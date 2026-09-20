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Muhammad Zaki
Çeviri:

‘Kariyerimdeki en kırılgan takım!’ - Roberto De Zerbi, kâbus gibi başlangıcın Aston Villa yenilgisiyle sürmesinin ardından Tottenham oyuncularına olağanüstü bir saldırı başlattı

R. De Zerbi
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur - Aston Villa
Aston Villa
Premier Lig

Tottenham Hotspur'un Premier League'deki yeni sezona yaptığı felaket başlangıç bu hafta sonu yeni bir dip noktaya ulaştı ve Roberto De Zerbi, Spurs'ü kariyerinde çalıştırdığı en zihinsel olarak "kırılgan" takım olarak nitelendirdi. Aston Villa karşısında alınan moral bozucu 3-2'lik yenilginin ardından İtalyan teknik adam, şu anda küme düşme hattında yer alan takım hakkındaki değerlendirmesinde sözünü sakınmadı.

  • Tottenham küme düşme hattına geriledi

    Tottenham'ın yeni Premier League sezonuna yaptığı kötü başlangıç, cumartesi günü Aston Villa'ya 3-2 mağlup olmasıyla sürdü. Bu yenilgi, kuzey Londra ekibini küme düşme hattında bıraktı; takım, ligde oynadığı ilk beş maçta tek bir galibiyet bile alamadı.

    De Zerbi, geçen sezon Spurs'ü ligde tutmayı başarmıştı ancak görevdeki ikinci yılı hızla kötüye gitti. Açılış bölümünde oyunu kontrol edip net fırsatlar yaratmasına rağmen, tanıdık bir çöküş yaşamaları maçı vermelerine neden oldu ve soyunma odası üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

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  • Tottenham Hotspur v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    De Zerbi, Tottenham'ın zihniyetini sorguladı

    Maçın son düdüğünün ardından talkSPORTkonuşan hayal kırıklığına uğramış De Zerbi, eleştirilerinde geri durmadı. İtalyan teknik adam, oyuncularının psikolojik dayanıklılığını sorguladı ve 90 dakika boyunca rekabetçi bir performansı sürdürememelerine inanamadığını dile getirdi.

    "Bunu açıklamak zor çünkü kariyerimde, teknik direktör olarak 14 yılda, bizim gibi bir takım hiç görmedim" dedi teknik adam. "Bu kadar kırılgan, bu kadar istikrarsız. Ya iyisinizdir ya da kötüsünüzdür. İlk 30, 40 dakikada çok iyi olup sonra bu şekilde, böyle gol yiyemezsiniz. Bunu kabul etmek benim için çok zor."

    Çöküşlerinin tetikleyicisi sorulduğunda De Zerbi, cevap aradığını kabul ederek şöyle konuştu: "Dinleyin, ben bir teknik direktörüm ama tüm cevaplara sahip değilim...sorunuza verecek bir cevabım yok.

    "Ne düşündüğümü, bugün ne gördüğümü söyleyebilirim ve ilk yarıda takımımın çok iyi oynadığını gördüm, gol atmak için fırsatlar yakaladık. Gol atamadık ve sonra ilk golü yedik...birbirimize daha yakın durmalı ve daha güçlü, daha kompakt kalmalıyız.

    "İkinci yarıda, Kudus'un golünden sonra oyuncular enerjisini mi kaybetti bilmiyorum...şimdi bir yenilgiyi daha açıklamak zorundayız."


  • Kuzey Londra'da liderlik eksikliği

    Villa yenilgisi, Tottenham'ın bu sezonki tekrar eden bir sorunu gözler önüne serdi. De Zerbi, maçlar aleyhlerine döndüğünde ortaya çıkan yapısal çöküşlerinin başlıca nedenlerinden biri olarak saha içi liderlik eksikliğine dikkat çekti.

    "Belki sorun oyuncular arasındaki iletişimdir, belki de liderlerin daha güçlü olması gerekiyor" diye ekledi. "Takımı sürükleyecek ve yönlendirecek liderlere ihtiyacımız var. Newcastle'a karşı da aynıydı, Liverpool'da da aynıydı, Everton'a karşı da aynıydı... çözümleri bulmalıyız."

    Güçlü başlayıp ardından dağılma şeklindeki bu tablo, şimdiye kadar Spurs'e birçok rakip karşısında kritik puanlara mal oldu. Teknik direktör, köklü zihniyet sorunlarını ele almak için kadrosuyla acil görüşmeler yapmayı planlıyor.


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    Old Trafford deplasmanı göz korkutuyor

    Sezonun ilk milli ara dönemi, Tottenham için kritik bir anda geliyor ve De Zerbi'ye yeniden toparlanıp taktik çözümler araması için kısa bir fırsat sunuyor. Ancak iç saha ligleri yeniden başladığında fikstür hiçbir nefes alma alanı tanımıyor.

    Spurs, bir sonraki maçında Manchester United ile karşılaşmak için Old Trafford'a zorlu bir deplasmana çıkacak. Savunmadaki kırılganlıklarını ve liderlik boşluğunu giderememeleri, onların puan tablosunun dibinde daha da geriye düşmesine neden olabilir.

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