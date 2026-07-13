Primera División’un son şampiyonu tarafından Karim Adeyemi’nin transferinin gerçekleşmesi oldukça sürpriz oldu. Medyada yer alan uyumlu haberlere göre, Dortmund bu transfer karşılığında 22 milyon euro alacak. Buna ek olarak, kolayca elde edilebilecek 9 milyon euroya kadar bonuslar ve %35’lik bir yeniden satış payı da bulunuyor. Pazar günü Borussia, Adeyemi’nin “başka bir kulüple görüşmeler” nedeniyle izinli olduğunu doğruladı. Blaugrana kulüp başkanı Joan Laporta da şöyle konuştu: “Adeyemi’nin transferinden çok memnunuz. Onu uzun süredir takip ediyorduk. Tehlikeli ve hızlı bir oyuncu; Deco da bu transferi mükemmel bir şekilde gerçekleştirdi. Haber tam da doğru zamanda geldi.”

Adeyemi doğru kararı mı verdi? Barça teknik direktörü Hansi Flick, 24 yaşındaki oyuncunun potansiyelini daha istikrarlı bir şekilde ortaya çıkarabilecek mi? Peki bu transfer BVB açısından nasıl değerlendirilmeli? SPOX, bu soruların yanıtlarını veriyor.