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Karim Benzema Bayer Leverkusen'a mı? Sportif direktör Simon Rolfes, eski Real Madrid süperstarıyla ilgili şaşırtıcı transfer bağlantıları hakkında sessizliğini bozdu
Sansasyonel transfer söylentileri ortaya çıktı
DZfoot gazetecisi Ilyes Kaddouri'nin, Leverkusen yöneticileriyle Benzema arasında doğrudan temas kurulduğunu öne sürmesinin ardından sansasyonel haberler kısa süreliğine transfer piyasasını sardı. Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedilmesinin ardından 38 yaşındaki forvet hakkındaki spekülasyonlar yoğunlaştı. Eski Real Madrid yıldızının Leverkusen'in resmî Instagram hesabını takip ettiğinin görülmesiyle birlikte söylenti sosyal medyada daha da güç kazandı.
- Getty Images Sport
Rolfes transfer ihtimalini kapattı
Leverkusen sportif direktörü Rolfes, kulübün BayArena'daki tutumunu netleştirmek için hızla harekete geçti. BILDkendisine kulüpsüz durumdaki tecrübeli santrfor için olası bir hamleyle ilgili soru yönelttiğinde Rolfes, net bir şekilde "Kadro tamam." dedi. Bu kesin ifade, 2022 Ballon d'Or kazananının Almanya Bundesliga'ya gelme ihtimalini kesin olarak ortadan kaldırıyor.
Hücum hattında bol seçenek var
Benzema'nın, Leverkusen'in iki oyuncusu Lucas Vazquez ve Moussa Diaby ile temas kurduğu bildirildi. Ancak kulüp yöneticileri, hücum hattının yeterince güçlü olduğunu düşünüyor. Teknik direktör Carles Martinez, tecrübeli golcü Patrik Schick ve yükselen yetenek Christian Kofane sayesinde ileri uçta sağlam seçeneklere sahip. Victor Boniface ciddi bir diz sakatlığının ardından rehabilitasyon sürecini tamamladığında bu hücum hattı daha da güçlenecek. Lyon'a romantik bir dönüş ihtimali ise geçen hafta zaten ihtimal dışı bırakılmıştı.
- Getty Images Sport
Leverkusen yoğun bir fikstürle karşı karşıya
Leverkusen, Avrupa Ligi serüvenine çarşamba akşamı Slovenya ekibi Celje'yi ağırlayarak başlayacak. Martinez'in ekibi ardından dört gün sonra Bundesliga'da sahasında RB Leipzig ile karşılaşacak; sonrasında ise milli ara nedeniyle yurt içi futbol duracak. Resmi maçlar 10 Ekim'de, beşinci hafta kapsamında Mainz deplasmanıyla yeniden başlayacak.
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