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Karim BenzemaGetty
Yosua Arya
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Karim Benzema Lyon'a mı? Eski menajeri, eski Real Madrid yıldızının duygusal bir yuvaya dönüşü “uzun süre düşündüğünü” açıkladı

K. Benzema
Lyon
Al Ittihad
Real Madrid
1. Lig
Premier Lig
Al Hilal

Karim Benzema, bu yaz Al-Hilal ile sözleşmesinin feshedilmesinin ardından çocukluk kulübü Lyon'a duygusal bir dönüş yapmayı düşündü. Ancak eski menajeri, bu masalsı transferin neden sonuçta gerçekleşmesinin imkânsız olduğunu açıkladı.

  • Çocukluk hayali şimdilik ertelendi

    Benzema, bu yaz Al-Hilal ile sözleşmesinin feshedilmesinin ardından çocukluk kulübü Lyon'a duygusal bir dönüş yapmayı düşündü. Fransız kulübü, genel direktör Matthieu Louis-Jean'ın da doğruladığı üzere, altyapısından yetişen eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katma olasılığını değerlendirdi.

    38 yaşındaki forvet, 2009'da Real Madrid'e gitmeden önce Lyon'un altyapı kademelerinde yetişti. Rhône kulübüne görkemli bir dönüş, parlak kariyerinin şiirsel bir son bölümü olabilirdi.

    Ancak karmaşık sözleşme yükümlülükleri, yaz transfer döneminde bir anlaşmaya varılmasını engelledi. Eski menajeri Djaziri, olası transferin neden gerçekleşmediğini şimdi açıkladı.

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    Sözleşmeden kaynaklanan engel geri dönüşü önlüyor

    RMC'ye verdiği röportajda Djaziri, Benzema uzun süre bunu düşünmüş olsa da geri dönüşün mümkün olmadığını açıkladı. Forvetin Körfez ülkesindeki diğer yükümlülükleri, ülkeden ayrılmasını sonuçta imkânsız hâle getirdi.

    Djaziri, “Suudi Arabistan Krallığı ile kendisini bağlayan bir sözleşmesi olduğu için bu yaz geri dönmesi imkânsızdı,” dedi. “Lyon'a dönmeyi uzun süre düşündü. Orası onun şehri, takımı, kulübü.”

  • Son derece sıra dışı bir kariyer yolu

    Djaziri, Benzema'nın kariyer yolunun günümüz futbolunda ne kadar nadir görüldüğünü vurguladı. Tecrübeli forvet, 2023'te Suudi Arabistan'a transfer olmadan önce profesyonel kariyerinde yalnızca iki kulüpte forma giymişti. Benzema, Lyon'da dünya çapında bir forvet hâline geldikten sonra Madrid'de kupalarla dolu 14 sezon geçirdi.

    Djaziri, "Birçok oyuncunun aksine Karim, yalnızca iki kulüpte oynadı," diye ekledi. "Bugün böyle tek bir çizgide ilerleyen bir kariyere sahip olmak çok nadir."

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    Kaçırılan fırsatın ardından odak değişiyor

    Yaz transfer dönemi sona ermiş ve Lyon'a transfer olasılığı ortadan kalkmışken Benzema hâlâ kulüpsüz. Bu yaz hayal edilen dönüş gerçekleşmese de Benzema'nın memleketinin kulübüyle bağı her zamanki kadar güçlü. Efsanevi kariyerinin son dönemine yaklaşırken taraftarlar onun atacağı adımları şüphesiz yakından takip edecek.