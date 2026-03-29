AFP
"Kariyerimin en güzel kısmı" - Ousmane Dembélé, PSG'deki başarısı ve Fransa'nın Dünya Kupası hayalleri hakkında samimi açıklamalarda bulundu
Parc des Princes'te başarının yeniden tanımlanması
Paris Saint-Germain’in tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandığı sansasyonel bir sezonun ardından, Dembélé Avrupa futbolunun parlayan yıldızı haline geldi. Geçen sezon 36 gol ve 16 asistlik muazzam bir performans sergileyen 28 yaşındaki oyuncu, nihayet eleştirenleri susturmayı başardı. Fox Deportes'e konuşan Fransız oyuncu, gelişiminden bahsederek şunları söyledi: "Çok daha fazla deneyim kazandım ve geçen sezondan bu yana seviyem çok daha iyi. Futbolda ve kişisel hayatımda pek çok şey değişti. Hepsi olumlu; çok daha sakinim, çok daha düşünceliyim. Bu seviyeyi korumayı umuyorum."
Şampiyonlar Ligi play-off'larında yaşadığı baldır sakatlığı da dahil olmak üzere çeşitli fiziksel engellere rağmen, forvet oyuncusu hayatının en iyi formunda olduğunu vurguladı. "Kendimi iyi hissediyorum," diye ekledi. "Mutluyum. Açıkça kariyerimin en iyi dönemindeyim. Hem futbolda hem de hayatımda çok fazla deneyim kazandım. Kendimi tanıyorum, ne yapmam gerektiğini biliyorum."
Gözler 2026 Dünya Kupası'nda
Dembélé şu anda 2026 Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık kampı için Fransa milli takımında bulunuyor ve turnuva için hedefleri çok yüksek. Kısa süre önce Brezilya'yı 2-1 yendikleri hazırlık maçında forma giyen Dembélé, Kylian Mbappé'ye bir asist yaptı. Yaz aylarına bakarak şunları söyledi: "Dünya Kupası'nda oynamak her gün olan bir şey değil. Bu, profesyonel bir futbolcu için bir onurdur; en iyi oyuncuların ve en iyi takımların bulunduğu yerdir. O listeye girmek ve bu Dünya Kupası'nda çok iyi bir performans sergilemek istiyorum.
"Her şeyden önce kendimize odaklanıyoruz. Birbirini yıllardır tanıyan bir grup oyuncu var. Özellikle takım olarak çok iyi olmamız gerekecek. Aslında herhangi bir baskı yok çünkü 2018'de de dışardan gelen bir takımdık ve kazandık. Katar'da da favorilerden biriydik ve finale çıktık. Tüm bunlara alışkınız."
Bireyler yerine toplumu öncelikli kılmak
Fransa, yaklaşan Dünya Kupası'na en büyük favorilerden biri olarak giriyor, ancak Dembélé, ülkeye üçüncü yıldızı kazandırmak için yeteneklerin tek başına yeterli olmayacağı konusunda uyarıda bulundu. "Takımda olağanüstü bireysel yetenekler var," dedi. "Ancak dünyanın en iyi oyuncularına sahip olsak bile, yapılandırılmış ve kenetlenmiş bir takımımız olmazsa işler yolunda gitmez. Bizim odaklanacağımız nokta esasen bu. Takım her şeyden önce gelir. Bu Dünya Kupası için iyi hazırlanıyoruz ve sonuna kadar gitmeyi umuyoruz."
Manchester City ile ilgili transfer söylentileri ortaya çıktı
Saha içindeki performansları kusursuz olsa da, Manchester City’nin sportif direktörü Hugo Viana ile bir görüşme yaptığına dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından geleceği hakkında söylentiler dolaşmaya başladı. İlk spekülasyonlar, Premier Lig devlerinin durumunu takip ettiğini öne sürse de, Dembele bu dedikodulardan büyük ölçüde uzak durdu.
Fransız oyuncu, PSG ile sözleşmesini uzatma olasılığı konusundaki tutumunu kısa süre önce netleştirdi. "Sözleşmeyi uzatmamak için hiçbir neden yok," dedi son basın toplantısında. "Ancak kararları veren ben değilim; sözleşmemle ilgili görüşmeler kulüp ile menajerim arasında yapılıyor."