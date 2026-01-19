"Kariyerimi böyle bitiremem!" - Kıskanç Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nı kazanana kadar durmayacak; Al-Nassr'ın süperstarı, elli yaşına kadar oynamaya devam edeceği yönünde destek görüyor
Kariyerinin zirvesinde olan Ronaldo, yeni büyük başarıların peşinde
Ronaldo, 40. yaşını çoktan geride bıraktı ve Suudi Pro Ligi ekibi Al-Nassr ile 2027 yazına kadar sürecek bir sözleşme uzatması imzaladı. Performansında herhangi bir düşüş belirtisi göstermeyen Ronaldo’nun, bu yaz bir başka büyük uluslararası turnuvada boy göstereceği tahmin ediliyor.
Beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Ronaldo, 143 golle rekor kıran bir performansla ülkesinin kaptanlığını sürdürüyor ve her zamanki gibi somut başarılara aç. 2022'de Messi'nin Arjantin ile dünyayı fethettiğini gören Ronaldo, parlak özgeçmişine benzer bir başarı eklemeden sahneden çekilmeye kararlı.
Ronaldo, Dünya Kupası zaferiyle Messi'yi taklit edecek mi?
Ronaldo’nun dünya şampiyonluğunu kazanmak için ne kadar çaresiz olacağı sorulduğunda, 2002 Dünya Kupası şampiyonu Kleberson – BetVictor Online Casino ile yaptığı röportajda – GOAL’a şunları söyledi: “İçinde muhtemelen ‘Tanrım, Dünya Kupası’nı kazanmak zorundayım, kariyerimi böyle bitiremem’ diye hissediyor.
“Sıkı çalışmak zorunda. Bu sadece onun için değil, diğer oyuncular için de geçerli. Neymar da muhtemelen ‘Messi’nin Dünya Kupası var, benim yok’ diye düşünüyor. [Erling] Haaland da öyle, o da Dünya Kupası kazanamayabilir. Bu, oyuncuların, bu üst düzey oyuncuların içinden gelen bir şey.
“Adriano’ya bakın - Brezilya’da büyük bir isim, İtalya’da harika bir seviyede oynadı, ama Dünya Kupası’nı kazanamadı. Dünya Kupası bazen adil, bazen adaletsizdir. İnanıyorum ki bu çocuklar bana bakıp ‘Aman Tanrım, Kleberson’un Dünya Kupası’na katılmış olmasına inanamıyorum, ben katılamadım!’ diye düşünüyorlar. Beş Ballon d’Or’um yok, ama Dünya Kupası’nı kazandım!”
Yıldızlığa yükseliş: Man Utd’deki ilk günden itibaren yeteneği ortadaydı
Kleberson, 2003 yazında Premier Lig devi Manchester United’a katıldığında, Ronaldo’nun süperstarlığa doğru ilk yükselişine yakından tanık oldu. O dönemde CR7’nin neye dönüşeceği belli miydi diye sorulduğunda, eski Brezilya milli oyuncusu şöyle dedi: “Her şey ona bağlı. Onun iyi bir oyuncu olduğunu biliyorduk. O çocuğun gerçekten iyi olduğunu görebiliyordunuz – topla harika, kişiliği de iyiydi.
"Ama ona bakıp 'beş Ballon d'Or, finallerde oynuyor, her şeyi kazanıyor' demek... Kendini uzun bir süre boyunca kanıtladı. Bu bir ya da iki sezonluk bir şey değil. Benim kariyerime bakarsanız, en iyi anlarımı 2000 ile 2003 arasında yaşadım, sonra Man United’da sakatlandım. Harika anlar yaşadım, iyi oyuncularla iyi bir seviyede oynadım. Sonra sakatlıklarla şanssızlık yaşadım ve 2008 ile 2010 yıllarına kadar o seviyeye dönmek için zaman bulamadım. Sonra tekrar düşüşe geçtim.
“Cristiano hala aynı. Hala şampiyonluklar ve kupalar kazanıyor. Başlangıçta onunla çalışabildiğim için çok mutluyum çünkü bir erkek olarak, ailesiyle birlikte nasıl büyüdüğünü görmekten mutluyum - annesine, kız kardeşine bakıyor. Futbolda harika bir hikayesi var.”
50 yaşında hâlâ formda: Ronaldo daha ne kadar süreyle oynayacak?
Bu masalın yazılacak daha birçok bölümü olabilir; zira Ronaldo, yakın zamanda emekli olmayı düşündüğüne dair hiçbir işaret vermiyor. Bazıları, onun 2028 Avrupa Şampiyonası’na ve ötesine kadar oynamaya devam edeceğini öngörüyor.
Ronaldo'nun 50 yaşına kadar devam edip edemeyeceği sorulduğunda Kleberson şöyle dedi: “Bu çocuk söz konusu olduğunda hiçbir şeyi göz ardı edemem! Onunla 2003 yılında, 17-18 yaşındayken tanıştım. Portekizce konuşmak istediğimiz için çok sohbet ettik. Hayatında ne istediğini görebiliyorduk ve o bu konuda hiç değişmedi. Hâlâ aynı.
“Cristiano Ronaldo’nun sahip olduğu bir şey varsa, o da zihinsel güçtür. Zihni çok güçlüdür. Ayrıca kendine çok iyi bakıyor; vücuduna, oyun tarzına.
“Şu anda onu izlediğinizde, yıllar önceki Cristiano Ronaldo gibi değil, ama yine de etkisi var. ‘Bu Suudi ligi, harika bir lig değil’ diyebiliriz, ama iyi bir seviyede oynadığını görebilirsiniz. Gelecekte MLS’ye transfer olabilecek bir oyuncu. 50 yaşında oynamak isterse, bunu başarabilir! Formu harika.”
Yeni hedefler: Ronaldo rekabet ateşini nasıl canlı tutuyor?
Ronaldo şu anda kariyerinde 1.000. golün peşinde ve bu olağanüstü dönüm noktası artık çok yakın. Ayrıca bir gün oğlu Cristiano Jr. ile birlikte oynamak istediğini de dile getirdi; onun gibi kaliteli bir oyuncunun, halihazırda bu kadar çok başarıya imza attıktan sonra da rekabetçi ruhunu canlı tutacak hedefler belirlemeye devam etmesi büyük önem taşıyor.