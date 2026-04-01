Borussia Dortmund önümüzdeki yaz herhangi bir oyuncu satışı yapmazsa, 25 milyon avroluk bir transfer bütçesine sahip olacak. Bu haberi Sport Bild verdi.
Çeviri:
Karim Adeyemi şimdi ayrılmak zorunda mı? BVB'nin transfer bütçesi görünüşe göre oldukça kısıtlı
Bu bağlamda, satış için en olası adayın Karim Adeyemi olduğu söyleniyor. Kendisine sözleşme uzatımı teklif edilmiş olmasına rağmen, kulüp içindeki havanın değiştiği iddia ediliyor. Son zamanlarda yapılan iç toplantılarda, Adeyemi'nin sportif açıdan yerinin doldurulabilir olduğu görüşü giderek daha fazla kabul görmeye başladı.
Adeyemi de şu ana kadar sözleşmesini uzatma konusunda pek istekli görünmüyor. O, Premier League'e transfer olmayı hedefliyor. Sözleşme durumuna bakıldığında, transfer ücreti yaklaşık 50 milyon avroya ulaşabilir.
- Getty Images Sport
BVB: İki yeni acil transfer mi geliyor?
BVB'nin gerçek takviyeler için acilen ihtiyaç duyduğu para. Sport Bild'e göre, teknik direktör Niko Kovac'ın takımını hemen güçlendirecek iki oyuncu transfer edilecek. Ayrıca kadro derinliği de bir veya iki transferle daha da artırılacak.
İki genç oyuncu Kaua Prates (17, sol bek) ve Justin Lerma (17, ofansif orta saha) ile anlaşma sağlandı. Ancak yeni sportif direktör Nils-Ole Book'un halletmesi gereken işler hala var. Özellikle defansif orta saha ve savunmada acil önlem alınması gerekiyor. Adeyemi ayrılırsa, en az bir ofansif oyuncuya daha ihtiyaç duyulacak.
BVB - Maç programı: Borussia Dortmund'un önümüzdeki maçları
Tarih Maç 4 Nisan, 18.30 VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga) 11 Nisan, 15.30 BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga) 18 Nisan, 15.30 TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)