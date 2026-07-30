AFP
Çeviri:
Karim Adeyemi, savunma oyuncusunun iyi bir ilişkinin şimdiden geliştiğini görmesiyle Barcelona'daki takım arkadaşlarını şimdiden etkiliyor
Adeyemi, Barcelona'da hızlı bir başlangıç yaptı
Adeyemi'nin Camp Nou'ya gelişi büyük bir heyecan yarattı ve görünen o ki bu heyecan soyunma odasında da paylaşılıyor. Şu anda tam formunu yeniden kazanmak için özel bir antrenman programı uygulayan Balde, kulübün resmi YouTube kanalındaki bir soru-cevap oturumunda yeni transferi konuştu.
- AFP
Balde, Adeyemi'nin korkutucu hızını övdü
Balde, yeni takım arkadaşının kişiliğini ve atletik özelliklerini övmekte gecikmedi; ikili arasında şimdiden güçlü bir bağ oluşmaya başladığını söyledi. İlk izlenimlerini anlatan Balde, şöyle konuştu: "Buraya geleli uzun olmadı ama burada bulunduğu kısa sürede onunla epey konuştum. Bence iyi bir ilişki kurduk.
"Sakin biri gibi görünüyor. Umarım sezon boyunca bize çok yardımcı olabilir, eminim de olacaktır. Çok hızlı. Bir süredir tanıdığım bir oyuncu ve ne kadar süratli olduğundan etkilenmiştim."
Adeyemi, Borussia Dortmund'dan transferini tamamladıktan sonra hedeflerini gizlemiyor. Hücum oyuncusu, kendisini Alman milli takımındaki birlikte geçirdikleri dönemden iyi tanıyan Hansi Flick yönetiminde kendini kanıtlamak için istekli. Tanıtım basın toplantısında Adeyemi, kulübün büyüklüğünün La Liga'ya transfer olma kararında önemli bir etken olduğunu açıkça ifade etti.
"Beklentiler yüksek. Dünyanın en iyi kulübüne katılıyorum ve hocaya da taraftarlara da Barca için uygun bir oyuncu olduğumu göstermeyi umuyorum... Dünyada eşi benzeri olmayan bir kulüp," dedi Adeyemi.
Balde, sezon için iddialı hedefler belirledi
Adeyemi’nin hızı kampta gündem olurken, Balde rehabilitasyon programını sürdürdüğü bu dönemde kendi yolculuğuna odaklanmayı sürdürüyor. Yeni sezon hedefleri hakkında konuşan 22 yaşındaki sol bek, oyununu sürekli geliştirmeye çalıştığını anlattı.
Röportajda, "Bireysel olarak gelişmeye ve öğrenmeye devam etmek istiyorum" dedi. "Çok genç bir oyuncuyum ve gelişim için büyük bir alanım var. Ana hedeflerim bunlar. Takım olarak ise bulunduğumuz yolda devam etmek, hatta daha da ileri gitmek istiyorum. Daha fazla kupa gelirse, ne âlâ."
- AFP
El Clasico zaferinin ve idolerin anıları
Henüz genç ama şimdiden başarılarla dolu kariyerine dönüp bakan Balde, şu ana kadar A takımda geçirdiği dönemi tanımlayan anları anlattı. Beklendiği gibi, öne çıkan anıları arasında Real Madrid'le yaşanan büyük rekabet yer alıyor; bunlar arasında ligde alınan dramatik bir galibiyet ve Süper Kupa finalindeki zafer de bulunuyor.
En sevdiği maç sorulduğunda Balde, "Xavi'li El Clasico, Kessie'nin gol attığı maç" yanıtını verdi. Savunmacı, o karşılaşmanın heyecanını şu sözlerle anlattı: "Son dakikada kazandık ve Kessie'ye asisti ben yaptım." Ayrıca Süper Kupa finalinde Madrid'e attığı golü de kişisel favorisi olarak gösterdi.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun