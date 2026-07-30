Balde, yeni takım arkadaşının kişiliğini ve atletik özelliklerini övmekte gecikmedi; ikili arasında şimdiden güçlü bir bağ oluşmaya başladığını söyledi. İlk izlenimlerini anlatan Balde, şöyle konuştu: "Buraya geleli uzun olmadı ama burada bulunduğu kısa sürede onunla epey konuştum. Bence iyi bir ilişki kurduk.

"Sakin biri gibi görünüyor. Umarım sezon boyunca bize çok yardımcı olabilir, eminim de olacaktır. Çok hızlı. Bir süredir tanıdığım bir oyuncu ve ne kadar süratli olduğundan etkilenmiştim."

Adeyemi, Borussia Dortmund'dan transferini tamamladıktan sonra hedeflerini gizlemiyor. Hücum oyuncusu, kendisini Alman milli takımındaki birlikte geçirdikleri dönemden iyi tanıyan Hansi Flick yönetiminde kendini kanıtlamak için istekli. Tanıtım basın toplantısında Adeyemi, kulübün büyüklüğünün La Liga'ya transfer olma kararında önemli bir etken olduğunu açıkça ifade etti.

"Beklentiler yüksek. Dünyanın en iyi kulübüne katılıyorum ve hocaya da taraftarlara da Barca için uygun bir oyuncu olduğumu göstermeyi umuyorum... Dünyada eşi benzeri olmayan bir kulüp," dedi Adeyemi.