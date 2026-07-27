Karim Benzema, Zinedine Zidane’ın Fransa milli takımının yeni teknik direktörü olarak göreve başlaması konusunda görüşünü açıkladı

Fransız Futbol Federasyonu tarihi bir teknik direktörlük geçişini sonuçlandırmaya hazırlanırken, Benzema Zidane’a tam desteğini kamuoyu önünde açıkladı. Konbini’nin popüler “In or Out” bölümü için verdiği röportajda samimi bir şekilde konuşan tecrübeli forvet, ufukta görünen taktiksel değişimle ilgili heyecanını gizleyemedi. Fransa'nın 2026 Dünya Kupası'nda yarı finalde hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elenmesinin ardından, uzun süredir devam eden Didier Deschamps dönemi hızla sona eriyor ve Zidane'ın milli takımın başına resmen geçeceği yönünde güçlü tahminler var.

"O bir efsane, o benim ağabeyim," diyen Benzema, Santiago Bernabeu'da birlikte birçok Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanırken ikilinin kurduğu derin bağa değindi. "Onun Les Bleus'un teknik direktörü olmasından mutlu muyum? Kesin olarak onun olup olmayacağını bilmiyorum, ama eğer o olursa, evet, gerçekten çok mutlu olurum."