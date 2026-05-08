Karim Coulibaly
Krishan Davis

Karim Coulibaly: Chelsea, Manchester United ve PSG neden Werder Bremen'in 50 milyon euro değer biçilen genç yıldızını takip ediyor?

Bir yıl önce Karim Coulibaly, Werder Bremen'de henüz A takımda ilk maçına bile çıkmamıştı. Ancak 12 ay sonra, bu stoper 18 yaşında Bundesliga takımından rekor kıran bir transferle ayrılmaya hazırlanıyor olabilir. Almanya genç milli takımında forma giyen oyuncu, Weserstadion'da çıkış yakaladığı bir sezon geçirerek Avrupa'nın en iyi kulüplerinin dikkatini çekti ve Werder de şimdiden bu durumdan para kazanmaya hazır görünüyor.

Seçkin sol ayaklı stoperler altın tozu gibidir; genç Coulibaly’nin sezon boyunca bu kadar büyük ilgi görmesinin sebebi muhtemelen budur. Werder’in küme düşme mücadelesinde olmasına rağmen, yaşına yakışmayacak bir soğukkanlılık, top kontrolü ve oyun okuma yeteneği sergilemiştir.

Chelsea, Manchester United ve Paris Saint-Germain, bu stoperle ilgilendiği söylenen uzun kulüp listesinin başında yer alıyor, ancak sezonun son haftalarına girerken, daha gerçekçi birçok başka seçeneğin de gündemde olduğu bildiriliyor.

Aşağıda GOAL, yaz transfer döneminde piyasanın en çok rağbet gören isimlerinden biri olabilecek bu oyuncu hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyor...

    Her şeyin başladığı yer

    Fildişi Sahili kökenli Coulibaly, Mayıs 2007'de Bremen'e yakın, Almanya'nın kuzeyindeki Oldenburg şehrinde dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine giden yolda ilk adımlarını 2016 yılında Hamburg merkezli Barmbek-Uhlenhorst takımında attı ve iki yıl sonra bir zamanların devlerinden HSV'nin altyapısına katıldı.

    Hamburg'un akademisinde altı yıl geçiren Coulibaly, en iyi savunma yeteneklerinden biri olarak göze çarptı ve henüz 16 yaşındayken, kendisinden çok daha büyük çocuklarla birlikte oynayarak U19 kadrosuna yükseldi.

    Coulibaly, 2024 yılında evine daha yakın bir yere taşındığında, Avrupa'nın dört bir yanından gelen ilgiye ve HSV'nin onu tutma kararlılığına rağmen, sözleşmesi sona erdiğinde Hamburg'un şiddetli Nordderby (veya 'Kuzey Derbisi') rakibi Werder Bremen'e katılarak, hızla yükselen bir ün kazanmıştı.

    Werder'in akademi direktörü Bjorn Schierenbeck, Coulibaly'nin gelişinin ardından "Fiziksel olarak güçlü, inanılmaz derecede hızlı ve hem stoper hem de defansif orta saha pozisyonlarında çok yönlü bir oyuncu" dedi. O zamana kadar Coulibaly, Almanya U17 milli takımında da forma giyiyordu.

    Büyük fırsat

    Coulibaly'nin 2023-24 sezonu boyunca sergilediği performanslar, bu ilginin büyük bir kısmını çekmiş olmalı; zira oyuncu, zamanını U17 ve U19 takımları arasında bölüştürmüş ve U17 takımında kaptanlık görevini üstlenmişti. Ağustos 2023'te, Viktoria Berlin karşısında defansif orta saha pozisyonunda olağanüstü bir hat-trick gerçekleştiren Coulibaly, bu performansıyla sezon boyunca yaşayacağı hızlı yükselişin habercisi oldu.

    Werder'de şansını beklemek zorunda kalsa da, Coulibaly 2024-25 sezonunda U19 takımının kilit oyuncusu haline geldi ve yarı finalde gol atarak 18. doğum gününde takımının gençler DFB-Pokal'ı kazanmasına yardımcı oldu. Performansları sayesinde A takımla antrenmanlara katılan Coulibaly, Mart 2025'te Wolfsburg ile oynanan Bundesliga maçında kadroya çağrıldı, ancak oyuna giremedi.

