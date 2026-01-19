"Kariyerimi böyle bitiremem!" - Kıskanç Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nı kazanana kadar durmayacak; Al-Nassr'ın süperstarı, elli yaşına kadar oynamaya devam edeceği yönünde destek görüyor

Ronaldo’nun dünya şampiyonluğunu kazanmak için ne kadar çaresiz olacağı sorulduğunda, 2002 Dünya Kupası şampiyonu Kleberson – BetVictor Online Casino ile yaptığı röportajda – GOAL’a şunları söyledi: “İçinde muhtemelen ‘Tanrım, Dünya Kupası’nı kazanmak zorundayım, kariyerimi böyle bitiremem’ diye hissediyor.

“Sıkı çalışmak zorunda. Bu sadece onun için değil, diğer oyuncular için de geçerli. Neymar da muhtemelen ‘Messi’nin Dünya Kupası var, benim yok’ diye düşünüyor. [Erling] Haaland da öyle, o da Dünya Kupası kazanamayabilir. Bu, oyuncuların, bu üst düzey oyuncuların içinden gelen bir şey.

“Adriano’ya bakın - Brezilya’da büyük bir isim, İtalya’da harika bir seviyede oynadı, ama Dünya Kupası’nı kazanamadı. Dünya Kupası bazen adil, bazen adaletsizdir. İnanıyorum ki bu çocuklar bana bakıp ‘Aman Tanrım, Kleberson’un Dünya Kupası’na katılmış olmasına inanamıyorum, ben katılamadım!’ diye düşünüyorlar. Beş Ballon d’Or’um yok, ama Dünya Kupası’nı kazandım!”

