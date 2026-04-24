"Kariyerimin zirvesi": FC Bayern'den kiralanan bir oyuncunun inanılmaz başarı öyküsü

Bu hikayeyi özellikle dikkat çekici kılan şey, her şeyin zorlu bir dönemde başlamış olmasıdır. Peretz, kış aylarında FC Bayern’den Southampton’a altı aylık kiralık olarak transfer olduğunda, ne 25 yaşındaki İsrailli kaleci ne de İngiltere’nin güney kıyısındaki bu köklü kulüp ve taraftarları iyi bir durumda değildi.

Münih'te iki yıl yedek olarak oynadıktan sonra Peretz, 2025 yazında Hamburger SV'ye kiralandı. As kadroda yer alacağına kesin gözüyle bakıyordu, ancak Daniel Heuer Fernandes ile rekabeti kaybetti. Derin bir hayal kırıklığına uğrayan Peretz, kamuoyuna şikayetlerini dile getirdi ve Ocak ayında yeni bir transferi zorlamak için antrenmanlara katılmayı reddetti.

İngiltere'nin ikinci lig takımı FC Southampton, transferi gerçekleştirdi. Premier Lig'den düşen Saints, aslında doğrudan geri dönüşü hedeflemişti, ancak Peretz'in gelişinde, Championship'te arka arkaya altı galibiyetsiz lig maçı oynadıktan sonra 15. sırada kalakaldı.