    Ancak, A takımda ilk kez forma giymek için çok uzun süre beklemesi gerekmedi; yaz aylarında Werder ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı ve sezon öncesi hazırlık maçlarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Sezonun açılış maçında Eintracht Frankfurt'a karşı alınan ağır yenilgide oyuna sonradan girerek A takımdaki ilk maçına çıktı. Defansın sakatlık krizi ona kapıyı açtı ve bir sonraki maçta Bayer Leverkusen karşısında ilk 11'de yer aldı. 94. dakikada, hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir anda, direkten dönen topu vole ile ağlara göndererek dramatik bir beraberlik golü attı.

    Nasıl gidiyor?

    Coulibaly o günden beri geriye bakmadı; sakinliği ve top hakimiyeti sayesinde Die Grun-Wiessen’in vazgeçilmez ilk on bir oyuncusu haline geldi ve 2025-26 sezonunda şu ana kadar sadece cezalar ya da sakatlıklar nedeniyle Bundesliga maçlarını kaçırdı. Milli takımda ise bu stoper, Almanya U21 takımında ilk kez forma giydi.

    Ancak her şey yolunda gitmedi; Werder, Kasım'dan Şubat'a kadar süren ve eski teknik direktör Horst Steffen'in ayrılığına neden olan üç aylık galibiyetsiz serinin ardından küme düşme tehlikesini zar zor atlattı. Bu zorlu dönemin ortasında, Coulibaly, Stuttgart'a karşı alınan ağır yenilgide iki sarı kart görerek oyundan atıldı ve ertesi ay hamstring sorunu nedeniyle sahalardan uzak kaldı.

    Buna rağmen, dörtlü savunmanın her maçta sahada yer alan bir üyesi olarak yine de etkileyici bir performans sergiledi ve Steffen'in halefi Daniel Thioune yönetiminde sezonun kritik bir noktasında takımının formunu yeniden kazanmasına yardımcı olmak için zamanında sahalara döndü. Böylece Werder, korkulan küme düşme play-off pozisyonunda yer alan Wolfsburg'un altı puan önünde bulunuyor.

    En büyük güçlü yanları

    Coulibaly, şüphesiz modern bir üst düzey stoper olmaya aday bir potansiyele sahip görünüyor. Daha önce sakinliğinden bahsetmiştik; bu özelliği sayesinde defans hattından oyun kurarken son derece rahat davranıyor; ister kısa paslar versin, ister sahayı tarayarak sol ayağıyla uzun ve keskin bir pasla takım arkadaşını bulsun. Eğer uygun bir seçenek bulamazsa, topu kendisi ileriye taşımaktan çekinmiyor.

    1,90 m'lik uzun boylu yapısı sayesinde hava toplarında üstünlük kurabiliyor ve yerden de oldukça iyi bir performansa sahip; bu sezon Bundesliga'da şu ana kadar 173 top çalma başarısı gösterdi ve kayarken uzun bacaklarını kullanarak ekstra uzanma mesafesi elde ediyor. Coulibaly'nin pozisyon algısı sayesinde, önemli bloklar yapmak için genellikle doğru yerde bulunuyor. Boyuna rağmen yavaş da değil; 2025-26 sezonunda 33 km/s'lik bir maksimum hıza ulaşmıştır.

    Eski Werder teknik direktörü Steffen, genç oyuncunun ilk tam maçına çıkmasından önce "Karim'e büyük güven duyuyoruz" demişti. "Teke tek durumlarda iyi ve boyu da yeterli. Oyun kurma becerisi de olağanüstü. Yaşına göre çok soğukkanlı. Sezon öncesi hazırlık döneminde strese kapılmadı ve her zaman çözüm buldu."

    Bu sezon sadece stoper olarak oynamış olsa da, Coulibaly gerektiğinde orta sahaya da geçebilecek kadar çok yönlü bir oyuncu ve becerileri 6 numara pozisyonuna da aynı derecede uygun.

    Geliştirilebilecek alanlar

    Belki de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, 18 yaşındaki Coulibaly henüz olgunlaşmış bir oyuncu değil ve bariz potansiyelini tam olarak ortaya koyabilmesi için hâlâ yapılması gereken çok iş var. Pas yeteneği ile hücumcu bir oyun anlayışını birleştiren modern, yüksek riskli savunma stilini benimseyen oyuncu, bu sezon bazı göze çarpan hatalar yaptı.

