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Adhe Makayasa

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Karim Benzema Bayer Leverkusen'a mı? Sportif direktör Simon Rolfes, eski Real Madrid süperstarıyla ilgili şaşırtıcı transfer bağlantıları hakkında sessizliğini bozdu

Transfers
K. Benzema
S. Rolfes
Bayer Leverkusen
Al Hilal
Premier Lig
Bundesliga

Bayer Leverkusen sportif direktörü Simon Rolfes, Alman kulübünü tecrübeli forvet Karim Benzema hamlesiyle ilişkilendiren sansasyonel iddiaları net bir şekilde yalanladı. Forvetin Suudi Arabistan'daki ayrılığının ardından iki taraf arasında doğrudan temas kurulduğuna dair yaygın haberlere rağmen, Rheinland ekibinin yönetimi transfer döneminin sonlarına doğru yapılacak herhangi bir hamleyi ihtimal dışı bıraktı.

  • Sansasyonel transfer söylentileri ortaya çıktı

    DZfoot gazetecisi Ilyes Kaddouri'nin, Leverkusen yöneticileriyle Benzema arasında doğrudan temas kurulduğunu öne sürmesinin ardından sansasyonel haberler kısa süreliğine transfer piyasasını sardı. Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedilmesinin ardından 38 yaşındaki forvet hakkındaki spekülasyonlar yoğunlaştı. Eski Real Madrid yıldızının Leverkusen'in resmî Instagram hesabını takip ettiğinin görülmesiyle birlikte söylenti sosyal medyada daha da güç kazandı.

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  • Bayer 04 Leverkusen v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Rolfes transfer ihtimalini kapattı

    Leverkusen sportif direktörü Rolfes, kulübün BayArena'daki tutumunu netleştirmek için hızla harekete geçti. BILDkendisine kulüpsüz durumdaki tecrübeli santrfor için olası bir hamleyle ilgili soru yönelttiğinde Rolfes, net bir şekilde "Kadro tamam." dedi. Bu kesin ifade, 2022 Ballon d'Or kazananının Almanya Bundesliga'ya gelme ihtimalini kesin olarak ortadan kaldırıyor.

  • Hücum hattında bol seçenek var

    Benzema'nın, Leverkusen'in iki oyuncusu Lucas Vazquez ve Moussa Diaby ile temas kurduğu bildirildi. Ancak kulüp yöneticileri, hücum hattının yeterince güçlü olduğunu düşünüyor. Teknik direktör Carles Martinez, tecrübeli golcü Patrik Schick ve yükselen yetenek Christian Kofane sayesinde ileri uçta sağlam seçeneklere sahip. Victor Boniface ciddi bir diz sakatlığının ardından rehabilitasyon sürecini tamamladığında bu hücum hattı daha da güçlenecek. Lyon'a romantik bir dönüş ihtimali ise geçen hafta zaten ihtimal dışı bırakılmıştı.

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  • Newcastle United v Bayer 04 Leverkusen - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Leverkusen yoğun bir fikstürle karşı karşıya

    Leverkusen, Avrupa Ligi serüvenine çarşamba akşamı Slovenya ekibi Celje'yi ağırlayarak başlayacak. Martinez'in ekibi ardından dört gün sonra Bundesliga'da sahasında RB Leipzig ile karşılaşacak; sonrasında ise milli ara nedeniyle yurt içi futbol duracak. Resmi maçlar 10 Ekim'de, beşinci hafta kapsamında Mainz deplasmanıyla yeniden başlayacak.

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