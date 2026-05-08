Karim Coulibaly: Chelsea, Manchester United ve PSG neden Werder Bremen'in 50 milyon euro değer biçilen genç yıldızını takip ediyor?

Sezonun sonuna yaklaşılırken ve Bundesliga'da kalma garantisi neredeyse kesinleşirken, Werder'in Weserstadion'undaki dikkatler Coulibaly'nin geleceğine yönelecek. Nitekim, kulübün bu çıkış yakaladığı sezonun sonunda yeni savunma yıldızından para kazanma ihtimali oldukça yüksek.
Almanya'daki haberlere göre, birçok önde gelen Avrupa kulübü, 2025-26 sezonu boyunca scout ağları aracılığıyla bu stoperin gelişimini yakından takip ediyor ve hem kulüp hem de oyuncunun, olası bir ayrılık konusunda görüşmeler yaptıktan sonra bu yaz transferin gerçekleşmesini beklediği söyleniyor.
Coulibaly'nin geleceğine ilişkin olarak Werder'in A takım futbol direktörü Peter Niemeyer, Kicker'e oldukça anlamlı bir şekilde şunları söyledi: "Bu personel meselesiyle ilgili hareketlilik olduğunun farkındayız, ancak şu anda sonraki adımların ne olacağına veya bunun yaz aylarında gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair herhangi bir işaret yok. Elbette, bu profile sahip bir oyuncunun büyük ilgi ve dikkat çektiği açıktır."
Sözleşmesinin bitmesine hâlâ üç yıl kalan genç oyuncuya ilgi duyduğu iddia edilen kulüpler arasında Chelsea, Man Utd, PSG, Newcastle, Napoli ve Marsilya bulunuyor. Bu nedenle Werder, pazarlıkta güçlü bir konumda bulunuyor ve haberlere göre oyuncunun transferi için 50 milyon avro (43 milyon sterlin/59 milyon dolar) talep edebilir; bu rakam, onu kulübün rekor transferi yapacaktır. Bu yaz kesinlikle takip edilmesi gereken isimlerden biri olacak.