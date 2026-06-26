Getty Images Sport
Çeviri:
"Kariyerimin en iyi anlarından biri" - Nicolas Pepe, Fildişi Sahili'nin zaferinin tadını çıkarırken, Dünya Kupası'nda eleme turuna yükselmeyi garantiledikten sonra teknik direktörünün övgüsünü kazandı
Fildişi Sahili takımı tarihi bir tur atlamayı başardı
Fildişi Sahili, New Jersey’de turnuvanın zayıf takımlarından Curacao’yu 2-0’lık ezici bir galibiyetle mağlup ederek 32’li turda yerini garantiledi. Pepe, Yan Diomande’nin gayretli çalışmasından yararlanarak maçın henüz yedinci dakikasında ülkesinin Dünya Kupası tarihindeki en hızlı golü atarak maç öncesi gerginliği ortadan kaldırdı. Eski Arsenal kanat oyuncusu, ikinci yarıda üst köşeye gönderdiği muhteşem bir şutla takımının E Grubu’nu ikinci sırada tamamlamasını garantiledi.
Pepe, takımın çabasını övdü
Deneyimli forvet, bu dönüm noktası niteliğindeki performansından büyük gurur duyduğunu ifade ederken, o geceki bireysel başarıları konusunda son derece alçakgönüllü davrandı. FIFA’ya konuşan Pepe şöyle dedi: “Elbette! Gerekli niteliklere sahip olduğumu biliyorum. Bu, tüm emeklerimin karşılığı ve umarım önümüzdeki maçlarda da bu performansım devam eder. Attığım iki gol de takımın katkısı sayesinde oldu.
"İlk golde, Yan’ın muhteşem çalışmasının ardından topu ağlara dokunmam yetti; ikincisinde ise Ibra [Sangare] harika bir pas verdi ve benim tek yapmam gereken konsantre kalıp golü atmaktı. Bu ödülü takım arkadaşlarıma ithaf etmek istiyorum. Kariyerimin en güzel gecelerinden biriydi."
Teknik direktör Emerse Fae de forvetin belirleyici katkısından aynı derecede memnun kaldı ve şunları ekledi: “Nico da biliyor, biz de biliyoruz: O birinci sınıf bir oyuncu. Bu turnuvalarda maçları kazanmamıza yardımcı olması gereken oyunculardan biri. Bunu yapacak yeteneği ve tecrübesi var. Bugün iki muhteşem gol attı. Bu hem takım için hem de kendisi için iyi bir şey.”
Prodigy, son sınıf aşamasının tadını çıkarıyor
Bu zaferin tarihsel önemi, takımda derin bir yankı uyandırdı; özellikle de bu sezon A takım kadrosuna yükselen genç oyuncular arasında. Orta saha yeteneği Christ Inao Oulai, tecrübeli takım arkadaşına duyduğu büyük sevinci dile getirerek, ilerledikçe ulusun ortak gururunu vurguladı. Oulai şöyle konuştu: “Nico, herkes onu seviyor! Birlikte, ülkemizin futbol tarihinde yeni bir sayfa yazıyoruz ve büyükler arasına katılmaktan gerçekten gurur duyuyoruz.”
Genç oyuncular ve takımın geri kalanı artık dikkatlerini, Fransa ya da Norveç ile oynayacakları zorlu eleme maçı hazırlıklarına yöneltmek zorundalar. Avrupa’dan gelecek rakiplerle karşılaşacakları bu zorlu mücadeleyi sabırsızlıkla bekleyen Oulai, “Şahsen çok heyecanlıyım çünkü her ikisi de futbol konusunda büyük ülkeler” diye ekledi.
- Getty Images Sport
Avrupa’nın seçkin takımlarıyla mücadele bizi bekliyor
Bu Batı Afrika ülkesi artık Salı günü Atlanta’da oynanacak zorlu 32’li tur eleme maçına odaklanmak zorunda. Fae’nin takımı, potansiyel rakiplerine karşı zorlu bir sınava girecek; bu rakiplerin kim olacağı ise tamamen I. Grup’ta ikinci sırayı kimin alacağına bağlı. Pepe’nin etkili performansıyla desteklenen Fildişi Sahili takımı, savunma disiplinini ve takım olarak özgüvenini koruyabilirse sürpriz bir galibiyet elde edebilecek tehlikeli bir “dışarıdan gelen” takım olarak maça çıkıyor.