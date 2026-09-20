‘Kariyerimdeki en kırılgan takım!’ - Roberto De Zerbi, kâbus gibi başlangıcın Aston Villa yenilgisiyle sürmesinin ardından Tottenham oyuncularına olağanüstü bir saldırı başlattı

Maçın son düdüğünün ardından talkSPORTkonuşan hayal kırıklığına uğramış De Zerbi, eleştirilerinde geri durmadı. İtalyan teknik adam, oyuncularının psikolojik dayanıklılığını sorguladı ve 90 dakika boyunca rekabetçi bir performansı sürdürememelerine inanamadığını dile getirdi.

"Bunu açıklamak zor çünkü kariyerimde, teknik direktör olarak 14 yılda, bizim gibi bir takım hiç görmedim" dedi teknik adam. "Bu kadar kırılgan, bu kadar istikrarsız. Ya iyisinizdir ya da kötüsünüzdür. İlk 30, 40 dakikada çok iyi olup sonra bu şekilde, böyle gol yiyemezsiniz. Bunu kabul etmek benim için çok zor."

Çöküşlerinin tetikleyicisi sorulduğunda De Zerbi, cevap aradığını kabul ederek şöyle konuştu: "Dinleyin, ben bir teknik direktörüm ama tüm cevaplara sahip değilim...sorunuza verecek bir cevabım yok.

"Ne düşündüğümü, bugün ne gördüğümü söyleyebilirim ve ilk yarıda takımımın çok iyi oynadığını gördüm, gol atmak için fırsatlar yakaladık. Gol atamadık ve sonra ilk golü yedik...birbirimize daha yakın durmalı ve daha güçlü, daha kompakt kalmalıyız.

"İkinci yarıda, Kudus'un golünden sonra oyuncular enerjisini mi kaybetti bilmiyorum...şimdi bir yenilgiyi daha açıklamak zorundayız."



