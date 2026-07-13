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Jochen Tittmar

Çeviri:

Karim Adeyemi için nihai sınav: FC Barcelona, BVB’nin yıldızı için bir numara büyük mü?

La Liga
FEATURES
Dortmund
K. Adeyemi
H. Flick
Barcelona

Karim Adeyemi, BVB’den İspanya’daki FC Barcelona’ya transfer olmak üzere. Bu transfer, üç taraf için ne anlama geliyor?

Primera División’un son şampiyonu tarafından Karim Adeyemi’nin transferinin gerçekleşmesi oldukça sürpriz oldu. Medyada yer alan uyumlu haberlere göre, Dortmund bu transfer karşılığında 22 milyon euro alacak. Buna ek olarak, kolayca elde edilebilecek 9 milyon euroya kadar bonuslar ve %35’lik bir yeniden satış payı da bulunuyor. Pazar günü Borussia, Adeyemi’nin “başka bir kulüple görüşmeler” nedeniyle izinli olduğunu doğruladı. Blaugrana kulüp başkanı Joan Laporta da şöyle konuştu: “Adeyemi’nin transferinden çok memnunuz. Onu uzun süredir takip ediyorduk. Tehlikeli ve hızlı bir oyuncu; Deco da bu transferi mükemmel bir şekilde gerçekleştirdi. Haber tam da doğru zamanda geldi.”

Adeyemi doğru kararı mı verdi? Barça teknik direktörü Hansi Flick, 24 yaşındaki oyuncunun potansiyelini daha istikrarlı bir şekilde ortaya çıkarabilecek mi? Peki bu transfer BVB açısından nasıl değerlendirilmeli? SPOX, bu soruların yanıtlarını veriyor.

  • Karim Adeyemi: Ebedi bir yetenek mi, yoksa Avrupa’nın en iyileri arasında mı?

    Karim Adeyemi için bu transfer, son derece ince bir çizgi. 24 yaşında FC Barcelona’ya transfer olma teklifi alan biri, iki kez düşünmez. Hemen “evet” der.

    Ayrıca bu, onun için bir çıkmazdan kurtulma fırsatı. 2026 yılında Adeyemi, BVB’de sadece yedek bir oyuncuydu; Dünya Kupası onsuz geçti – Dortmund’daki durumu gözle görülür şekilde çıkmaza girmişti.

    Barcelona’da ise 2021’de DFB milli takımında ilk kez forma giydiği teknik direktör Hansi Flick ile yeniden bir araya geliyor. Flick, hızlı geçişlerde etkili oyuncularla nasıl çalışılacağını iyi bilir ve Adeyemi’nin roket gibi hızını takdir eder.

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  • FBL-GER-CUP-DORTMUND-LEVERKUSENAFP

    Adeyemi, Barselona’da kimin izinden gidecek?

    Yine de Barselona’da işler Dortmund’dakinden bir parça daha acımasız geçecek. Barça’da Adeyemi daha sık ve istikrarlı bir performans sergilemek zorunda. Zaten oraya bir kurtarıcı olarak değil, daha çok kadro derinliği için lüks bir seçenek olarak transfer oluyor. 

    Adeyemi’nin Flick’ten gerçekte ne kadar süre alacağı merak konusu. Raphinha ve Lamine Yamal’ın sakatlık eğilimi, bu iki kilit oyuncunun sakatlıkları devam ederse, Adeyemi’nin işine yarayabilir.

    Bu rolde nasıl bir performans sergilemesi gerektiği, Adeyemi’ye geçen sezon Marcus Rashford tarafından gösterildi. Rashford, yedek rolünü olağanüstü bir şekilde yerine getirdi. Manchester United’dan kiralanan oyuncu, 49 resmi maçta forma giydi; bunlardan sadece 26’sında ilk 11’de yer aldı ve 14 gol ile 14 asist gibi etkileyici istatistikler kaydetti. 

  • Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

    Adeyemi’nin Barcelona’ya transferi, nihai bir olgunluk sınavıdır

    Adeyemi’nin transferinin ardından İngiliz oyuncunun transferi gündemden kalkmış olmalı; dolayısıyla Adeyemi’nin izinden gitmesi gerekecek. Bu tek başına bile muazzam bir zorluk, ancak genel olarak Barça’nın kendine özgü oyun tarzına uyum sağlamak da bir o kadar zor olacak.

    Raphinha, Yamal, Daniel Olmo ve yeni transfer edilen Anthony Gordon ile rekabet çok büyük. Acaba bu seviyeye ulaşmak Adeyemi için bir ya da iki numara fazla mı?

    Açık olan bir şey var: Bu kanat oyuncusu, bir şans elde edebilmek için İspanya’da nihayet olgunlaşmak zorunda. Adeyemi için Barcelona’ya transfer, nihai bir olgunluk sınavı niteliğinde. Başarısız olursa, “sonsuza dek yetenek olarak kalacaklar” kategorisine girme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Ancak başarılı olursa, Avrupa’nın en iyileri arasına girebilir.

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  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    FC Barcelona: Adeyemi’nin transferi zorunlu değil

    Flick, BVB’de gelişimi durmuş bir oyuncuyu neden transfer ediyor? Bunun olası bir cevabı, Katalan futbolunun dinamiklerinde yatıyor. Barcelona, Flick yönetiminde zaman zaman Yamal gibi dehaların öncülüğünde muhteşem bir top hakimiyeti futbolu sergiliyor. Ancak son derece dar alanlarda oyun kurmak için, ara sıra öngörülemez ve ritmi bozabilecek bir unsura ihtiyaç duyulur.

