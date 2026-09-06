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Karim Benzema'nın Lyon'a dönüşü, Ballon d'Or kazananının ücretsiz oynamayı kabul etmesine rağmen suya düştü
Suudi bağlantıları nedeniyle eve dönüş hayali durdu
Benzema'nın Lyon formasıyla son bir kez hücum hattının ucunda yer alması yönündeki romantik ihtimal, yaz transfer döneminde gerçekten masadaydı. Tecrübeli forvet, 2023'te Real Madrid'den ayrılmasının ardından zamanını Orta Doğu'da geçirdi, ancak köklerinin çekimi hâlâ son derece güçlü. L'Euipe'e göre Lyon yönetimi, Ligue 1'e dönüşe ilgisini ölçmek için golcüyle temasa geçti. Ancak mali fedakârlık, Riyad'daki durumunun hukuki karmaşıklığını aşmaya yetmedi.
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Avrupa’yı engelleyen büyükelçilik maddesi
Benzema'nın Suudi Arabistan futbol projesine uzun vadeli bağlılığı, önündeki engel oldu. Forvet oyuncusu şu anda, Suudi Pro League'i ve Krallık'ın sportif çıkarlarını küresel ölçekte tanıtmayı amaçlayan, 2030'a kadar süren devasa bir ticari ve elçilik sözleşmesine sahip. Suudi Kamu Yatırım Fonu (PIF), imaj hakları yükümlülüklerini yerine getirmek ve resmi etkinliklere katılım sağlamak adına bu yüksek profilli varlıklara ilişkin katı bir politika uyguluyor.
Golcünün ekibinin her iki rolü de dengelemenin yollarını araştırdığı bildirildi, ancak Fransa'daki üst düzey ligin taleplerinin, Suudi Arabistan'daki görevlerinin gerektirdiği seyahatler ve organizasyonlarla bağdaşmadığı değerlendirildi. Benzema daha önce, "Bunu söylemek hassas: 'Oraya dönmek istiyorum', çünkü geride çok güzel bir imaj bıraktım... Neler olabileceğini asla bilemezsiniz. Bu, geri dönme korkusu değil. Bazen bazı şeyleri olduğu gibi bırakmak daha iyidir" ifadelerini kullanmıştı.
Al-Hilal'in ayrılığı ve Watkins faktörü
Benzema’nın Suudi Arabistan’ın başkentindeki dönemi birkaç gün önce sona erdi. Riyad merkezli dev kulüp, Fransız futbolcuyla yollarını ayırmak için anlaşmaya vardığını doğruladı. Bu ayrılık, teknik direktör Simone Inzaghi ile yaşandığı bildirilen bir gerilim döneminin ardından geldi; Inzaghi, hücum hattının merkezinde daha genç ve daha dinamik bir isim için bastırıyordu. Bu ayrılığın tetikleyicisi ise kulübün transfer piyasasındaki agresif hamlesi, yani Aston Villa’dan Ollie Watkins’i kadrosuna katması oldu. İngiltere milli futbolcusunun ilk 11’deki yeri almak üzere gelmesiyle birlikte Benzema’nın konumu giderek gereksiz hale geldi.
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Lyon efsanesi için emeklilik kapıda
Lyon kapısı görünüşe göre kapanmışken ve Suudi Arabistan'daki futbol kariyeri sona ermişken, forvetin sonunda kramponlarını asabileceğine dair spekülasyonlar artıyor. 2030'a kadar sürecek büyükelçilik rolü, profesyonel hayatının temel odağı olmayı sürdürüyor ve PIF'in ona Krallık dışında başka bir kulübü temsil etme izni vermesi de pek olası görünmediğinden, rekabetçi futboldaki seçenekleri sınırlı. Lyon için bu kaçan fırsat, sahadaki bir kayıptan çok daha fazlasını ifade ediyor; hâlâ büyük bir ticari çekim gücüne sahip yerel bir ikonu eve geri getirme şansıydı.
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