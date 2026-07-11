Sözleşmesi 30 Haziran 2027’ye kadar Katalan kulübüne bağlı olan Torres, bu nedenle yakın zamanda bir değişiklik yapılmasını istiyor. Di Marzio’ya göre, milli futbolcu ile PSG yetkilileri arasındaki sözleşme detaylarının son halinin, yaklaşan Dünya Kupası’nın bitiminden hemen sonra belirlenmesi bekleniyor.

Ayrıca Blaugrana camiasında, Torres ile mevcut sözleşmenin uzatılması son derece olasılık dışı görülüyor. Sözleşmenin süresi göz önüne alındığında, yüksek borç yükü altındaki bu köklü kulüp için mevcut transfer dönemi, bu hücum oyuncusu için piyasa değerine uygun bir transfer ücreti elde etmenin son şansı olarak görülüyor.