    Bu stoper, Leverkusen'e karşı oynadığı ilk maçında, Patrik Schick'in açılış golüne yol açan bir pas hatası yaptı ve yakın zamanda oynanan Nordderby'de eski kulübü Hamburg'a karşı orta sahada önemli bir ikili mücadelede yenik düşerek Robert Glatzel'in beraberlik golüne neden oldu. Thioune, bu son olayın ardından oyuncusunu savunarak şunları söyledi: "Destekten yoksundu. Hala gelişmekte olan 18 yaşındaki bir oyuncudan, nasıl davranması gerektiğini çok iyi bilen 30 yaşındaki bir oyuncuya karşı bahsediyoruz."

    Coulibaly, A takımdaki ilk sezonunda birkaç kez driplingle geçildi, Aralık ayında Stuttgart karşısında gördüğü kırmızı kart ise kaçınılmaz olarak biraz olgunluk ve tecrübe eksikliği yaşadığını gösteriyor. Ancak, bunun dışında sürekli olarak elit bir potansiyele sahip olduğunu kanıtlamış bir oyuncu için tüm bunlar normal kabul edilecektir.

    Sıradaki... Gabriel Magalhaes mi?

    Gelecek vaat eden sol ayaklı bir stoper olarak, Arsenal'in vazgeçilmez ismi Gabriel Magalhaes'in yükselişi, Coulibaly için şüphesiz bir referans noktası olacaktır. Muhtemelen dünyanın en iyi sol stoperlerinden biri olan Gabriel, görevinin en temel unsurlarında üstünlük gösterirken buna ek olarak sertlik ve agresiflik de katıyor; hava ve yer mücadelelerinde hakimiyet kurarken, bloklar ve son an müdahaleleriyle kendini tehlikeye atmaktan çekinmiyor. Tabii ki, defansın gerisinden oyun kurmada da başarılı.

    Coulibaly'nin Brezilyalı oyuncunun seviyesine yaklaşmak için önünde çok uzun bir yol olduğu aşikar, ancak yetenekleri göz önüne alındığında, bu seviye onun için bir referans noktası olmalı. Şu anki gidişatına bakıldığında, genç Alman oyuncunun benzer bir üst düzey stoper profiline dönüşemeyeceğini gösteren hiçbir şey yok.

    Şimdi ne olacak?

    Sezonun sonuna yaklaşılırken ve Bundesliga'da kalma garantisi neredeyse kesinleşirken, Werder'in Weserstadion'undaki dikkatler Coulibaly'nin geleceğine yönelecek. Nitekim, kulübün bu çıkış yakaladığı sezonun sonunda yeni savunma yıldızından para kazanma ihtimali oldukça yüksek.

    Almanya'daki haberlere göre, birçok önde gelen Avrupa kulübü, 2025-26 sezonu boyunca scout ağları aracılığıyla bu stoperin gelişimini yakından takip ediyor ve hem kulüp hem de oyuncunun, olası bir ayrılık konusunda görüşmeler yaptıktan sonra bu yaz transferin gerçekleşmesini beklediği söyleniyor.

    Coulibaly'nin geleceğine ilişkin olarak Werder'in A takım futbol direktörü Peter Niemeyer, Kicker'e oldukça anlamlı bir şekilde şunları söyledi: "Bu personel meselesiyle ilgili hareketlilik olduğunun farkındayız, ancak şu anda sonraki adımların ne olacağına veya bunun yaz aylarında gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair herhangi bir işaret yok. Elbette, bu profile sahip bir oyuncunun büyük ilgi ve dikkat çektiği açıktır."

    Sözleşmesinin bitmesine hâlâ üç yıl kalan genç oyuncuya ilgi duyduğu iddia edilen kulüpler arasında Chelsea, Man Utd, PSG, Newcastle, Napoli ve Marsilya bulunuyor. Bu nedenle Werder, pazarlıkta güçlü bir konumda bulunuyor ve haberlere göre oyuncunun transferi için 50 milyon avro (43 milyon sterlin/59 milyon dolar) talep edebilir; bu rakam, onu kulübün rekor transferi yapacaktır. Bu yaz kesinlikle takip edilmesi gereken isimlerden biri olacak.