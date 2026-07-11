İtalyan transfer uzmanı Gianluca Di Marzio’nun bildirdiğine göre, 26 yaşındaki forvet, Fransız dev kulübüyle transfer konusunda prensipte anlaşmaya vardı.
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Karim Adeyemi BVB’den geldiği için mi? FC Barcelona, milli oyuncuyu takımdan gönderiyor gibi görünüyor
Sözleşmesi 30 Haziran 2027’ye kadar Katalan kulübüne bağlı olan Torres, bu nedenle yakın zamanda bir değişiklik yapılmasını istiyor. Di Marzio’ya göre, milli futbolcu ile PSG yetkilileri arasındaki sözleşme detaylarının son halinin, yaklaşan Dünya Kupası’nın bitiminden hemen sonra belirlenmesi bekleniyor.
Ayrıca Blaugrana camiasında, Torres ile mevcut sözleşmenin uzatılması son derece olasılık dışı görülüyor. Sözleşmenin süresi göz önüne alındığında, yüksek borç yükü altındaki bu köklü kulüp için mevcut transfer dönemi, bu hücum oyuncusu için piyasa değerine uygun bir transfer ücreti elde etmenin son şansı olarak görülüyor.
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Ferran Torres, PSG’de kimin yerini alacak?
Spor alanında bir boşluk oluşmaması için Barça yönetimi harekete geçti ve halefini çoktan belirledi. Medyada yer alan uyumlu haberlere göre, Barcelona, Karim Adeyemi’nin transferi konusunda Borussia Dortmund ile anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki Alman milli oyuncu, Torres’in kadrodaki yerini alacak ve Katalan ekibinin hücumuna gelecekte daha fazla tempo değişimi kazandıracak.
Paris’te ise Torres’in Goncalo Ramos’un boşalttığı pozisyonu doldurması planlanıyor. 25 yaşındaki Portekizli santrfor, kısa süre önce Fransız şampiyonundan ayrıldı ve 90 milyon avroya varan bir transfer ücreti karşılığında AC Milan’a katıldı.
Barcelona, bir zamanlar Torres için 55 milyon euro ödemişti
Son zamanlarda İspanyol medyasında, Torres’in bir takas anlaşması kapsamında Atlético Madrid’e transfer edilebileceğine dair yoğun spekülasyonlar yapılıyordu. Buna karşılık, Barça’nın en çok istediği forvet Julian Alvarez’in Camp Nou’ya gelmesi öngörülüyordu. Ancak bu seçenek suya düştü.
Torres, Manchester City’de geçirdiği iki yılın ardından Ocak 2022’de 55 milyon euro karşılığında Barcelona’ya transfer olmuştu. Orada toplam 207 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 65 gol attı ve 23 golün hazırlayıcısı oldu.
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