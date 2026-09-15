Karim Benzema Bayer Leverkusen'a mı? Sportif direktör Simon Rolfes, eski Real Madrid süperstarıyla ilgili şaşırtıcı transfer bağlantıları hakkında sessizliğini bozdu

Benzema'nın, Leverkusen'in iki oyuncusu Lucas Vazquez ve Moussa Diaby ile temas kurduğu bildirildi. Ancak kulüp yöneticileri, hücum hattının yeterince güçlü olduğunu düşünüyor. Teknik direktör Carles Martinez, tecrübeli golcü Patrik Schick ve yükselen yetenek Christian Kofane sayesinde ileri uçta sağlam seçeneklere sahip. Victor Boniface ciddi bir diz sakatlığının ardından rehabilitasyon sürecini tamamladığında bu hücum hattı daha da güçlenecek. Lyon'a romantik bir dönüş ihtimali ise geçen hafta zaten ihtimal dışı bırakılmıştı.