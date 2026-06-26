"Kariyerimin en iyi anlarından biri" - Nicolas Pepe, Fildişi Sahili'nin zaferinin tadını çıkarırken, Dünya Kupası'nda eleme turuna yükselmeyi garantiledikten sonra teknik direktörünün övgüsünü kazandı

Deneyimli forvet, bu dönüm noktası niteliğindeki performansından büyük gurur duyduğunu ifade ederken, o geceki bireysel başarıları konusunda son derece alçakgönüllü davrandı. FIFA’ya konuşan Pepe şöyle dedi: “Elbette! Gerekli niteliklere sahip olduğumu biliyorum. Bu, tüm emeklerimin karşılığı ve umarım önümüzdeki maçlarda da bu performansım devam eder. Attığım iki gol de takımın katkısı sayesinde oldu.

"İlk golde, Yan’ın muhteşem çalışmasının ardından topu ağlara dokunmam yetti; ikincisinde ise Ibra [Sangare] harika bir pas verdi ve benim tek yapmam gereken konsantre kalıp golü atmaktı. Bu ödülü takım arkadaşlarıma ithaf etmek istiyorum. Kariyerimin en güzel gecelerinden biriydi."

Teknik direktör Emerse Fae de forvetin belirleyici katkısından aynı derecede memnun kaldı ve şunları ekledi: “Nico da biliyor, biz de biliyoruz: O birinci sınıf bir oyuncu. Bu turnuvalarda maçları kazanmamıza yardımcı olması gereken oyunculardan biri. Bunu yapacak yeteneği ve tecrübesi var. Bugün iki muhteşem gol attı. Bu hem takım için hem de kendisi için iyi bir şey.”