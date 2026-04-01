Karim Adeyemi şimdi ayrılmak zorunda mı? BVB'nin transfer bütçesi görünüşe göre oldukça kısıtlı

Bu bağlamda, satış için en olası adayın Karim Adeyemi olduğu söyleniyor. Kendisine sözleşme uzatımı teklif edilmiş olmasına rağmen, kulüp içindeki havanın değiştiği iddia ediliyor. Son zamanlarda yapılan iç toplantılarda, Adeyemi'nin sportif açıdan yerinin doldurulabilir olduğu görüşü giderek daha fazla kabul görmeye başladı.

Adeyemi de şu ana kadar sözleşmesini uzatma konusunda pek istekli görünmüyor. O, Premier League'e transfer olmayı hedefliyor. Sözleşme durumuna bakıldığında, transfer ücreti yaklaşık 50 milyon avroya ulaşabilir.