Karim Benzema transfer sessizliğini bozdu: "Ne kadar abartırsak o kadar iyi"

İdil Erin Tetik
Karim Benzema Al-IttihadGetty
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Manchester United'a transfer olacağı iddia edilen Karim Benzema söylentiler için sessizliğini bozdu.

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Haberin devamı aşağıda
  • Benzema'nın Al-Ittihad'dan ayrılmak istediği söyleniyor
  • Fransız oyuncu söylentilere yanıt verdi
  • Fransız medyasını yalan haber yapmakla suçladı

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