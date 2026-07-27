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Karim Benzema, Zinedine Zidane’ın Fransa milli takımının yeni teknik direktörü olarak göreve başlaması konusunda görüşünü açıkladı
Benzema, ‘büyük ağabeyi’ için kırmızı halıyı seriyor
Fransız Futbol Federasyonu tarihi bir teknik direktörlük geçişini sonuçlandırmaya hazırlanırken, Benzema Zidane’a tam desteğini kamuoyu önünde açıkladı. Konbini’nin popüler “In or Out” bölümü için verdiği röportajda samimi bir şekilde konuşan tecrübeli forvet, ufukta görünen taktiksel değişimle ilgili heyecanını gizleyemedi. Fransa'nın 2026 Dünya Kupası'nda yarı finalde hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elenmesinin ardından, uzun süredir devam eden Didier Deschamps dönemi hızla sona eriyor ve Zidane'ın milli takımın başına resmen geçeceği yönünde güçlü tahminler var.
"O bir efsane, o benim ağabeyim," diyen Benzema, Santiago Bernabeu'da birlikte birçok Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanırken ikilinin kurduğu derin bağa değindi. "Onun Les Bleus'un teknik direktörü olmasından mutlu muyum? Kesin olarak onun olup olmayacağını bilmiyorum, ama eğer o olursa, evet, gerçekten çok mutlu olurum."
- Getty Images Entertainment
Olası bir uluslararası dönüş
Zidane’ın gelişi, doğal olarak Benzema’nın milli takımdaki geleceği konusunda yoğun spekülasyonlara yol açacaktır. 38 yaşında olmasına rağmen, tecrübeli forvet gol önünde keskinliğini sergilemeye devam ediyor. Şu anda Al-Hilal forması giyen Fransız forvet, bu sezon 13 maçta 9 gol atarak etkileyici istatistiklerini sürdürüyor. Bu performans, Al-Ittihad’da geçirdiği verimli dönemin ardından geldi; o dönemde 87 maçta 57 kez fileleri havalandırmıştı.
Ancak, olası bir geri dönüş, tamamen Zidane’ın kadroya ilişkin vizyonuna ve mevcut hücum hattının nasıl gelişeceğine bağlı olacaktır. Fransız hücum hattı son dönemde önemli bir dönüşüm geçirdi; Michael Olise ve Bradley Barcola gibi genç yetenekler, Kylian Mbappé ve Ousmane Dembélé gibi köklü yıldızların yanına katıldı.
Zidane yönetiminde Benzema'nın istatistikleri
Madrid’de Zidane yönetiminde geçirdiği iki dönem boyunca (2016-18 ve 2019-21), Benzema teknik direktörün en güvendiği hücum silahlarından biri oldu ve bu süre zarfında 108 gol attı; bu gol sayısı, Zidane’ın kadrosunda sadece Cristiano Ronaldo tarafından aşılmıştı. Fransız oyuncunun saha kenarındaki vatandaşıyla kurduğu uyum, o dönemin en verimli hücum dönemlerinden bazılarına katkıda bulundu; her ne kadar Los Blancos’un ünlü “BBC” forvet hattında Ronaldo ve Gareth Bale’in yanında genellikle destekleyici bir rol üstlense de.
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Zidane’ın dönemi, kupa kazanımı açısından da tarihsel bir başarıya imza attı. Benzema, eşi benzeri görülmemiş bir şekilde üst üste üç kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu (2016, 2017 ve 2018) kazanmanın yanı sıra iki LaLiga şampiyonluğu, çok sayıda UEFA ve İspanya Süper Kupası ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluklarına da ortak oldu. Bunların tümü, Santiago Bernabéu’daki iki dönem boyunca gerçekleşti.
- AFP
Yeni bir dönem başlıyor
Zidane’ın Fransa milli takım teknik direktörü olarak uzun süredir beklenen tanıtımı nihayet resmiyet kazanacak. Fransa Futbol Federasyonu (FFF), bu Salı günü bir basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu. FFF Başkanı Philippe Diallo, aynı sabahın erken saatlerinde federasyonun yürütme kurulunun olağanüstü toplantısının ardından gerçekleştirilecek olan etkinliğe başkanlık edecek.
Son dakikada bir gelişme olmazsa, Diallo'nun Zidane'ı Les Bleus'un başına Didier Deschamps'ın halefi olarak resmen tanıtması bekleniyor. Fransız Futbol Federasyonu bu atamayı henüz teyit etmedi, ancak federasyon başkanı Philippe Diallo, ay sonuna kadar bir duyuru yapılacağını söylemişti ve Salı günkü basın toplantısı, bu sözün yerine getirileceği an gibi görünüyor.
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