Benzema'nın Suudi Arabistan futbol projesine uzun vadeli bağlılığı, önündeki engel oldu. Forvet oyuncusu şu anda, Suudi Pro League'i ve Krallık'ın sportif çıkarlarını küresel ölçekte tanıtmayı amaçlayan, 2030'a kadar süren devasa bir ticari ve elçilik sözleşmesine sahip. Suudi Kamu Yatırım Fonu (PIF), imaj hakları yükümlülüklerini yerine getirmek ve resmi etkinliklere katılım sağlamak adına bu yüksek profilli varlıklara ilişkin katı bir politika uyguluyor.

Golcünün ekibinin her iki rolü de dengelemenin yollarını araştırdığı bildirildi, ancak Fransa'daki üst düzey ligin taleplerinin, Suudi Arabistan'daki görevlerinin gerektirdiği seyahatler ve organizasyonlarla bağdaşmadığı değerlendirildi. Benzema daha önce, "Bunu söylemek hassas: 'Oraya dönmek istiyorum', çünkü geride çok güzel bir imaj bıraktım... Neler olabileceğini asla bilemezsiniz. Bu, geri dönme korkusu değil. Bazen bazı şeyleri olduğu gibi bırakmak daha iyidir" ifadelerini kullanmıştı.