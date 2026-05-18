AFP
Çeviri:
"Kariyerimin en iyi sezonunu geçirdim!" - Lyon'un orta saha oyuncusu, Dünya Kupası için Fransa kadrosuna alınmamasının ardından sert bir yanıt verdi
Deschamps, final maçları için önemli kararlar aldı
Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuva için açıklanan 26 kişilik kadro, Fransa genelinde büyük tartışmalara yol açtı; zira kadroda yer almayan birçok tanınmış isim vardı. Kadroda yer almayan isimlerin başında, mevcut form ve fiziksel hazırlığı ön planda tutan bu listede en çok dikkat çeken eksiklik olarak gösterilen Real Madrid'den Eduardo Camavinga geliyor.
2018'de Les Bleus ile şampiyon olan Tolisso, turnuvayı evinden izleyecek bir başka tecrübeli isim. Eski Bayern Münih oyuncusu, 2021 yazından bu yana milli takımda forma giymese de, bu sezon Ligue 1'deki muhteşem performansı, birçok kişinin Deschamps yönetimindeki milli takıma dramatik bir dönüş yapacağını tahmin etmesine neden olmuştu.
- AFP
Tolisso, sürpriz kadro dışı bırakılma kararına tepki gösterdi
Bu aksiliklere rağmen Tolisso, bu sezonki performansları konusunda sesini yükseltmeye devam etti. Lyon’u büyük bir başarıyla sürükleyen oyuncu, Bundesliga’da forma giydiği dönemde kendisini Avrupa’nın en çok aranan orta saha oyuncularından biri yapan formunu yeniden yakaladı.
Kadroya alınmaması konusunda gazetecilere konuşan Tolisso, “Her şeye sahibim, hem kişisel hem de istatistiksel olarak kariyerimin en iyi sezonunu geçirdim. Didier Deschamps’ın elinde her şey var. Beş tartışmasız orta saha oyuncusundan bahsetti. Her şeyimi verdim, hiçbir şeyden pişman değilim, kendimi hiçbir şey için suçlayamam, başardıklarımdan, inşa ettiklerimden gurur duyuyorum. Hayat böyle, futbol böyle. Ama inanın bana, pes etmeyeceğim; bir gün kadroya girmek için daha da çok çalışacağım, giremesem bile her şeyimi vereceğim.”
- AFP
Ligue 1'de şaşırtıcı rakamlar
Tolisso’nun hayal kırıklığı, bu yılki gol istatistikleriyle de destekleniyor. Ligde 11 kez fileleri havalandırmayı başardı; bu, profesyonel kariyerinin en yüksek gol sayısı. Etkisi sadece lig maçlarıyla da sınırlı kalmadı; Avrupa Ligi’nde sadece yedi maçta dört gol atarak, kıtasal sahnede de hâlâ etkili olabileceğini kanıtladı.
Orta saha oyuncusu, sezonun son beş lig maçında dört gol atıp üç asist yaparak sezonu formunun zirvesinde tamamladı.
Deschamps bile geride bıraktığı oyuncunun kalitesini kabul ederek, “Çok, çok iyi bir sezon geçiriyor. Hayal kırıklığını anlıyorum. Corentin Tolisso orada olmayı hak etmişti” dedi.
- Getty Images Sport
Fransa yeni bir nesle yöneliyor
Tolisso ve Camavinga gibi tecrübeli şampiyonları kadroya almama kararı, Deschamps’ın belki de son turnuvasını yönetirken felsefesindeki bir değişimi işaret ediyor.
Kadroda, Warren Zaire-Emery ve Michael Olise gibi daha önce hiç Dünya Kupası deneyimi yaşamamış 13 oyuncu yer alıyor. Deschamps, kadroya girmek için rekabetin çok şiddetli olduğunu, ancak orta sahanın beş pozisyonu için kendi taktiksel gereksinimlerine uyan oyuncuları seçmesi gerektiğini açıkladı.
Tolisso için kapı hâlâ aralık kalmış durumda, ancak kendisi Haziran ayı için başka planlar yapmaya başlamış olsa da. "Futbolda ne olacağı asla belli olmaz. Her zaman biraz umut kalır," diye itiraf etti. "Yalan söylemeyeceğim, tatil planlarımı yaptım."