    Adeyemi’nin üstleneceği görev tam da bu olmalı. Barça’nın kanat ikilisini rahatlatabilir ve derinlikte hızlanma unsuru katabilir. Adeyemi ayrıca çok yönlü bir oyuncu. Sol kanatta, sağ kanatta, merkezde veya forvette oynayabilir.

    Ancak Katalanlar açısından anlaşılmaz olan bir nokta var: Daha geçen yıl FC Kopenhag’dan 2,5 milyon avroya transfer ettikleri genç oyuncu Roony Bardghji varken, neden Adeyemi’yi transfer ediyorlar? Zaten kadrolarında Yamal’ın yerine geçebilecek iyi bir yedek var.

  • FC Barcelona v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Barça, Roony Bardghji ile şimdiden iyi bir alternatife sahip

    20 yaşındaki oyuncu geçen sezon sadece 872 dakika sahada kalmış olsa da toplamda 28 resmi maça çıktı. İki gol ve dört asistle İsveç milli takım oyuncusu, potansiyelini defalarca ortaya koydu.

    Bunun yerine, mali sıkıntılar yaşayan kulüp, Bardghji’nin transfer ücretinin en az on katını Adeyemi için harcadı; oysa Adeyemi’nin as kadroda yer alamayacağı şimdiden belli. Üstelik, Paris Saint-Germain’e transfer olacağı söylenen Ferran Torres gerçekten de ayrılırsa bile, Adeyemi’nin yolunun otomatik olarak açılmayacağı da öngörülüyor. 

  • Borussia Dortmund v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport

    Adeyemi’nin Barcelona’ya transferi bir teknik direktör transferidir

    Sonuç olarak, Barça’nın hücumda bir kez daha güçleneceği kesin olarak kabul ediliyor. En azından Robert Lewandowski’nin yerine bir yedek gerekiyor ve Julian Alvarez, en güçlü aday olarak çoktan belirlenmiş durumda.

    Dolayısıyla Adeyemi'nin transferi, kulüp açısından stratejik açıdan tamamen mantıklı bir karar değil, daha çok teknik direktörün inisiyatifiyle gerçekleşen bir transferdir. Flick, Adeyemi'yi kendine alıştırabileceğine ve onu istikrarlı bir şekilde dünya klasmanına yükseltebileceğine inanıyor. Bu, Barça'nın sportif açıdan mutlaka ihtiyaç duyduğu bir transfer değildi; ancak Flick'in kulüp içindeki büyük etkisini ve karar verme yetkisini çok net bir şekilde vurgulayan bir transfer oldu.

  • Ole BookGetty Images

    BVB: Adeyemi’nin transferi Dortmund için iki ucu keskin bir mesele

    Dortmund’un pazarlık taktiği göz önüne alındığında, Adeyemi’nin transferi iki ucu keskin bir mesele. Elbette, bu potansiyele sahip bir oyuncuyu, piyasa değerinin altında sabit bir bedel karşılığında elden çıkarmak acı verici. Ancak gerçek şu ki: Adeyemi’nin sözleşmesi 2027’ye kadar devam ediyordu ve o sözleşmesini uzatmak istemiyordu.

    Taraflar arasında uzlaşma imkânı kalmamıştı, maaş beklentileri ise iddiaya göre birbirinden çok uzaktı. Bu, BVB için en azından bir miktar para kazanabilmenin son şansıydı. Bu o kadar başarılı oldu ki, Borussia sonunda 2022’de Adeyemi için harcadığı 30 milyon avroyu geri kazanacak – en azından. Teorik olarak bu rakamın çok daha üzerine çıkılması da mümkün.

    Ancak Dortmund’un, Adeyemi ile hedeflenen sözleşme uzatmasının çok uzun sürmesi nedeniyle müzakere baskısı altına girmiş olması eleştirilmelidir. Böylece BVB, oyuncunun sözleşmesini kesinlikle uzatmak istememesi nedeniyle transfer piyasasındaki pazarlık gücünü kaybetti. Dortmund daha zayıf konumdaydı ve bir nevi Barcelona’nın masaya koyduğu teklifi kabul etmek zorunda kaldı.

  • Adeyemi KovacGetty Images

    BVB, Adeyemi’den elde ettiği parayla acil sorunlarını çözmek zorunda

    Ancak bu ayrılışın BVB’ye öncelikle kazandırdığı şey netliktir. Boşalan bütçe, kadrodaki çok daha büyük eksiklikleri gidermeye yardımcı olacaktır: orta sahada, hem savunma hem de hücumda. Yani, geçen sezon Westfalen ekibinin en acil olarak yapı ve ruh açısından eksiklik yaşadığı alanlarda.

    Buna ek olarak BVB, Adeyemi ile birlikte, oyununda sıklıkla izole bir görüntü veren, sakatlıklara yatkın ve saha dışı olaylar nedeniyle manşetlere çıkan bir oyuncudan kurtulmuş oldu. Onun ayrılışıyla, sahada potansiyelini hiçbir zaman kalıcı olarak ortaya koyamadığı için dört yıldır süren bir yanlış anlaşılma da nihayet sona erdi. Ayrıca kulüp, son zamanlarda çoğunlukla yedek kulübesinden oyuna giren bir oyuncunun yüksek maaşından da tasarruf etmiş oldu. 

  • Karim Adeyemi: BVB’deki performans istatistikleri

    Resmi maçlarGollerAsistSarı KartlarSarı-Kırmızı KartlarKırmızı kartlar
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