Djaziri, Benzema'nın kariyer yolunun günümüz futbolunda ne kadar nadir görüldüğünü vurguladı. Tecrübeli forvet, 2023'te Suudi Arabistan'a transfer olmadan önce profesyonel kariyerinde yalnızca iki kulüpte forma giymişti. Benzema, Lyon'da dünya çapında bir forvet hâline geldikten sonra Madrid'de kupalarla dolu 14 sezon geçirdi.

Djaziri, "Birçok oyuncunun aksine Karim, yalnızca iki kulüpte oynadı," diye ekledi. "Bugün böyle tek bir çizgide ilerleyen bir kariyere sahip olmak çok nadir."