eledi.
Son dörtlü turunda Southampton, Cumartesi günü saat 18.15'te Wembley Stadyumu'nda Manchester City ile karşılaşacak. Finalde, Chelsea FC ile Leeds United arasındaki maçın galibi bekliyor olacak.
Daniel Peretz, Southampton ve Championship'ten övgüyle bahsediyor
"Hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Kariyerimin zirvesine ulaşmış gibi hissediyorum," dedi Peretz geçtiğimiz günlerde Transfermarkt'a verdiği röportajda. Southampton ile kendisi arasında "mükemmel bir uyum" olduğunu belirtti. Peretz şehir, kulüp ve lig hakkında konuşurken, hayranlığını gizleyemiyor.
Southampton, ona şimdiden "evindeymiş gibi" hissettiriyor. "Herkesin seni desteklediğini ve sevdiğini hissettiğin böyle bir ortamda iyi performans sergilemek kolaylaşıyor." Diğerleri 46 maçlık Championship'i bir eziyet olarak görürken, Peretz şöyle diyor: "Bu ligi seviyorum çünkü çok yoğun." FC Bayern ve HSV'de yedek olarak geçirdiği iki buçuk yıl boyunca toplamda sadece dokuz maça çıkan Peretz için bu lig "tam da ihtiyacı olan şey"miş.
Bu arada, Aralık ayından beri Southampton'ın teknik direktörü 33 yaşındaki bir Alman: Tonda Eckert, bir zamanlar FC Bayern ve RB Leipzig'in altyapısında görev yapmıştı. Eckert, Peretz'i "kazanan tip" olarak görüyor ve şöyle övüyor: "Daniel'in pozitifliği bulaşıcı. Sahada diğer oyunculara onun kadar enerji vermeye çalışan bir kaleci nadiren gördüm."
Southampton, Daniel Peretz için satın alma opsiyonuna sahip
City ile oynanacak FA Cup yarı finali, yükselme mücadelesinde son düzlük – peki ya sonrasında ne olacak? Peretz'in, 2023 yılında Maccabi Tel Aviv'den 5 milyon avroya transfer ettiği FC Bayern ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Southampton'ın ise 8 milyon avroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Transfermarkt röportajında Peretz'e, önümüzdeki sezon Southampton ile Premier League'de oynama olasılığının ne kadar yüksek olduğu soruldu. "Bence bu mantıklı olur" diye yanıtladı.
Peretz ayrıca şöyle diyor: "Bayern hala kalbimde. Bu kulübü seviyorum." Ancak gerçekte, VfB Stuttgart'a kiralanan Alexander Nübel (29) gibi, onun da Münih'te bir geleceği yok. Manuel Neuer (40) bir yıl daha devam ederse, onun varisi olarak belirlenen Jonas Urbig (22) ikinci kaleci olarak kalacak. Neuer'in kariyerini sonlandırması durumunda Urbig hemen yedeki kaleciliğe yükselecek ve yanına deneyimli bir yedek kaleci alınacak. Sport Bild'e göre, bu pozisyon için adaylardan biri, ilginç bir şekilde, geçen yaz HSV'de Peretz ile rekabeti kazanan Daniel Heuer Fernandes (33) olacak.
Bu arada Southampton'da da kaleci durumu oldukça karmaşık. Saints şu anda iki eski as kalecisini kiraladı. Aaron Ramsdale (27), takımın küme düştüğü sezonda kaleyi korumuştu ve şu anda Newcastle United'da oynuyor. Gavin Bazunu (24) bu sezona as kaleci olarak başlamıştı, ancak Peretz'in gelmesiyle lig rakibi Stoke City'ye gönderildi.
Championship'in güncel puan tablosu
Takım Takım Maç Goller Fark Puan 1 Coventry City 44 90:44 46 89 2 Ipswich Town 43 75:45 30 79 3 Millwall FC 44 61:48 13 79 4 Southampton FC 44 77:53 24 76 5 Middlesbrough FC 44 65:44 21 76 6 Wrexham AFC 44 66:60 6 70 7 Hull City 44 67:63 4 70 8 Derby County 44 63:55 8 66 9 Norwich City 44 61:53 8 64 10 Birmingham City 44 54:54 0 60 11 Swansea City 44 53:57 -4 60 12 Bristol City 44 56:57 -1 59 13 Queens Park Rangers 44 59:67 -8 58 14 Sheffield United 44 62:62 0 57 15 Watford FC 44 52:56 -4 57 16 Preston North End 44 51:57 -6 57 17 Stoke City 44 50:51 -1 55 18 West Bromwich Albion 44 47:56 -9 52 19 Blackburn Rovers 45 42:55 -13 52 20 Portsmouth FC 44 45:62 -17 51 21 Charlton Athletic 44 41:54 -13 50 22 Oxford United 44 41:56 -15 44 23 Leicester City 44 56:67 -11 42 24 Sheffield Wednesday 44 26:84 -58 -3