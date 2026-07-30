Getty/GOAL
Çeviri:
Karim Adeyemi, Hansi Flick'in hücum hattında yer kapmak için mücadele etmeyi hedefleyen Barcelona'nın yeni transferi olarak Lamine Yamal'dan "korkmuyor"
Adeyemi, Barcelona'daki rekabetin tadını çıkarıyor
Adeyemi, Flick'in ilk 11'inde yer kapmak için mücadele etmeye hazır olduğunu açıkladı ve Yamal ile rekabet etmekten korkmadığında ısrar etti. Mundo Deportivo'ya Barca'nın Saint George's Park'taki sezon öncesi kampında konuşan Alman hücum oyuncusu, yeni ortamına uyum süreci hakkında açıklamalarda bulundu.
Adeyemi, yeni sezon öncesinde Barcelona'nın hücum seçeneklerini güçlendirmek için Borussia Dortmund'dan transferini tamamladı. Barcelona hücum hattındaki rekabetten çekinmek yerine, 24 yaşındaki oyuncu kendi yeteneklerine duyduğu tam güveni dile getirdi.
- Getty Images
"Hiçbir oyuncudan korkmuyorum"
Kanatta forma süresi için süperstar genç Yamal ile rekabet etmekten endişe duyup duymadığı sorulduğunda, Adeyemi doğrudan ve korkusuz bir yanıt verdi. Çok yönlü hücum oyuncusu, odağının tamamen sahadaki kendi performansında olduğunu açıkça belirtti.
“Hayır. Hiçbir oyuncudan korkmam.” Adeyemi röportaj sırasında kararlı bir şekilde böyle dedi. “En iyimi verirsem oynama şansı bulacağımı biliyorum.”
Flick’in anlaşmayı bitirmek için yaptığı kolay sunum
Adeyemi ayrıca, Flick'in kendisini Camp Nou'ya getirmek için hiçbir iknaya ihtiyaç duymadığını da açıkladı. İkili, Almanya Milli Takımı'nda birlikte geçirdikleri dönemde güçlü bir profesyonel ilişki kurdu ve bu da transferi hücum oyuncusu için son derece sorunsuz bir karar haline getirdi.
“İkna etmek yanlış bir kelime,” diye ekledi. “Beni sadece aradı ve gelip gelmek istemediğimi sordu. Ben de tabii ki dedim, çünkü burası dünyanın en büyük kulübü ve bu tür fırsatlar insanın karşısına sadece bir kez çıkar. Beni ikna etmesine gerek yoktu. Ona uzun zamandır güveniyorum ve kendisine büyük saygı duyuyorum.
“Umarım sahada takıma katkı sağlayabileceğim özellikleri bende görüyordur. Milli takımdan beni çok iyi tanıyor ve çok yakınız.”
- AFP
Birmingham testine hazırlanıyor
Barcelona, yoğun bir sezon öncesi kampına başlamak için pazartesi günü Burton upon Trent'teki İngiltere'nin düzenli antrenman üssüne geldi. Flick'in 30 kişilik kadrosu, yaklaşan sezon öncesi maçları öncesinde hazırlıklarını hızlandırıyor.
Katalan devi, cuma akşamı Championship ekibi Birmingham City ile hazırlık maçında karşılaşmadan önce çift antrenman yapacak. Adeyemi, Barcelona formasıyla ilk izlenimini bırakmak için istekli olacak ve yeni sezon için ilk 11'de yer edinmeyi hedefleyecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun