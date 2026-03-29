"Kariyerimin en güzel kısmı" - Ousmane Dembélé, PSG'deki başarısı ve Fransa'nın Dünya Kupası hayalleri hakkında samimi açıklamalarda bulundu

Paris Saint-Germain’in tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandığı sansasyonel bir sezonun ardından, Dembélé Avrupa futbolunun parlayan yıldızı haline geldi. Geçen sezon 36 gol ve 16 asistlik muazzam bir performans sergileyen 28 yaşındaki oyuncu, nihayet eleştirenleri susturmayı başardı. Fox Deportes'e konuşan Fransız oyuncu, gelişiminden bahsederek şunları söyledi: "Çok daha fazla deneyim kazandım ve geçen sezondan bu yana seviyem çok daha iyi. Futbolda ve kişisel hayatımda pek çok şey değişti. Hepsi olumlu; çok daha sakinim, çok daha düşünceliyim. Bu seviyeyi korumayı umuyorum."

Şampiyonlar Ligi play-off'larında yaşadığı baldır sakatlığı da dahil olmak üzere çeşitli fiziksel engellere rağmen, forvet oyuncusu hayatının en iyi formunda olduğunu vurguladı. "Kendimi iyi hissediyorum," diye ekledi. "Mutluyum. Açıkça kariyerimin en iyi dönemindeyim. Hem futbolda hem de hayatımda çok fazla deneyim kazandım. Kendimi tanıyorum, ne yapmam gerektiğini biliyorum."