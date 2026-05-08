Karim Coulibaly: Chelsea, Manchester United ve PSG neden Werder Bremen'in 50 milyon euro değer biçilen genç yıldızını takip ediyor?

Fildişi Sahili kökenli Coulibaly, Mayıs 2007'de Bremen'e yakın, Almanya'nın kuzeyindeki Oldenburg şehrinde dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine giden yolda ilk adımlarını 2016 yılında Hamburg merkezli Barmbek-Uhlenhorst takımında attı ve iki yıl sonra bir zamanların devlerinden HSV'nin altyapısına katıldı.

Hamburg'un akademisinde altı yıl geçiren Coulibaly, en iyi savunma yeteneklerinden biri olarak göze çarptı ve henüz 16 yaşındayken, kendisinden çok daha büyük çocuklarla birlikte oynayarak U19 kadrosuna yükseldi.

Coulibaly, 2024 yılında evine daha yakın bir yere taşındığında, Avrupa'nın dört bir yanından gelen ilgiye ve HSV'nin onu tutma kararlılığına rağmen, sözleşmesi sona erdiğinde Hamburg'un şiddetli Nordderby (veya 'Kuzey Derbisi') rakibi Werder Bremen'e katılarak, hızla yükselen bir ün kazanmıştı.

Werder'in akademi direktörü Bjorn Schierenbeck, Coulibaly'nin gelişinin ardından "Fiziksel olarak güçlü, inanılmaz derecede hızlı ve hem stoper hem de defansif orta saha pozisyonlarında çok yönlü bir oyuncu" dedi. O zamana kadar Coulibaly, Almanya U17 milli takımında da forma giyiyordu.