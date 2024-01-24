Karim Benzema transfer sessizliğini bozdu: "Ne kadar abartırsak o kadar iyi"İdil Erin TetikGettyKarim BenzemaSaudi Pro LeagueManchester UnitedTransfersAl IttihadPremier LeagueArsenalChelseaManchester United'a transfer olacağı iddia edilen Karim Benzema söylentiler için sessizliğini bozdu.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaBenzema'nın Al-Ittihad'dan ayrılmak istediği söyleniyorFransız oyuncu söylentilere yanıt verdiFransız medyasını yalan haber yapmakla suçladı