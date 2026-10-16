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Karim Benzema Lyon'a mı? Eski menajeri, eski Real Madrid yıldızının duygusal bir yuvaya dönüşü “uzun süre düşündüğünü” açıkladı
Çocukluk hayali şimdilik ertelendi
Benzema, bu yaz Al-Hilal ile sözleşmesinin feshedilmesinin ardından çocukluk kulübü Lyon'a duygusal bir dönüş yapmayı düşündü. Fransız kulübü, genel direktör Matthieu Louis-Jean'ın da doğruladığı üzere, altyapısından yetişen eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katma olasılığını değerlendirdi.
38 yaşındaki forvet, 2009'da Real Madrid'e gitmeden önce Lyon'un altyapı kademelerinde yetişti. Rhône kulübüne görkemli bir dönüş, parlak kariyerinin şiirsel bir son bölümü olabilirdi.
Ancak karmaşık sözleşme yükümlülükleri, yaz transfer döneminde bir anlaşmaya varılmasını engelledi. Eski menajeri Djaziri, olası transferin neden gerçekleşmediğini şimdi açıkladı.
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Sözleşmeden kaynaklanan engel geri dönüşü önlüyor
RMC'ye verdiği röportajda Djaziri, Benzema uzun süre bunu düşünmüş olsa da geri dönüşün mümkün olmadığını açıkladı. Forvetin Körfez ülkesindeki diğer yükümlülükleri, ülkeden ayrılmasını sonuçta imkânsız hâle getirdi.
Djaziri, “Suudi Arabistan Krallığı ile kendisini bağlayan bir sözleşmesi olduğu için bu yaz geri dönmesi imkânsızdı,” dedi. “Lyon'a dönmeyi uzun süre düşündü. Orası onun şehri, takımı, kulübü.”
Son derece sıra dışı bir kariyer yolu
Djaziri, Benzema'nın kariyer yolunun günümüz futbolunda ne kadar nadir görüldüğünü vurguladı. Tecrübeli forvet, 2023'te Suudi Arabistan'a transfer olmadan önce profesyonel kariyerinde yalnızca iki kulüpte forma giymişti. Benzema, Lyon'da dünya çapında bir forvet hâline geldikten sonra Madrid'de kupalarla dolu 14 sezon geçirdi.
Djaziri, "Birçok oyuncunun aksine Karim, yalnızca iki kulüpte oynadı," diye ekledi. "Bugün böyle tek bir çizgide ilerleyen bir kariyere sahip olmak çok nadir."
- Getty
Kaçırılan fırsatın ardından odak değişiyor
Yaz transfer dönemi sona ermiş ve Lyon'a transfer olasılığı ortadan kalkmışken Benzema hâlâ kulüpsüz. Bu yaz hayal edilen dönüş gerçekleşmese de Benzema'nın memleketinin kulübüyle bağı her zamanki kadar güçlü. Efsanevi kariyerinin son dönemine yaklaşırken taraftarlar onun atacağı adımları şüphesiz yakından takip edecek.
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