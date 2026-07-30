Adeyemi ayrıca, Flick'in kendisini Camp Nou'ya getirmek için hiçbir iknaya ihtiyaç duymadığını da açıkladı. İkili, Almanya Milli Takımı'nda birlikte geçirdikleri dönemde güçlü bir profesyonel ilişki kurdu ve bu da transferi hücum oyuncusu için son derece sorunsuz bir karar haline getirdi.

“İkna etmek yanlış bir kelime,” diye ekledi. “Beni sadece aradı ve gelip gelmek istemediğimi sordu. Ben de tabii ki dedim, çünkü burası dünyanın en büyük kulübü ve bu tür fırsatlar insanın karşısına sadece bir kez çıkar. Beni ikna etmesine gerek yoktu. Ona uzun zamandır güveniyorum ve kendisine büyük saygı duyuyorum.

“Umarım sahada takıma katkı sağlayabileceğim özellikleri bende görüyordur. Milli takımdan beni çok iyi tanıyor ve çok yakınız.”